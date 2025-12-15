Nestlé liefert stabile Ergebnisse, doch der Ausblick wird vorsichtiger. Preise verlieren an Zugkraft, Währungen belasten und der neue Chef steht vor ersten großen Weichenstellungen. Die Analysten der UBS Bank rechnen bei Nestlé im vierten Quartal mit einem soliden, aber spürbar moderateren Wachstum. Für das Schlussquartal erwarten sie ein organisches Umsatzplus von 3,4 Prozent. Damit läge der Konzern leicht unter dem Konsens, aber auch unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de