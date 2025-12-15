Die Rallye in der Technologiebranche setzt sich fort, maßgeblich gestützt durch den Chipriesen NVIDIA. Angetrieben von langfristigen Auftragsreserven und einem anhaltenden Boom bei Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz erleben die Börsen eine Phase außergewöhnlicher Dynamik. Doch die Debatte um eine drohende KI-Blase gewinnt an Schärfe. Marktbeobachter fragen sich zunehmend, ob das historische Momentum bis 2026 anhält oder ob der überhitzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de