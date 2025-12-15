DM startet Online-Medikamentenversand - große Konkurrenz für Redcare Pharmacy?



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Der Drogerieriese DM startet am Dienstag mit einem eigenen Onlineversand für Medikamente. Das Sortiment konzentriert sich ausschließlich auf rezeptfreie Produkte wie Schmerzmittel - die Einlösung von Rezepten ist nicht möglich. Für den Online-Apotheken-Betreiber Redcare Pharmacy könnte dies potenzielle Marktanteilsverluste bedeuten.



Der deutsche Markt für rezeptfreie Medikamente erreichte laut dem Marktforschungsinstitut Datamed IQ im vergangenen Jahr ein Volumen von mehr als 14 Milliarden Euro.



Redcare Pharmacy kündigte letzten Donnerstag die Eröffnung eines neuen Logistikzentrums im tschechischen Pilsen an, um von dort aus gezielt den österreichischen Markt zu bedienen.



Ob die neue Konkurrenz für Redcare Pharmacy erhebliche Marktanteilsverluste mit sich bringt oder ob das Unternehmen seine Marktposition halten oder gar ausbauen kann, wird sich in Zukunft zeigen.









Kennen Sie schon die HSBC-Zertifikate-Masterclass?



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









