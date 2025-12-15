Anzeige
Montag, 15.12.2025
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
Dow Jones News
15.12.2025 23:09 Uhr
228 Leser
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.182 Pkt - Stabilus mit Rückkauf gesucht

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt, nachdem die erhoffte Erholung der Wall Street ausgeblieben war.

Die Nachrichtenlage war dünn und konzentrierte sich auf Neben- und Kleinstwerte. Nach Ankündigung eines Aktienrückkaufs gewannen Stabilus 0,7 Prozent. Einen Aktienrückkauf plant auch Alzchem. Dieser fällt mit 10 Millionen Euro jedoch gering aus, weshalb die Aktie nicht darauf reagierte.

Uniper sanken um 0,5 Prozent. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es den Verkauf seiner 20-prozentigen Beteiligung an der Opal-Gaspipeline "gemäß der beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2022" zu veräußern beabsichtige.

Noratis wurden fast 11 Prozent höher getaxt. Der hoch verschuldete Bestandsentwickler von Wohnimmobilien hatte mitgeteilt, dass er ein Schutzschirmverfahren beantragt habe. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.182    24.230   -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
