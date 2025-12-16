Novo Nordisk kann das Horrorjahr 2025 mit einer positiven Meldung ausklingen lassen. Die EMA eine positive Stellungnahme für eine höhere Wegovy-Dosierung abgegeben. Der Verkaufsstart könnte schon im Januar beginnen. Über 35 % hat die Aktie von Globex Mining im laufenden Jahr zulegen können. Viel spricht für einen weiter steigenden Kurs. Denn mit Globex Mining profitieren Anleger in einer rechtssicheren Region risikodiversifiziert vom Rohstoffboom. Der Tourismus-Boom könnte mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in Europa bald vorbei sein. Diese Aussichten hatten die TUI-Aktie nach unten gezogen. Doch in den vergangenen Tagen reagierte das Wertpapier stark.

