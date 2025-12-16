© Foto: Zoox - Homepage

Bei autonomen Fahrdiensten stehen meist Waymo oder Tesla im Rampenlicht. Doch Anleger sollten Amazon beobachten: Die Tochter Zoox sorgt mit ersten kommerziellen Schritten und einer prominenten Partnerschaft für Aufsehen! Zoox schreibt ein kleines Stück Mobilitätsgeschichte. In Las Vegas wurde das Unternehmen zum offiziellen Fahrdienstleister der T-Mobile Arena ernannt - als erster Anbieter autonomer Fahrdienste mit einem Vertrag bei einer großen Sportstätte. Am West-VIP-Eingang gibt es eine eigene Abhol- und Bringzone für die Robotaxis. Für Las Vegas ist das mehr als ein Pilotprojekt: Die Kooperation gilt als Blaupause dafür, wie autonome Mobilität in den öffentlichen Verkehr einer …