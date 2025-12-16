München (ots) -- Best-Of-Geissens am 3. Januar von 8:10 bis 20:15 Uhr- Spezialfolgen zum Überfall der Geissens und zur Jubiläumsparty in Dubai- Zwei brandneue Sonderausgaben "Die Geissens Spezial" am 5. und 12. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+15 Jahre ist es her, dass das legendäre "Roooobert" von Carmen erstmals bei RTLZWEI ertönte - seitdem hat die Millionärsfamilie längst Kultstatus erreicht. Zum Jubiläum zeigt der Sender am 3. Januar von 8:10 bis 20:15 Uhr vergangene Highlight-Folgen sowie zwei neue, exklusive Spezialausgaben: Am 5. Januar das Überfall-Spezial mit bisher ungezeigten Szenen der Überwachungskameras und am 12. Januar die glamouröse Jubiläumsparty in Dubai. Die Folgen sind sieben Tage vorab auf RTL+ verfügbar.Seit dem 3. Januar 2011 gewähren Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss dem Fernsehpublikum Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Zum Jubiläum zeigt RTLZWEI am 3. Januar von 8:10 bis 20:15 Uhr die Highlight-Folgen aus 15 Jahren "Die Geissens". Außerdem dürfen sich die Zuschauenden auf zwei 90-minütige Episoden von "Die Geissens Spezial": Am 5. Januar das Überfall-Spezial und am 12. Januar die glamouröse Jubiläumsparty in Dubai."Die Geissens Spezial: Der Überfall" am 5. Januar: Im Sommer 2025 wurden die Geissens Opfer eines schrecklichen Verbrechens: Ein bewaffneter Raubüberfall erschütterte die Familie in ihrer Villa Geissini in Saint-Tropez. Maskierte Täter drangen mit Pistolen ein, bedrohten und verletzten Carmen und Robert und raubten wertvolle Gegenstände. Die dramatischen Szenen wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet und werden nun erstmals in voller Länge gezeigt. Statt sich in Angst zu verlieren, stellen sich die Geissens ihrer Erfahrung und sprechen offen mit ihren Kindern darüber. Die Villa Geissini soll nun mit modernsten Überwachungssystemen, Alarmanlagen, Personenschutz und gesicherten Grundstücksgrenzen ausgestattet werden."Die Geissens Spezial: Die Jubiläumsparty" am 12. Januar: In Dubai feiern die Geissens ihr Fernseh-Jubiläum mit einer exklusiven Party! Zur Feier reisen auch besondere Gäste an: Opa Reinhold und Roberts Schwester Tina sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Bereits die Vorbereitungen lösen typisches Geissens-Chaos aus: Robert träumt von einer Privatinsel als Veranstaltungsort, doch die Umsetzung ist alles andere als einfach. Die Kinder sollen die Planung übernehmen, doch schnell zeigt sich, dass sie mit der Verantwortung überfordert sind. Unterstützung kommt von Carmens Immobilienfirma in Dubai, die dafür sorgt, dass die Feier trotz aller Widrigkeiten zu einem unvergesslichen Event wird.Der "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"-Tag am 3. Januar von 8:10 bis 20:15 Uhr sowie zwei brandneue Spezialfolgen am 5. und 12. Januar ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Geiss TV produziert.Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":Schrill, glamourös und schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6180207