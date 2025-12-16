Vancouver, British Columbia--(16. Dezember 2025) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) ("New Earth" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn der Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy in Gila County, Arizona, bekannt zu geben. Diese Explorationsphase zielt darauf ab, das Verständnis der Uranmineralisierung innerhalb des Projektgebiets zu verbessern.

Das geplante Explorationsprogramm schließt umfassende geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und Szintillometermessungen ein. Diese Aktivitäten sollen zur Bewertung der potenziellen Uranressourcen und zur weiteren Definition der geologischen Merkmale innerhalb des Projektgeländes beitragen.

Geologische Kartierungen: Es werden detaillierte geologische Kartierungen durchgeführt, um Gesteinsformationen, Mineralisierungsmuster und strukturelle Merkmale zu identifizieren und zu charakterisieren, die für den Erfolg der Explorationsarbeiten entscheidend sind. Geochemische Untersuchungen: Es wird eine Reihe von geochemischen Probenahmen durchgeführt, um Daten zur Boden- und Gesteinschemie zu sammeln, die für die Identifizierung von Gebieten mit potenzieller Uranmineralisierung von entscheidender Bedeutung sind. Szintillometermessungen: Der Einsatz von Szintillometern wird die Echtzeitmessung der Radioaktivität im Gelände erleichtern. Diese nicht-invasive Technik wird dazu beitragen, vielversprechende Gebiete für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren.

"Wir sind sehr begeistert, mit dieser Phase unseres Explorationsprogramms in unserem ehemals produzierenden Vorzeige-Urankonzessionsgebiet Lucky Boy zu beginnen", erklärt Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. "Aufbauend auf der Produktionsgeschichte des Projektgebiets führt unser Team geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und Szintillometermessungen durch, um die Abgrenzung von vorrangigen Gebieten zu unterstützen und so einen Vorgehensplan für zukünftige Explorationsarbeiten zu erstellen."

Das Explorationsprogramm soll im Januar 2026 beginnen, und das Unternehmen geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten über die Fortschritte berichten wird.

Aufstockung der Flow-Through-Privatplatzierung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2025) von Flow-Through-Einheiten (jeweils eine "FT-Einheit") zu einem Preis von 0,45 Dollar pro FT-Einheit aufstocken wird. Das Unternehmen wird nun bis zu 2.444.444 FT-Einheiten (verglichen mit zuvor 2.222.222 FT-Einheiten) ausgeben, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.100.000 $ (verglichen mit zuvor 1.000.000 $) zu erwirtschaften. Jede FT-Einheit besteht aus einer "Flow-Through"-Aktie und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein "FT-Einheiten-Warrant", der den Inhaber berechtigt, innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Ausgabedatum eine Aktie zu einem Preis von 0,60 $ pro Aktie zu erwerben). Der Erlös, den das Unternehmen aus dem Verkauf der FT-Einheiten erzielt, wird für förderfähige "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") verwendet, bei denen es sich um "Flow-Through-Bergbauaufwendungen" (wie dieser Begriff im Income Tax Act (Kanada) definiert ist) auf den Mineralexplorationskonzessionsgebieten des Unternehmens in Kanada handelt.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.101 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen "SL Project" geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter newearthresourcescorp@gmail.com.

Im Namen des Board of Directors

"Lawrence Hay"

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: newearthresourcescorp@gmail.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

