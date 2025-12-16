Der Formwechsel der The Platform Group AG in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist mit der heutigen Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf wirksam geworden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 25. August 2025 die Umwandlung der Gesellschaft in eine KGaA ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.