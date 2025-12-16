Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterbreitet ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS- Führender europäischer Hersteller von Ultramarinblau- und Manganviolett-Pigmenten - Strategische Akquisition zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry von Mutares und Ausweitung der Präsenz in die Spezialchemieindustrie - Umsatz von rund EUR 35 Mio., mit klarem Wachstumskurs und solider Marktposition - Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH