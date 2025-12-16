Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares unterbreitet ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS

- Führender europäischer Hersteller von Ultramarinblau- und Manganviolett-Pigmenten

- Strategische Akquisition zur Stärkung des Segments Infrastructure & Special Industry von Mutares und Ausweitung der Präsenz in die Spezialchemieindustrie

- Umsatz von rund EUR 35 Mio., mit klarem Wachstumskurs und solider Marktposition

- Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2026

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...