US Antimony, Perpetua, American Tungsten & Antimony im Fokus: US-Antimonmarkt zwischen Militärnachfrage und Lieferkettenaufbau

Antimon zählt in den USA zu den strategisch relevanten Metallen. Anwendungen finden sich vor allem in der Verteidigungsindustrie, bei Flammschutzmitteln, in der Energie- und Batterietechnik sowie in moderner Infrastruktur. Seit 2024 belasten Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen die globale Versorgung. Die USA reagieren mit Maßnahmen zur Stärkung der heimischen Lieferketten.

Ein zentrales Signal kam zuletzt von der Defense Logistics Agency. Die Behörde schrieb die Lieferung von rund 6,7 Millionen Pfund Antimonmetall für die nationale Verteidigungsreserve aus. Der Zuschlag ging an United States Antimony und hat ein Vertragsvolumen von bis zu 245 Mio. US-Dollar. Die Ausschreibung unterstreicht die wachsende sicherheitspolitische Bedeutung des Metalls.

Branchenvertreter sehen die Nachfrage nicht nur durch militärische Anwendungen getrieben. Antimon wird laut Marktteilnehmern zu 30 bis 40 Prozent in Flammschutzmitteln eingesetzt, etwa für Kabel, Dächer oder technische Textilien. Der Ausbau von Rechenzentren, Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz und neue Anforderungen an Brandschutz erhöhen den Bedarf zusätzlich. Gleichzeitig bestehen weiterhin Angebotsengpässe, die einzelne Industrien, darunter die bleibasierte Batteriefertigung, belasten.

Unternehmen American Tungsten & Antimony (WKN: A3E2LQ | ISIN: AU0000283506)

American Tungsten & Antimony Ltd., ehemals Trigg Minerals, ist ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf Antimon- und Wolframprojekte in den USA und Australien. Die Umbenennung reflektiert die strategische Ausrichtung auf kritische Mineralien und den US-Markt.

Im Mittelpunkt steht das Antimony Canyon Project im US-Bundesstaat Utah. Das Projekt gilt als eines der größten bislang nicht nach modernen Standards entwickelten Antimonvorkommen der Vereinigten Staaten. Es umfasst 49 unpatentierte Claims in einer bergbaufreundlichen Region. Ziel der laufenden Arbeiten ist die systematische Exploration, die Überprüfung historischer Daten und die Definition einer nach JORC-Standard ausgewiesenen Ressource.

Darüber hinaus hält das Unternehmen Projekte wie das Central Idaho Antimony Project sowie das Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada. American Tungsten & Antimony befindet sich damit klar in der Explorations- und Ressourcenvalidierungsphase. Eine eigene Verarbeitung oder Produktion besteht derzeit nicht. Die Strategie zielt auf den Aufbau einer potenziellen künftigen Rohstoffbasis für westliche, als sicher geltende Lieferketten.

US Antimony und Perpetua: Wettbewerber im Branchenvergleich

Im US-Antimonmarkt sind aktuell mehrere börsennotierte Unternehmen mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen aktiv. United States Antimony Corporation (WKN: 858937 | ISIN: US9112041056) ist ein integrierter Produzent mit Bergbau-, Schmelz- und Verarbeitungsanlagen in den USA und Mexiko. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten deutlich aus. Am Standort Thompson Falls in Montana soll die Produktion von derzeit rund 100 Tonnen pro Monat auf bis zu 500 Tonnen steigen. Zusätzlich wurde der Schmelzbetrieb im mexikanischen Madero im Frühjahr wieder aufgenommen. United States Antimony sichert sich Rohmaterial aus Ländern wie Bolivien, Chad, Peru, Australien und Mexiko und arbeitet zugleich an eigenen Minenprojekten in Montana und Alaska, um die Kostenbasis zu senken und die Versorgung zu stabilisieren.

Perpetua Resources (WKN: A2P9Q6 | ISIN: CA71358P1058) verfolgt mit dem Stibnite Gold Project in Idaho einen projektbasierten Ansatz. Das Unternehmen kooperiert mit dem Idaho National Laboratory an einer Pilotanlage zur Verarbeitung von Antimon im Rahmen staatlicher Programme zur Sicherung kritischer Mineralien. Die Initiative ist eng mit dem US-Verteidigungsministerium verknüpft und zielt auf den Aufbau einer inländischen Verarbeitungsinfrastruktur.

American Tungsten & Antimony unterscheidet sich von beiden Wettbewerbern durch den frühen Projektstatus. Während United States Antimony bereits produziert und Perpetua den Übergang in die Entwicklungs- und Pilotphase vollzieht, liegt der Schwerpunkt bei American Tungsten & Antimony auf Exploration und Ressourcendefinition als mögliche Grundlage für spätere Entwicklungsoptionen.

Analystenstimme

Branchenanalysen verweisen auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Antimon in den USA, insbesondere durch militärische Anwendungen und den Ausbau kritischer Infrastruktur. Marktbeobachter betonen, dass neue Projekte und Explorationsaktivitäten notwendig sind, um strukturelle Angebotslücken zu schließen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung bislang nicht entwickelter Vorkommen in den USA hervorgehoben, auch wenn diese sich noch in frühen Phasen befinden.

Fazit

Der US-Antimonmarkt ist 2025 geprägt von sicherheitspolitischen Anforderungen, staatlichen Eingriffen und anhaltenden Angebotsengpässen. Während etablierte Produzenten ihre Kapazitäten ausweiten und Projektentwickler mit staatlicher Unterstützung an neuen Verarbeitungswegen arbeiten, positioniert sich American Tungsten & Antimony als Explorationsunternehmen in einem strategisch relevanten Segment. Die Gesellschaft ist Teil eines breiteren Trends zum Aufbau inländischer Rohstoffoptionen, befindet sich jedoch weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase ohne eigene Produktion.

Quellen:

web: https://www.streetwisereports.com/article/2025/12/12/u-s-military-supply-chain-secures-domestic-antimony-breakthrough.html

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-partners-with-the-idaho-national-laboratory-to-advance-critical-mineral-pilot-plant

