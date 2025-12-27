Kritischer Rohstoff Antimon: Wie geht es mit American Tungsten & Antimony und Locksley Resources weiter im globalen Versorgungswettbewerb?

Anzeige / Werbung

Globale Rohstoffpolitik: Wenn Abhängigkeiten zur strategischen Frage werden

Die Versorgung mit kritischen Rohstoffen entwickelt sich zunehmend zu einer geopolitischen Herausforderung. Metalle wie Antimon und Wolfram sind für zahlreiche industrielle, technologische und sicherheitsrelevante Anwendungen unverzichtbar. Gleichzeitig ist ihre Förderung und Verarbeitung stark auf wenige Länder konzentriert, insbesondere auf China.

Berichte über Exportkontrollen und handelspolitische Maßnahmen haben zuletzt verdeutlicht, wie verletzlich westliche Lieferketten in diesem Segment sind. Staaten und Industriekonzerne reagieren darauf mit einer stärkeren Fokussierung auf alternative Förderregionen. Projekte in politisch stabilen Jurisdiktionen gewinnen dadurch an Bedeutung, nicht zuletzt im Kontext nationaler Rohstoffstrategien.

American Tungsten & Antimony Corp.: Neuausrichtung auf kritische Metalle

American Tungsten & Antimony Corp. (WKN A41XT2, ISIN AU0000445603), früher unter dem Namen Trigg Minerals bekannt, positioniert sich gezielt in diesem Marktumfeld. Das Unternehmen richtet seine Strategie auf die Entwicklung der beiden kritischen Metalle Antimon und Wolfram aus und schärft damit sein Profil in einem strategisch sensiblen Rohstoffsegment.

Antimon findet unter anderem Verwendung in Flammschutzmitteln, Batterien, Legierungen sowie in der Elektronik- und Verteidigungsindustrie. Wolfram gilt als Schlüsselmaterial für Hochleistungswerkzeuge, militärische Anwendungen und industrielle Prozesse mit hohen Temperaturanforderungen. Beide Metalle gelten als schwer substituierbar und von hoher industrieller Relevanz.

Projektfortschritt in Utah: Antimony Canyon erreicht nächste Entwicklungsstufe

Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist das Antimony Canyon Project im US-Bundesstaat Utah. Nach Angaben des Unternehmens hat die zuständige Behörde, die Utah Division of Oil, Gas and Mining, eine vorläufige Genehmigung für Explorationsarbeiten erteilt.

Das Projekt liegt überwiegend auf patentierten Minenclaims in Privateigentum. Diese Struktur ermöglicht einen vereinfachten Genehmigungsprozess auf Ebene des Bundesstaates. Laut Unternehmensmitteilung wurden die Vorbereitungen für ein Diamantkernbohrprogramm abgeschlossen. Der Beginn der Bohrarbeiten ist für Ende Dezember 2025 vorgesehen.

Geplant sind mindestens 24 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 1.650 Metern. Ziel ist es, die Kontinuität und den Gehalt der bekannten Stibnitmineralisierung zu überprüfen. Zusätzlich wurde das Landpaket durch weitere Claims erweitert, wodurch sich das Projekt zu einem zusammenhängenden Rohstoffgebiet auf Distriktebene entwickelt.

Branchenvergleich: Locksley Resources als weiterer Akteur im US-Antimonsektor

Im Segment antimonhaltiger Projekte in den USA zählt auch die Locksley Resources Ltd. (WKN A3EEY6,?ISIN AU0000154015) zu den relevanten Akteuren. Das Unternehmen entwickelt in Kalifornien Projekte mit Fokus auf Antimon und Seltene Erden, darunter die Desert-Antimony-Lagerstätte im Mojave-Gebiet.

Locksley verfolgt einen integrierten Ansatz, der neben der Exploration auch Aspekte der Weiterverarbeitung umfasst. Ziel ist der Aufbau einer Wertschöpfungskette innerhalb der USA. Die Nähe der Projekte zu bestehenden Rohstoffstandorten unterstreicht die strategische Lage im Kontext kritischer Metalle.

Im Vergleich dazu konzentriert sich American Tungsten & Antimony Corp. (WKN A41XT2, ISIN AU0000445603) auf die beschleunigte Exploration eines klar definierten Projekts in Utah. Beide Unternehmen adressieren denselben strukturellen Engpass: die Abhängigkeit westlicher Industrien von chinesischen Antimonlieferungen.

Antimon und Wolfram: Kritische Metalle mit begrenzten Alternativen

Der Markt für kritische Metalle wird zunehmend durch politische und geopolitische Faktoren geprägt. American Tungsten & Antimony Corp. positioniert sich in diesem Umfeld mit einem klaren Fokus auf Antimon und Wolfram sowie mit operativen Fortschritten im Antimony Canyon Project in Utah.

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Locksley Resources zeigt sich ein unterschiedlicher strategischer Ansatz, während das übergeordnete Ziel identisch bleibt: die Erschließung alternativer Rohstoffquellen außerhalb chinesischer Lieferketten. Damit ordnet sich das Unternehmen in einen Markt ein, der künftig stärker von Versorgungssicherheit und strategischer Planung bestimmt sein dürfte.

https://investingnews.com/antimony-stocks-how-one-small-player-plans-to-play-a-key-role-in-advancing-us-critical-materials-independence

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/TMG/03035431.pdf

