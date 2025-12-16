Die ThyssenKrupp-Aktie bewegte sich zuletzt lustlos in einer Range von 8 bis 9,70 €. Momentan fehlt es an positiven Impulsen. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 9,20 €. Was ist hier zu erwarten? Solide Zahlen vorgelegt In Anbetracht der angespannten Wirtschaftslage legte der Konzern am 9. Dezember insgesamt zufriedenstellende Geschäftszahlen vor. Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt durch wirtschaftliche Handelsbeschränkungen ...

