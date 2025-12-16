Siemens Energy profitiert heute von einem starken Analysten-Kommentar: Evercore ISI sieht rund 65 Prozent Potenzial für die DAX-Aktie - doch wichtige Bedingungen stehen noch aus. Für die im DAX notierte Siemens Energy-Aktie gilt derzeit: große Chancen, aber auch klare Hürden. Ein neuer Analysten-Kommentar mit einem erstaunlichen Kursziel gibt Rückenwind. Zugleich sorgen Debatten um die Struktur des Konzerns für Gesprächsstoff. Analyst gibt Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
