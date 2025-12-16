Hubject hat seine Intercharge-Roaming-Plattform um Shell Recharge, das öffentliche Ladenetz von Shell, erweitert. Dadurch können andere E-Mobility-Service-Provider, die an die Plattform angeschlossen sind, nun ihr Angebot um die Ladepunkte des Mineralölunternehmens erweitern. Durch die Integration des Shell-Ladenetzes in die Intercharge-Plattform will Hubject Elektroautofahrern und Mobilitätsdienstleistern "einen nahtlosen grenzüberschreitenden Zugang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net