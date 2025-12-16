Das Börsenjahr 2025 war für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ein gebrauchtes Börsenjahr. Daran werden aller Voraussicht nach auch die letzten Handelstage des Jahres nicht mehr sonderlich viel ändern. Die Aufgabenstellung für den Rest des Jahres ist denkbar klar definiert:Die Aktie muss die Ausbildung eines stabilen Korrekturbodens forcieren. Im besten Fall gelingt der Aktie eine Weichenstellung, um das Börsenjahr 2026 mit ...

