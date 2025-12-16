Der US-Pharma-Riese Pfizer hat am heutigen Dienstag die Ergebnisprognose für das laufende Jahr bestätigt - und bereits einen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr abgegeben. Vor allem beim bereinigten Ergebnis je Aktie liegt die Messlatte im Hinblick auf 2026 höher. Die Pfizer-Aktie gerät im vorbörslichen Handel unter Druck.Pfizer erwartet im kommenden Jahr Erlöse zwischen 59,5 und 62,5 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten für 2026 im Schnitt mit 61,6 Milliarden Dollar, womit Pfizer im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
