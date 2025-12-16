Brixton Metals: Neue Gold- und Silbertreffer erweitern Trapper-Zone abermals!

Anzeige / Werbung

Neue Multi-Element-Ergebnisse überzeugen: Brixton Metals weist auf Trapper Kontinuität und Ausdehnung der Gold-Silber-Zone nach.

Brixton Metals (TSXV: BBB / WKN A114WV) legt weitere, starke Bohrergebnisse vom Goldziel Trapper auf seinem riesigen Thorn-Projekt im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia vor. Die nun veröffentlichten, vollständigen Multi-Element-Ergebnisse schließen alle noch ausstehenden Bohrlöcher der Kampagne 2025 ein und ergänzen frühere Meldungen, in denen zunächst nur Goldgehalte berichtet worden waren, jetzt um teils signifikante Silberwerte. Insgesamt wurden auf dem Trapper-Ziel 6.272 Meter in 30 Bohrlöchern niedergebracht - die Goldzone bleibt in mehrere Richtungen offen.

Brixton Metals erweitert Gold- und Silbermineralisierung auf Trapper

Im Fokus der Bohrungen von Brixton Metals stand 2025 die Erweiterung der bekannten Gold- und Silbermineralisierung innerhalb der zentralen Trapper-Zone sowie das Testen der Kontinuität entlang einer rund vier Kilometer langen, nordwest-südost streichenden Gold-in-Boden-Anomalie. Und die aktuellen Resultate zeigen, dass mineralisierte Strukturen bis zu einem Kilometer von der bisherigen Hauptzone entfernt angetroffen wurden.

Mehrere Bohrlöcher durchschnitten dabei schmale, aber hochgradige Abschnitte. So lieferte Bohrloch THN25-358 aus 51,7 Metern Tiefe über 3,00 Meter 4,27 g/t Gold und 11,63 g/t Silber. THN25-352 durchschnitt ab 28,5 Metern 1,50 Meter mit 4,62 g/t Gold und 5,06 g/t Silber. Besonders auffällig ist zudem THN25-364, das ab 119 Metern Tiefe 1,20 Meter mit 11,45 g/t Gold und 9,21 g/t Silber ergab.

Diese Abschnitte liegen teilweise außerhalb der bislang definierten Kernzone und deuten darauf hin, dass sich das System von Brixton Metals entlang der strukturellen Trends weiter fortsetzen könnte. Die Kombination aus hochgradigen Adern und breiteren, kontinuierlichen Zonen ist für die Bewertung des Gesamtpotenzials der Lagerstätte von großer Bedeutung.

Starke Kernabschnitte bestätigen Kontinuität des Systems

Parallel zu den neuen Bohrungen hat Brixton Metals für bereits früher gemeldete Löcher nun ergänzend die Silbergehalte ausgewiesen. Damit ergibt sich ein vollständigeres Bild der Gehalte auf dem Trapper-Ziel.

Zu den besten Abschnitten gehört Bohrloch THN25-344, das ab 191,0 Metern Tiefe 38,50 Meter mit durchschnittlich 4,07 g/t Gold und 6,71 g/t Silber lieferte. Innerhalb dieses Intervalls wurde ein besonders hochgradiger Abschnitt von 1,85 Metern mit 39,61 g/t Gold und 30,91 g/t Silber ab 220,0 Metern angetroffen.

Ein weiteres zentrales Bohrloch ist THN25-345, das ab 203,85 Metern über 22,15 Meter 4,44 g/t Gold und 3,45 g/t Silber ergab. Darin enthalten sind 3,00 Meter mit 28,83 g/t Gold und 14,18 g/t Silber ab 223,0 Metern.

Auch THN25-361 unterstreicht die Mächtigkeit und Kontinuität der Mineralisierung auf dem Trapper-Ziel von Brixton Metals: Das Loch durchschnitt ab 92,0 Metern 23,50 Meter mit 3,33 g/t Gold und 3,36 g/t Silber. Innerhalb dieses Intervalls wurde ein extrem hochgradiger Halb-Meter-Schnitt mit 112,00 g/t Gold und 45,30 g/t Silber ab 112,0 Metern berichtet.

Die Gesellschaft betont, dass diese Ergebnisse mit früheren historischen Bohrungen korrespondieren, in denen bereits lange Goldintervalle mit ähnlichen Mineralisationsstilen dokumentiert wurden. Das spricht für die Kontinuität des Systems sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe.

Trapper-Ziel als wichtiger Baustein des Thorn-Projekts

Das Trapper Gold Target ist Teil des großflächigen Thorn-Projekts von Brixton Metals in einem etablierten Bergbaugürtel im Nordwesten von British Columbia. Das Projektgebiet beherbergt mehrere Kupfer-, Gold- und Silberziele und wird seit Jahren systematisch erkundet. Trapper nimmt innerhalb dieses Portfolios eine Schlüsselrolle ein, da hier eine Kombination aus hochgradigen Gold-Silber-Zonen und einem ausgedehnten geochemischen Anomaliegürtel vorliegt.

Brixton Metals setzt bei der Exploration auf eine Kombination aus ausgerichteten Kernbohrungen, detaillierter Kartierung an der Oberfläche, geochemischen Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen. Ziel ist es, die Struktur der goldführenden Zonen besser zu verstehen und die Vorhersagbarkeit künftiger Bohrziele zu erhöhen. Die aktuelle Kampagne hat gezeigt, dass sich die Mineralisierung über eine größere Fläche erstreckt als bisher angenommen.

Ein weiterer Aspekt: Das Trapper-Ziel ist laut Unternehmen nach wie vor lizenzgebührenfrei (royalty-free). Das verschafft Brixton Metals zusätzliche Flexibilität bei der strategischen Planung und möglicher künftiger Entwicklungsszenarien innerhalb des Thorn-Projekts.

Nächste Schritte: Ausweitung der nachgewiesenen Mineralisierung

Mit Abschluss der Bohrkampagne 2025 liegen Brixton Metals nun für das Trapper-Ziel sämtliche Gold- und Silberanalysen vor. Auf dieser Basis will das Unternehmen das Ausmaß der jetzt bekannten Mineralisierung ausweiten und potenzielle neue Ziele unter der großräumigen Gold-in-Boden-Anomalie definieren.

Künftige Arbeiten sollen sowohl bekannte Strukturen weiterverfolgen als auch neu interpretierte Störungen und Korridore testen, die sich aus den kombinierten geologischen und geophysikalischen Daten ableiten lassen. Da die Goldzone nach wie vor in mehrere Richtungen offen ist, bleibt Spielraum für zusätzliche Ausdehnung entlang des Streichens und in die Tiefe.

Für Investoren, die den kanadischen Projektentwickler beobachten, liefern die jüngsten Resultate von Brixton Metals eine präzisere Einschätzung der Gehalte und Mächtigkeiten der Gold- und Silbermineralisierung auf Trapper. Fest steht: Brixton Metals hat mit den neuen Bohrabschnitten die Kontinuität des Systems auf dem Trapper Gold Target untermauert und die geologische Grundlage für die nächste Phase der Exploration im Norden von British Columbia verbreitert.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA11120Q3026