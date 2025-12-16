Die Belastungen durch Naturkatastrophen bleiben für die Versicherungsbranche hoch - fallen 2025 insgesamt aber deutlich geringer aus als im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Swiss Re Institute. Damit bestätigt sich, was die Zahlen von Hannover Rück, Munich Re und Co bereits angedeutet haben.Trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien summieren sich die weltweiten versicherten Schäden durch Naturereignisse laut Schätzung auf rund 107 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa ...

