Vancouver, British Columbia, 16. Dezember 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, berichtet in einem Update zu seiner auf Drohnenlösungen spezialisierten Tochtergesellschaft ZenaDrone über die Forcierung der Arbeiten und Intensivierung der Kontakte zu den Regierungsbehörden im US-Verteidigungssektor. Das Unternehmen informiert außerdem über Fortschritte bei der Ausrichtung von Vor-Ort-Vorführungen, die zu geplanten Vereinbarungen für Piloteinsätze im Jahr 2026 führen sollen.

"Mit unseren aktiven Gesprächen mit den Programmmanagern der US-Verteidigungsbehörden sind wir auf einem guten Weg, um Möglichkeiten für technische Vorführungen im Feld sowie geplante Pilotprogramme im Jahr 2026 zu schaffen. Wir rechnen damit, bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres Mitteilungen über die Erfolge von ZenaDrone machen zu können", so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Die Forcierung dieser Maßnahmen in Verbindung mit strategischen Investitionen in die Fertigung in den USA, in KI-Innovationen und in unsere Drohnenplattformen zeugt von einem gut durchdachten und disziplinierten Umsetzungsplan. Mit ZenaDrone wollen wir die sich wandelnden Anforderungen von Missionen mit skalierbaren, KI-gestützten Drohnenlösungen unterstützen, um den Prioritäten der nationalen Sicherheit gerecht zu werden."

Mit dem mehrgleisigen Ansatz, den ZenaTech verfolgt, um Aufträge vom US-Verteidigungsministerium und von den diversen Bundesbehörden an Land zu ziehen, will man auf die steigende Nachfrage nach im Inland hergestellten, sicheren und technisch fortschrittlichen unbemannten Flugsystemen zur Unterstützung wichtiger militärischer Missionsanforderungen reagieren. Diese reichen von Inspektion, Überwachung und Aufklärung bis hin zu Frachtlogistik, Bestandsverwaltung und Notfallmaßnahmen.

ZenaTech hat vor kurzem seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten ausgeweitet und intensiviert, um die Regierungsbeziehungen zu vertiefen, die Fertigung im Inland weiter auszubauen und die Zusammenarbeit bei der technischen Planung für einen schnellen Einsatz von Drohnendiensten gemäß den Anforderungen der Bundesregierung zu fördern. Mit der Eröffnung seines neuen Büros im Raum Washington, D.C. befindet sich ZenaDrone quasi im Epizentrum der Bundesregierung und des Verteidigungssektors, was eine enge Zusammenarbeit mit militärischen Stakeholdern, Beschaffungsbeamten und Kongressabgeordneten ermöglichen soll. Dieser strategisch gewählte Standort begünstigt eine frühzeitige Abstimmung bei den Verteidigungsprioritäten und beschleunigt die Sondierung von Auftragschancen. Das Büro von ZenaDrone wird aktuell mit Führungskräften in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Akquise und Programmmanagement besetzt - Funktionen, die für das Umsatzwachstum im Verteidigungssegment von essenzieller Bedeutung sind.

Daneben richtet das Unternehmen aktuell eine deutlich erweiterte Niederlassung in der Stadt Mesa in Arizona ein, wo die Montage, Produktion und Erprobung von Drohnen in den Vereinigten Staaten erfolgen soll. Diese wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Mit dem Ausbau wird sichergestellt, dass die Fertigung der Vorzeigedrohnen von ZenaDrone nach den strengen Standards der USA und der NATO erfolgt. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Bekenntnis zu NDAA-konformen Verteidigungstechnologien "made in America".

Darüber hinaus hat ZenaTech im Einklang mit dem KI-Aktionsplan des Weißen Hauses und den entsprechenden Dekreten (Executive Orders) vor kurzem ein auf KI spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Baton Rouge (Louisiana) namens Zena AI, Inc. gegründet, das mit der KI- und Autonomie-Entwicklung befasst ist. Dieses F&E-Zentrum wird die Entwicklung von KI-gesteuerten Lösungen der nächsten Generation vorantreiben, die speziell auf Verteidigungs- und Heimatschutzmissionen zugeschnitten sind, wie z. B. autonome Navigation, Koordination mehrerer Drohnen und Entscheidungsanalysen in Echtzeit.

Zu ZenaDrones fortschrittlichen Multi-Missions-Drohnensystemen für Regierungs- und Verteidigungszwecke, die derzeit unterschiedliche Test- und Zertifizierungsphasen in puncto Cybersicherheit durchlaufen, zählen:

- ZenaDrone 1000, eine mittelgroße VTOL-Drohne in solider Bauweise für Senkrechtstart und -landung, mit einer Tragkraft von rund 40 kg und KI-gestützter Autonomie, die dank eines eigenen DroneNet-Systems eine sichere Kommunikation gewährleistet. Sie wurde für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR), den Transport kritischer Frachten und Grenzschutzeinsätze konzipiert; eine gasbetriebene Variante, die für längere Flüge ausgelegt ist, befindet sich derzeit in Entwicklung. Die Drohne wurde im Rahmen von kostenpflichtigen Testläufen sowohl von der US-Luftwaffe als auch von der Navy Reserve für Anwendungen wie den Transport von kritischen Frachten, z. B. temperaturkontrollierten medizinischen Gütern, erprobt.

- IQ Nano, eine kompakte Indoor-Drohne (ab einer Größe von 20? × 20?), die für den Einsatz in Umgebungen ohne GPS-Empfang wie Lagerhäuser oder militärische Infrastruktureinrichtungen zur Bestandsverwaltung mittels Barcode-Scanning und für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde. Sie verfügt über ein Hindernisvermeidungsmodul und eignet sich für KI-gesteuerte Drohnenschwärme oder -flotten.

- IQ Square, eine VTOL-Drohne (ab einer Größe von 40? × 40?), die für Landvermessungen in Sichtweite, Infrastrukturinspektionen, Straßen- und Brückeninspektionen sowie Verteidigungsaufklärungsaufgaben entwickelt wurde.

Der Beschaffungszyklus des US-Militärs für Drohnenlösungen beginnt in der Regel mit einer frühzeitigen Kontaktaufnahme sowie Vorführungen der Fähigkeiten. Danach folgt die Abstimmung und Bewertung der jeweiligen Anforderungen, die Weiterentwicklung zu Pilot- oder Prototypenprogrammen und schließlich das Beschaffungsverfahren, das zur Vergabe von Aufträgen und zum groß angelegten Einsatz führt. Durch verstärkte Einbindungsmaßnahmen will sich ZenaDrone in erster Linie als vertrauenswürdiger Partner und Lieferant für die US-Verteidigungs- und Heimatschutzbehörden positionieren, der sich komplett an den sich wandelnden Prioritäten der nationalen Sicherheit und Richtlinien der Bundesregierung orientiert.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Wartung, Kontrolle, Sicherheit, Überwachung, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "antizipieren", "anstreben", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82235Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82235&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.



