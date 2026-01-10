ZenaTech beschleunigt seinen Wachstumskurs mit weiteren Übernahmen in den USA und Kanada

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc., ein Technologieunternehmen mit Fokus auf KI-gestützte Drohnentechnologie und Drone-as-a-Service (DaaS), hat zum Jahresende 2025 drei weitere strategische Übernahmen abgeschlossen. Zwei der übernommenen Unternehmen stammen aus den USA, das dritte Unternehmen kommt aus Kanada - die erste Expansion der Gesellschaft in den kanadischen Markt. Mit diesen Zukäufen baut ZenaTech sein Serviceangebot und die geografische Präsenz in Nordamerika weiter aus. Insgesamt hat das Unternehmen damit 19 Akquisitionen im Jahr 2025 abgeschlossen.

Drei Zukäufe - Drei Regionen - Ein Ziel: Wachstum

Im Detail wurden Holt Surveying & Mapping Inc. aus Spokane, Washington, Andrew Spiewak Land Surveyor Inc. aus Chicago, Illinois, sowie ein Fensterreinigungsunternehmen aus Halifax, Nova Scotia, übernommen. Die beiden US-Firmen sind auf Landvermessung spezialisiert, das Unternehmen in Halifax auf die gewerbliche Fensterreinigung bei Gebäuden geringer bis mittlerer Höhe. Die jüngsten Zukäufe erweitern die operative Basis in den Bereichen Bau, Infrastruktur, Forstwirtschaft, Energie und Bergbau.

Neue Regionen, neue Services, neues Potenzial

Mit der Übernahme von Holt Surveying & Mapping Inc. stärkt ZenaTech seine Position im Pazifischen Nordwesten. Holt bringt langjährige Kundenbeziehungen in Washington und im Norden Idahos mit. Die Region bietet Chancen zur Erweiterung der DaaS-Dienstleistungen, insbesondere in Wachstumsfeldern wie Wasserkraft, Forstwirtschaft und Bergbau. Auch in Illinois betritt ZenaTech mit Andrew Spiewak Land Surveyor Inc. Neuland. Das Unternehmen ist seit mehr als drei Jahrzehnten in der Landvermessung aktiv. Die Übernahme eröffnet neue Märkte für drohnengestützte Bau- und Inspektionsdienste im Mittleren Westen der USA.

Erster Schritt nach Kanada mit Fokus auf Reinigung und Inspektion

Der Einstieg in den kanadischen Markt erfolgt über ein spezialisiertes Fensterreinigungsunternehmen in Halifax. Es ist auf gewerbliche Gebäude fokussiert und bringt über 15 Jahre Erfahrung mit. Die Integration soll nicht nur das bestehende Inspektions- und Landvermessungsangebot im Osten Kanadas stärken, sondern auch neue Anwendungen wie drohnengestützte Hochdruckreinigung im gesamten Standortnetzwerk ermöglichen.

Skalierbares Modell trifft auf reale Nachfrage

ZenaTech verfolgt ein skalierbares Drone-as-a-Service-Modell, das Unternehmen und Behörden drohnenbasierte Dienstleistungen auf Abruf oder im Abo-Modell bietet. Der Vorteil: Kunden profitieren von Effizienz, Qualität und Datentiefe, ohne selbst in teure Drohneninfrastruktur investieren zu müssen. Durch die gezielte Übernahme etablierter, aber noch nicht digitalisierter Dienstleister entsteht ein wachsendes Servicenetzwerk mit lokalen Ankerpunkten. So entsteht Stück für Stück ein globales DaaS-System, das auf Präzision, Geschwindigkeit und Sicherheit setzt - und auf bestehenden Einnahmeströmen aufbaut.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-schliesst-drei-uebernahmen-ab-und-beschleunigt-somit-expansion-von-drone-as-a-service-angebot-und-servicekapazitaeten-in-nordamerika/4994861/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech beschleunigt seinen Wachstumskurs mit weiteren Übernahmen in den USA und Kanada appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083