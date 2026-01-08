Vancouver, British Columbia, 8. Januar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quanteninformatik spezialisiert ist, gibt heute den Abschluss seiner 20. Übernahme bekannt. Es wurde zuletzt die Firma L.D. King, Inc., eine etablierte Tiefbau- und Vermessungsfirma mit Sitz in der Region Los Angeles, übernommen. Damit festigt das Unternehmen sein Standbein im Bereich Drohnenlösungen in einer der am stärksten von Waldbränden und Naturkatastrophen betroffenen Regionen der Vereinigten Staaten. Diese Übernahme krönt ein erfolgreiches erstes Jahr der Umsetzung der Expansionsstrategie im Drone-as-a-Service-Geschäft, die den großflächigen Einsatz von Drohnen ermöglichen soll, um veraltete Verfahren, Low-Tech-Prozesse oder manuelle Arbeitsabläufe innovativer zu gestalten. Seit Januar 2025 hat das Unternehmen in den Vereinigten Staaten und auch international ein Geschäftsnetzwerk aufgebaut, das Tausende von langfristigen Kundenbeziehungen zu Geschäfts- und Regierungskunden unterhält.

"Wir haben unsere Ziele für das erste Jahr im Drone-as-a-Service-Geschäft übertroffen. Das zeigt, mit welchem Tempo und mit wie viel Disziplin wir unsere Roll-up-Strategie in mehreren Branchen umsetzen, wo eine Modernisierung durch Drohnen ansteht und sich enorme ungenutzte Chancen für Drone-as-a-Service-Anwendungen bieten. Laut Angaben des Marktforschers Pragma Market Research wächst der globale Markt für Drohnendienstleistungen jährlich um über 36 % und wird bis zum Jahr 2032 voraussichtlich ein Marktvolumen von 355 Mrd. $ erreichen. Das eröffnet uns langfristig enorme Chancen auf skalierbare, wiederkehrende Einnahmen", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Unsere 20. Übernahme, die guten Kontakte und die jahrzehntelange Betriebsgeschichte von L.D. King bieten ideale Voraussetzungen, um unsere drohnengestützten Dienstleistungen im großen Maßstab bei bestehenden Regierungskunden und Kunden aus dem Bausektor einzusetzen. Wir expandieren weiterhin in den Bereich des natürlichen Ressourcenmanagements und bauen unsere Kompetenzen für zukünftige Aktivitäten in der Waldbrandbekämpfung, der Schadensbewertung nach Katastrophen und bei Planungsarbeiten auf regionaler Ebene weiter aus."

Die Firma L.D. King, Inc. wurde 1965 gegründet und ist seit mehr als sechs Jahrzehnten in Südkalifornien tätig. Das Unternehmen ist bekannt für seine Qualität und seine langjährigen Beziehungen zu Kunden mit öffentlichen Bauvorhaben sowie Gewerbe- und Wohnprojekten. Das multidisziplinäre Team der Firma, das aus lizenzierten Fachkräften besteht, wartet mit umfangreichen Dienstleistungen auf, die von Landvermessung und Ingenieurwesen bis hin zu Planung und Bauleitung reichen und den vielfältigen Anforderungen von kommunalen Behörden und privaten Bauträgern gerecht werden.

Schaffung einer Grundlage für das Wachstum des Drone-as-a-Service-Geschäfts

- Gründung von ZenaTech als erster Marktführer und Pionier mit einem weltweit skalierbaren Drone-as-a-Service-Netzwerk, das Regierungs- und Unternehmenskunden ein breites Dienstleistungsspektrum bietet und neben zwei Corporate Stores auch 20 Firmenübernahmen in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene verbuchen kann.

- Seit Gründung des Drone-as-a-Service-Geschäfts liegt hier der Fokus auf der Übernahme etablierter und profitabler Unternehmen mit veralteten Arbeitsabläufen, die durch Drohneninnovation, Automatisierung und datengesteuerte Arbeitsabläufe modernisiert und auf Wachstum gepolt werden.

- Das Drone-as-a-Service-Geschäft wird nun auf eine Margensteigerung ausgerichtet, indem KI-autonome Drohnenfunktionen integriert und Außendiensttechniker als lizenzierte Drohnenpiloten ausgebildet und zertifiziert werden. ZenaTech senkt damit sowohl die Arbeitsintensität als auch die Betriebskosten.

- Im Laufe des Jahres 2025 hat das Unternehmen gewinnorientierte Firmen mit einer stabilen Umsatzentwicklung übernommen und gleichzeitig sein Dienstleistungsspektrum und seine Cross-Selling-Möglichkeiten erweitert. Mittlerweile werden auch Datenanalyse, automatisierte Wartung und neue Dienste wie Waldbrandbekämpfung, Umweltüberwachung, Hochdruckreinigung usw. angeboten. Das Drone-as-a-Service-Segment hat jetzt die Marke von 20 Übernahmen erreicht und liegt damit vor dem erwarteten Zeitplan.

Mit seiner "Drone-as-a-Service"-Geschäftsplattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden entweder auf On-Demand-Basis oder über ein Abonnement Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Inventarverwaltung in Innenräumen und Präzisionslandwirtschaft. Der mit dem Besitz von Ausrüstung verbundene Investitions- oder Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, errichtet ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene, das sich auf Stammkunden und stabile Umsätze stützt, um eine Drohnenintegration der nächsten Generation zu ermöglichen, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks und auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Wartung, Kontrolle, Sicherheit, Überwachung, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "voraussehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82414Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82414&tr=1



