Die Friedensdiplomatie um den Ukraine-Krieg gewinnt an Fahrt. Die Aktien von Rheinmetall und anderen Rüstungskonzernen reagieren darauf mit Kursverlusten. Am Dienstag verliert sie aktuell -2,6% und steht bei rund 1.495 €. Was passiert, wenn ein Abkommen zustande kommt? Friedensgespräche in Berlin belasten Insgesamt wird versucht, den Ukraine-Krieg durch diplomatische Verhandlungen einzufrieren. Nachdem die USA den 28-Punkte-Plan vorlegten, versuchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de