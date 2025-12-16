Meine Top 5 Öl-Aktien: Oracle dementiert, PayPal beantragt Bankenlizenz & VW

Die EU plant eine Aufweichung des CO2-Ausstoßverbots für Neuwagen ab 2035: Statt 100 % Reduktion, sollen nun 90 % genügen. Dies ermöglicht den Weiterverkauf bestimmter Hybridfahrzeuge, wie von Kanzler Merz gefordert.Thema das Tages: Öl - Aktien, Derivate und ein ETF Shell hat sich gegen den größten Öl-Merger der europäischen Unternehmensgeschichte entschieden. Unter CEO Wael Sawan besinnt sich Shell auf sein hochprofitables Kerngeschäft und strebt dort Wachstum an. Anfang des Jahres hatte das interne M&A-Team von Shell einen Plan zur spektakulären Übernahme des als unterbewertet geltenden Erzrivalen BP entwickelt. Obwohl ein kurzfristiges Zeitfenster der Opportunität - bedingt durch interne …

Den vollständigen Artikel lesen ...