Hamburg, 16. Dezember 2025 - ENCAVIS, ein führender paneuropäischer Anbieter von Erneuerbaren Energien (IPP) mit Hauptsitz in Hamburg, hat am 10. Dezember 2025 erfolgreich eine Brückenfinanzierung in Höhe von 200 Millionen Euro abgeschlossen, um den Erwerb eines italienischen Solarpark-Portfolios von EDP Renewables Italia Holding S.r.l. zu finanzieren.



Das Giotto-Portfolio hat eine Gesamtkapazität von 265 MW, davon sind bereits 248 MW in Betrieb, die verbleibenden 17 MW werden aktuell erweitert. Das Portfolio umfasst fünf italienische Solarparks, die voraussichtlich durchschnittlich 423 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom pro Jahr erzeugen werden. Es besteht aus drei Projekten in Lazio und zwei in Puglia. Vier der Solarparks sind durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren abgesichert, während das fünfte Projekt von einem 20-jährigen bilateralen Differenzvertrag (CfD) profitiert.



UniCredit S.p.A., eine der führenden Banken Europas, stellte die Non-recourse-Brückenfinanzierung bereit.



"Wir haben die professionelle Zusammenarbeit mit UniCredit und dem gesamten Team externer Berater, die an der Umsetzung dieser Brückenfinanzierung in so kurzer Zeit beteiligt waren, sehr geschätzt. Diese Finanzierung hat einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Übernahme des Giotto-Portfolios geleistet und ermöglicht unserem Projektfinanzierung-Team, in der ersten Hälfte des Jahres 2026 eine langfristige Refinanzierung zu optimalen Konditionen zu strukturieren und umzusetzen", sagt Mario Schirru, CEO von Encavis.





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4,2 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .





