Dienstag, 16.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
So sehen echte Chancen aus: Starke Phase-1-Ergebnisse, fallender Kurs
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
16.12.25 | 16:54
93,94 Euro
-1,30 % -1,24
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
93,9093,9417:09
93,8893,9217:09
16.12.2025 16:09 Uhr
PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Geplante Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien

DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Geplante Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Geplante Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien

München (pta000/16.12.2025/15:35 UTC+1)

Der Vorstand der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Mai 2026 und einer am selben Tag stattfindenden gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre die 1:1 Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien vorzuschlagen. Es ist geplant, diese Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.

Weitere Details werden von der BMW AG vor und mit den Einberufungen der Aktionärsversammlungen 2026 bekannt gegeben.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765895700652 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 09:35 ET (14:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
