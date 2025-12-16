DJ PTA-Adhoc: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Geplante Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Geplante Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien

München (pta000/16.12.2025/15:35 UTC+1)

Der Vorstand der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Mai 2026 und einer am selben Tag stattfindenden gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre die 1:1 Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien in Stammaktien vorzuschlagen. Es ist geplant, diese Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.

Weitere Details werden von der BMW AG vor und mit den Einberufungen der Aktionärsversammlungen 2026 bekannt gegeben.

