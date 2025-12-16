DJ BMW will Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln
DOW JONES--BMW will kommendes Jahr alle Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln. Wie der Premiumautohersteller mitteilte, soll die Hauptversammlung im Mai die 1:1 Umwandlung beschließen. Geplant sei, die Umwandlung im Wege einer Satzungsänderung ohne Zuzahlungsverpflichtung der Vorzugsaktionäre durchzuführen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2025 09:42 ET (14:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News