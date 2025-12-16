Tagelang schien es so, als werde die EU ihre E-Auto-Vorgaben zugunsten der deutschen Hersteller abschwächen. Doch jetzt zeigt sich: Abschwächen ja - aber für BMW, Mercedes, Audi und Porsche kommt es in Wahrheit viel härter als für die Konkurrenz. Erst am Freitag hatte der EVP-Vorsitzende Manfred Weber (CSU) davon gesprochen, dass die EU das Verbrenner-Aus kippen werde, weil die Autoindustrie, insbesondere die deutsche, dafür stichhaltige Argumente ...

