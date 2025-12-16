DJ Aktien Schweiz gut behauptet - UBS sehr fest

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag die Gewinne des Vortags geringfügig ausgebaut. Überwiegend schwache US-Konjunkturdaten und neuerliche kleine Verluste an der Wall Street dämpften die Kauflaune etwas. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 13.057 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,83 (Vortag: 17,74) Millionen Aktien.

Die Aktien der UBS führten mit einem Plus von 3,8 Prozent den SMI mit weitem Abstand an, nachdem sie von der Bank of America (BoA) auf "Buy" hochgestuft worden waren. Die Neugestaltung der Kapitalanforderungen für schweizerische Banken dürfte weniger streng ausfallen als angenommen, so die Analysten. Denn die geplanten verschärften Anforderungen der Schweiz konfligierten mit dem Vorgehen der USA und Großbritanniens, die ihre Regeln lockerten. Die BoA-Analysten trauen der Bank überdies zu, den Gewinn stärker zu steigern als die weltweiten Wettbewerber.

Holcim verbesserten sich um 1,6 Prozent. Der Baustoffhersteller übernimmt die Mehrheit am peruanischen Zementhersteller Cementos Pacasmayo.

Der Kurs des Rückversicherers Swiss Re schloss behauptet. Wie das Unternehmen mitteilte, werden die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen in diesem Jahr das sechste Mal in Folge über 100 Milliarden US-Dollar betragen.

Unter den Nebenwerten stiegen Sonova um 0,5 Prozent. Der Hörgerätehersteller hatte die Übernahme der Tinnitus-Management-App Silentcloud vermeldet. Galenica (+0,4%) baut ihre digitale Präsenz mit der Übernahme der Mehrheit an Puravita aus.

