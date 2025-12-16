Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag knapp im Plus geschlossen. Dies ist vor allem der UBS-Aktie zu verdanken, die kräftig an Wert gewann. Auch Holcim zogen den Leitindex nach oben. Damit trotzte der Schweizer Aktienmarkt den negativen Entwicklungen an zahlreichen grossen Börsen im Ausland. Händler führten einen gewissen Rückzug der Anleger aus den Technologie-Branchen aufgrund wachsender Sorge wegen der hohen Bewertungen im KI-Sektor ...

