Vor einem Jahr, zum Jahreswechsel 2025, verabschiedete sich Rolf Wiswesser, Maklervertriebsvorstand bei der Allianz, in den Ruhestand. Nun ist seine endgültige Nachfolge geregelt: Nicole Weyerstall kommt zum 01.01.2026 von der Schuster Versicherungsmakler GmbH. Rolf Wiswesser, der langjährige Vorstand des Maklervertriebs bei der Allianz Versicherungs-AG, hatte zum 31.12.2024 seinen Hut genommen. Sein Vorstandskollege Ulrich Stephan hatte übergangsweise Wiswessers Aufgaben übernommen.

