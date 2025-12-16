EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

Noratis AG: Gerichtliche Anordnung des Schutzschirmverfahrens



16.12.2025 / 21:11 CET/CEST

Eschborn, 16. Dezember 2025 - Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat heute gemäß Antrag der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) die vorläufige Eigenverwaltung im Schutzschirmverfahren (gem. § 270d InsO) angeordnet und den vorläufigen Sachwalter bestellt.



Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main





