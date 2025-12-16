Mit einem annualisierten Stablecoin-Abrechnungsvolumen von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar1 führt Visa die USDC-Abrechnung für US-Institutionen ein.

Visa Inc. (V) gab heute die Einführung der USDC-Abrechnung in den Vereinigten Staaten bekannt, was einen wichtigen Meilenstein im Pilotprogramm des Unternehmens für die Stablecoin-Abrechnung und in seiner Strategie zur Modernisierung seiner Abrechnungsebene darstellt, die den globalen Handel unterstützt. Zum ersten Mal können US-amerikanische Emittenten und Acquiring-Partner mit Visa in Circles USDC abrechnen, einer vollständig reservierten, auf US-Dollar lautenden Stablecoin.

Mit der USDC-Abrechnung profitieren Emittenten von einem schnelleren Geldtransfer über Blockchains, einer Verfügbarkeit an sieben Tagen in der Woche und einer verbesserten operativen Ausfallsicherheit an Wochenenden und Feiertagen ohne dass sich das Kartenerlebnis für Verbraucher ändert.

Zu den ersten Bankteilnehmern gehören Cross River Bank und Lead Bank, die bereits mit der Abrechnung mit Visa in USDC über die Solana-Blockchain begonnen haben. Eine breitere Verfügbarkeit in den USA ist bis 2026 geplant.

Darüber hinaus ist Visa Designpartner für Arc eine neue Layer-1-Blockchain, die von Circle entwickelt wurde (derzeit im öffentlichen Testnetz). Das speziell entwickelte Design von Arc bietet die Leistung und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um die globalen kommerziellen Aktivitäten von Visa in der Blockchain zu unterstützen. Visa plant außerdem, Arc für die USDC-Abrechnung innerhalb seines Netzwerks zu nutzen und einen Validator-Knoten zu betreiben, sobald Arc live geht.

"Visa erweitert die Stablecoin-Abrechnung, weil unsere Bankpartner nicht nur danach fragen, sondern sich auch darauf vorbereiten, sie zu nutzen", sagte Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships bei Visa. "Finanzinstitute suchen nach schnelleren, programmierbaren Abrechnungsoptionen, die sich nahtlos in ihre bestehenden Treasury-Abläufe integrieren lassen. Mit der Einführung der USDC-Abrechnung in den USA bietet Visa eine zuverlässige, bankfähige Funktion, die die Effizienz der Finanzverwaltung verbessert und gleichzeitig die Sicherheits-, Compliance- und Ausfallsicherheitsstandards unseres Netzwerks aufrechterhält."

Neudefinition der modernen Abrechnungserfahrung

Das US-amerikanische Stablecoin-Abrechnungsframework von Visa bietet folgende Funktionen:

7-tägige Abrechnungsfenster: Verbesserung der Geschwindigkeit und Liquidität für Banken und Fintech-Unternehmen, die nun an sieben Tagen in der Woche statt wie bisher an fünf Werktagen abrechnen können

Verbesserung der Geschwindigkeit und Liquidität für Banken und Fintech-Unternehmen, die nun an sieben Tagen in der Woche statt wie bisher an fünf Werktagen abrechnen können Modernisiertes Liquiditäts- und Treasury-Management: ermöglicht automatisierte Treasury-Operationen der nächsten Generation für Bankteilnehmer

ermöglicht automatisierte Treasury-Operationen der nächsten Generation für Bankteilnehmer Interoperabilität: verbindet traditionelle Zahlungssysteme mit Blockchain-basierter Infrastruktur

Ausbau einer bewährten Grundlage für Stablecoin-Innovationen

Die Einführung der Stablecoin-Abrechnung in den USA baut auf jahrelangen aktiven Stablecoin-Abrechnungspilotprojekten von Visa weltweit auf, darunter in mehreren Ländern in Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik und CEMEA. Zum 30. November überschritt das monatliche Stablecoin-Abrechnungsvolumen von Visa eine annualisierte Run Rate von 3,5 Milliarden US-Dollar ein bedeutender Meilenstein, seit Visa 2023 als eines der ersten großen Netzwerke Transaktionen in Stablecoins abwickelte. Im Juli kündigte Visa an, weitere Blockchains und Stablecoins in seinem Stablecoin-Pilotprojekt zu unterstützen, um Partnern mehr Flexibilität bei der Abwicklung von VisaNet-Verpflichtungen zu bieten.

Visa experimentierte erstmals 2021 mit der Abrechnung in USDC. Circle, das Unternehmen hinter USDC, betonte die Bedeutung der Integration von vollständig reservierten Stablecoins in institutionelle Abrechnungsflüsse. "Die Einführung der USDC-Abrechnung in den USA mit Visa ist ein Meilenstein für internetbasiertes Geld, das sich mit der Geschwindigkeit von Software bewegt", sagte Nikhil Chandhok, Chief Product and Technology Officer bei Circle. "Es hilft kartenausgebenden Finanzinstituten, ihre Finanzverwaltung zu modernisieren und neue Dienstleistungen zu erschließen, während die Transparenz und das Vertrauen, für die USDC bekannt ist, erhalten bleiben."

Frühe Bankpartner unterstreichen die Vorteile schnellerer, API-gesteuerter Abwicklungsprozesse. Lead Bank, eine technologisch fortschrittliche Gemeinschaftsbank, die eng mit führenden Fintech-Partnern zusammenarbeitet, stellte fest, dass siebentägige Abwicklungen und klarere Liquiditätszeitpunkte für ihre Kunden immer wichtiger werden. "Lead Bank ist stolz darauf, zu den ersten US-Banken zu gehören, die USDC-Abrechnungen mit Visa ermöglichen", sagte Jackie Reses, CEO von Lead Bank. "Diese Funktion sorgt für Schnelligkeit und Präzision bei Treasury-Transaktionen und hilft uns, den Gemeinden, denen wir dienen, moderne Finanzdienstleistungen anzubieten."

Die Cross River Bank, ein führender Infrastrukturanbieter, der eingebettete Finanzlösungen anbietet, unterstreicht die Bedeutung echter Interoperabilität. "Fintech- und Krypto-Innovatoren bitten uns zunehmend, Stablecoins in ihre bestehende Produktpalette aufzunehmen", sagte Gilles Gade, Founder, Präsident und CEO von Cross River. "Eine einheitliche Plattform, die sowohl Stablecoins als auch traditionelle Zahlungsnetzwerke nativ unterstützt, ist die Grundlage dafür, wie Werte global bewegt werden können. Als eine der ersten US-Banken, die USDC-Abrechnungen mit Visa ermöglicht, zeigen wir, wie ein technologisch fortschrittlicher, tief integrierter Bankpartner Blockchain-Netzwerke und Altsysteme in großem Maßstab verbinden kann."

Um Finanzinstituten dabei zu helfen, sich in diesem sich entwickelnden Bereich zurechtzufinden, hat Visa Consulting Analytics kürzlich seine Stablecoins Advisory Practice eingeführt, die Schulungen und strategische Beratung zu Marktanpassung und Implementierung anbietet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Erfahren Sie hier mehr über die USDC-Abrechnung.

FAQ

F: Was ist die Pilotfunktion von Visa für die Abwicklung von Stablecoins in den Vereinigten Staaten?

Es ermöglicht ausgewählten US-amerikanischen Emittenten und Acquirer-Partnern, ihre VisaNet-Verpflichtungen mit Circles USDC anstelle von nur Fiat-Währungen zu begleichen.

anstelle von nur Fiat-Währungen zu begleichen. Die Abrechnung erfolgt auf unterstützten Blockchains, was das Potenzial für schnellere Geldtransfers und eine größere operative Ausfallsicherheit bietet.

F: Was sind die Vorteile einer Abrechnung mit Stablecoins?

Schneller Geldtransfer über die Blockchain , auch an Wochenenden und Feiertagen

, auch an Wochenenden und Feiertagen Vorhersehbarkeit durch vollständig reservierte, USD-gedeckte Vermögenswerte

durch vollständig reservierte, USD-gedeckte Vermögenswerte Reduzierung der Sicherheiten für Parteien, die an 7 Tagen in der Woche abrechnen.

für Parteien, die an 7 Tagen in der Woche abrechnen. Modernes Treasury- und Liquiditätsmanagement: ermöglicht automatisierte Treasury-Vorgänge und vereinfachte Abstimmung

F: Für wen ist dies gedacht?

Ideal für Finanzinstitute, Fintechs und andere, die ihre Abwicklungsvorgänge modernisieren, die Liquiditätsplanung verbessern und programmierbare Geldtransfererfahrungen aufbauen möchten.

F: Wie unterscheidet sich diese Ankündigung von früheren Nachrichten zu Stablecoins von Visa?

Frühere Ankündigungen stellten Pilotprojekte für die Vorfinanzierung und Auszahlung für Visa Direct sowie eine erweiterte Blockchain-Unterstützung für die Abwicklung von Stablecoins vor.

und für Visa Direct sowie für die Abwicklung von Stablecoins vor. Die heutige Ankündigung unterstreicht die Ausweitung des Pilotprojekts von Visa zur Abwicklung von Stablecoins auf die USA, wodurch US-Emittenten und -Acquirer Visa-Verpflichtungen direkt in USDC abwickeln können wodurch Stablecoins in die zentralen Abwicklungsvorgänge für institutionelle Partner in den USA integriert werden.

F: Wenden die teilnehmenden Emittenten und Acquirer Fiat- oder Stablecoins für die Abwicklung an?

Teilnehmende Emittenten und Acquirer-Kunden können in USDC abrechnen, das über unterstützte Blockchains geliefert wird.

F: Wann werden weitere Partner Zugang erhalten?

Visa nimmt derzeit ausgewählte US-Partner auf, wobei ein breiterer Zugang bis 2026 erwartet wird. Interessierte Kunden werden gebeten, sich an ihre Kundenbetreuer zu wenden.

Visa ist weiterhin führend in der Entwicklung digitaler Zahlungen und verbindet die Leistungsfähigkeit der Blockchain mit der Zuverlässigkeit und Reichweite des weltweit führenden Zahlungsnetzwerks.

F: Wo nutzt Visa noch die Abwicklung mit Stablecoins?

Visa führt in mehreren Ländern in Europa, Lateinamerika, Asien-Pazifik und CEMEA aktive Pilotprojekte zur Abwicklung mit Stablecoins durch.

1 Stand: 30. November 2025

