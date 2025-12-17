Künstliche Intelligenz erzeugt bereits heute messbare Gewinne in der Industrie. In der Pharma- und Chemiebranche revolutioniert sie die Forschung und beschleunigt die Markteinführung lebenswichtiger Produkte. Der Maschinen- und Anlagenbau erschließt mit KI-basierten Services wiederkehrende Einnahmequellen und stärkt die Kundenbindung. Und in der Automobilindustrie steht das autonome Fahren hoch im Kurs und wird die Zukunft prägen. Diese Fortschritte beweisen, dass die produktive Phase der KI begonnen hat. Drei Unternehmen zeigen, wie sich Technologie in Wettbewerbsvorteile und robuste Margen übersetzt: Bayer, WashTec und Volkswagen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de