Die KI-Schmiede OpenAI könnte bald eine weitere Kapitalspritze erhalten. Laut Medienberichten verhandelt das Unternehmen derzeit mit Amazon über eine mögliche Investition, die mehr als zehn Milliarden Dollar betragen könnte.Bestandteil des Deals wäre auch die Nutzung von Amazons eigenen KI-Chips - ein strategisch wichtiger Punkt im laufenden Wettstreit um Rechenleistung in der generativen KI.Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber CNBC bestätigten, sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen. ...

