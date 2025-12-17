Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, December 17
www.bodycote.com
17 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
16 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
42,000
Highest price paid per share (pence per share):
710.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
701.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
704.62p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,622,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,688,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,834,102 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
45
701.5
16/12/2025 08:05:10
00505185151TRLO1.1.1
XLON
31
701.5
16/12/2025 08:05:10
00505185152TRLO1.1.1
XLON
31
702
16/12/2025 08:05:10
00505185153TRLO1.1.1
XLON
18
702
16/12/2025 08:05:10
00505185154TRLO1.1.1
XLON
13
702.5
16/12/2025 08:07:30
00505185737TRLO1.1.1
AQXE
33
701
16/12/2025 08:09:22
00505186269TRLO1.1.1
CHIX
153
701
16/12/2025 08:09:22
00505186270TRLO1.1.1
XLON
136
702.5
16/12/2025 08:15:58
00505187899TRLO1.1.1
XLON
14
704
16/12/2025 08:19:31
00505188529TRLO1.1.1
AQXE
40
706
16/12/2025 08:26:17
00505190026TRLO1.1.1
XLON
90
706
16/12/2025 08:26:17
00505190027TRLO1.1.1
XLON
151
707.5
16/12/2025 08:56:00
00505195765TRLO1.1.1
XLON
143
705.5
16/12/2025 09:09:08
00505198027TRLO1.1.1
XLON
16
705.5
16/12/2025 09:11:56
00505198511TRLO1.1.1
TRQX
34
706.5
16/12/2025 09:12:11
00505198602TRLO1.1.1
CHIX
9
705.5
16/12/2025 09:14:11
00505199132TRLO1.1.1
BATE
16
706
16/12/2025 09:14:11
00505199131TRLO1.1.1
AQXE
169
706
16/12/2025 09:14:11
00505199133TRLO1.1.1
XLON
103
705.5
16/12/2025 09:14:11
00505199134TRLO1.1.1
BATE
117
706
16/12/2025 09:18:50
00505200232TRLO1.1.1
XLON
98
706.5
16/12/2025 09:22:05
00505200917TRLO1.1.1
XLON
57
706.5
16/12/2025 09:22:05
00505200918TRLO1.1.1
XLON
11
706.5
16/12/2025 09:23:21
00505201171TRLO1.1.1
CHIX
24
706.5
16/12/2025 09:23:21
00505201172TRLO1.1.1
CHIX
7
706
16/12/2025 09:26:24
00505201960TRLO1.1.1
AQXE
11
706
16/12/2025 09:26:24
00505201959TRLO1.1.1
AQXE
110
705.5
16/12/2025 09:26:24
00505201961TRLO1.1.1
BATE
176
706
16/12/2025 09:26:24
00505201962TRLO1.1.1
XLON
153
705.5
16/12/2025 09:30:11
00505202897TRLO1.1.1
XLON
99
705
16/12/2025 09:35:06
00505204011TRLO1.1.1
XLON
15
706
16/12/2025 09:36:20
00505204313TRLO1.1.1
AQXE
17
705.5
16/12/2025 09:36:36
00505204370TRLO1.1.1
CHIX
22
705.5
16/12/2025 09:36:36
00505204371TRLO1.1.1
CHIX
125
705.5
16/12/2025 09:44:12
00505205766TRLO1.1.1
XLON
147
705.5
16/12/2025 09:47:23
00505206700TRLO1.1.1
XLON
5
706
16/12/2025 09:48:12
00505206861TRLO1.1.1
AQXE
11
706
16/12/2025 09:48:12
00505206860TRLO1.1.1
AQXE
123
706
16/12/2025 09:48:54
00505206976TRLO1.1.1
BATE
16
705.5
16/12/2025 09:48:54
00505206977TRLO1.1.1
TRQX
4
705.5
16/12/2025 09:48:54
00505206978TRLO1.1.1
TRQX
42
706
16/12/2025 09:49:09
00505207032TRLO1.1.1
CHIX
115
705.5
16/12/2025 09:50:16
00505207478TRLO1.1.1
XLON
105
704
16/12/2025 09:54:21
00505208441TRLO1.1.1
XLON
93
703.5
16/12/2025 10:00:00
00505209842TRLO1.1.1
BATE
17
703.5
16/12/2025 10:00:56
00505210098TRLO1.1.1
AQXE
133
704
16/12/2025 10:01:04
00505210131TRLO1.1.1
XLON
38
703.5
16/12/2025 10:01:40
00505210254TRLO1.1.1
CHIX
16
703.5
16/12/2025 10:01:48
00505210279TRLO1.1.1
TRQX
185
703.5
16/12/2025 10:04:48
00505210963TRLO1.1.1
XLON
10
703.5
16/12/2025 10:07:32
00505211680TRLO1.1.1
CHIX
137
703.5
16/12/2025 10:13:41
00505212955TRLO1.1.1
XLON
74
703.5
16/12/2025 10:18:49
00505213925TRLO1.1.1
XLON
105
703.5
16/12/2025 10:18:49
00505213924TRLO1.1.1
XLON
17
703.5
16/12/2025 10:19:22
00505214044TRLO1.1.1
AQXE
19
703.5
16/12/2025 10:19:22
00505214047TRLO1.1.1
TRQX
40
703.5
16/12/2025 10:20:15
00505214248TRLO1.1.1
CHIX
10
703.5
16/12/2025 10:20:23
00505214272TRLO1.1.1
BATE
115
703.5
16/12/2025 10:20:23
00505214273TRLO1.1.1
BATE
16
702.5
16/12/2025 10:22:48
00505214663TRLO1.1.1
XLON
109
702.5
16/12/2025 10:22:48
00505214662TRLO1.1.1
XLON
174
702
16/12/2025 10:28:27
00505215729TRLO1.1.1
XLON
15
702
16/12/2025 10:28:44
00505215759TRLO1.1.1
AQXE
38
701.5
16/12/2025 10:30:08
00505215979TRLO1.1.1
CHIX
19
701.5
16/12/2025 10:31:24
00505216186TRLO1.1.1
TRQX
130
701.5
16/12/2025 10:31:55
00505216253TRLO1.1.1
BATE
82
702
16/12/2025 10:34:09
00505216599TRLO1.1.1
XLON
83
702
16/12/2025 10:34:09
00505216600TRLO1.1.1
XLON
16
702
16/12/2025 10:36:50
00505217083TRLO1.1.1
AQXE
32
702
16/12/2025 10:37:16
00505217168TRLO1.1.1
XLON
105
702
16/12/2025 10:37:16
00505217169TRLO1.1.1
XLON
16
702
16/12/2025 10:39:34
00505217607TRLO1.1.1
BATE
26
702
16/12/2025 10:39:34
00505217606TRLO1.1.1
BATE
54
702
16/12/2025 10:39:34
00505217605TRLO1.1.1
BATE
1
702
16/12/2025 10:41:02
00505217945TRLO1.1.1
XLON
10
702
16/12/2025 10:41:02
00505217944TRLO1.1.1
XLON
11
702
16/12/2025 10:41:02
00505217943TRLO1.1.1
XLON
109
702
16/12/2025 10:41:02
00505217946TRLO1.1.1
XLON
130
702
16/12/2025 10:44:48
00505218620TRLO1.1.1
XLON
59
702.5
16/12/2025 10:49:42
00505219622TRLO1.1.1
XLON
83
702.5
16/12/2025 10:49:42
00505219621TRLO1.1.1
XLON
50
702
16/12/2025 10:55:47
00505220811TRLO1.1.1
XLON
90
702
16/12/2025 10:55:47
00505220812TRLO1.1.1
XLON
126
702
16/12/2025 10:57:06
00505221072TRLO1.1.1
BATE
5
702
16/12/2025 10:57:30
00505221177TRLO1.1.1
TRQX
19
702
16/12/2025 10:57:30
00505221176TRLO1.1.1
TRQX
172
702
16/12/2025 10:58:02
00505221296TRLO1.1.1
XLON
180
702
16/12/2025 10:58:02
00505221297TRLO1.1.1
XLON
16
702
16/12/2025 10:59:52
00505221697TRLO1.1.1
TRQX
44
703.5
16/12/2025 11:00:44
00505221905TRLO1.1.1
CHIX
44
703.5
16/12/2025 11:00:44
00505221906TRLO1.1.1
CHIX
17
703.5
16/12/2025 11:00:44
00505221908TRLO1.1.1
AQXE
19
703.5
16/12/2025 11:00:44
00505221907TRLO1.1.1
AQXE
273
703.5
16/12/2025 11:00:44
00505221909TRLO1.1.1
XLON
2
703.5
16/12/2025 11:00:44
00505221910TRLO1.1.1
AQXE
136
703.5
16/12/2025 11:00:45
00505221913TRLO1.1.1
BATE
20
703.5
16/12/2025 11:06:10
00505222918TRLO1.1.1
XLON
127
703.5
16/12/2025 11:06:10
00505222917TRLO1.1.1
XLON
7
703.5
16/12/2025 11:06:10
00505222920TRLO1.1.1
XLON
40
703.5
16/12/2025 11:06:10
00505222919TRLO1.1.1
XLON
33
703.5
16/12/2025 11:08:16
00505223265TRLO1.1.1
CHIX
2
703.5
16/12/2025 11:08:16
00505223266TRLO1.1.1
CHIX
5
702.5
16/12/2025 11:09:38
00505223642TRLO1.1.1
TRQX
15
702.5
16/12/2025 11:09:38
00505223641TRLO1.1.1
TRQX
152
701
16/12/2025 11:19:03
00505225606TRLO1.1.1
XLON
48
701
16/12/2025 11:21:52
00505226069TRLO1.1.1
XLON
66
701
16/12/2025 11:21:52
00505226070TRLO1.1.1
XLON
24
704
16/12/2025 11:25:27
00505226679TRLO1.1.1
TRQX
46
703
16/12/2025 11:25:57
00505226755TRLO1.1.1
CHIX
124
703
16/12/2025 11:25:57
00505226756TRLO1.1.1
XLON
56
704
16/12/2025 11:32:23
00505227953TRLO1.1.1
BATE
69
704
16/12/2025 11:32:23
00505227952TRLO1.1.1
BATE
73
703.5
16/12/2025 11:51:28
00505231533TRLO1.1.1
XLON
67
703.5
16/12/2025 11:51:29
00505231541TRLO1.1.1
XLON
124
703.5
16/12/2025 11:56:24
00505232418TRLO1.1.1
XLON
138
703.5
16/12/2025 12:00:01
00505233269TRLO1.1.1
XLON
8
704.5
16/12/2025 12:06:01
00505234544TRLO1.1.1
XLON
150
704.5
16/12/2025 12:06:01
00505234543TRLO1.1.1
XLON
70
704.5
16/12/2025 12:09:22
00505235187TRLO1.1.1
XLON
150
704.5
16/12/2025 12:11:46
00505235554TRLO1.1.1
XLON
13
705.5
16/12/2025 12:13:10
00505235840TRLO1.1.1
BATE
142
706
16/12/2025 12:15:40
00505236250TRLO1.1.1
BATE
139
705.5
16/12/2025 12:19:49
00505237104TRLO1.1.1
XLON
115
705.5
16/12/2025 12:22:00
00505237409TRLO1.1.1
XLON
134
705.5
16/12/2025 12:24:49
00505237896TRLO1.1.1
BATE
66
706
16/12/2025 12:33:13
00505239504TRLO1.1.1
BATE
88
706
16/12/2025 12:33:13
00505239503TRLO1.1.1
BATE
55
706
16/12/2025 12:37:17
00505240175TRLO1.1.1
CHIX
94
706
16/12/2025 12:37:56
00505240352TRLO1.1.1
BATE
26
707
16/12/2025 12:41:09
00505240871TRLO1.1.1
AQXE
200
706
16/12/2025 12:41:10
00505240872TRLO1.1.1
XLON
274
706
16/12/2025 12:41:10
00505240873TRLO1.1.1
XLON
56
706
16/12/2025 12:41:41
00505240981TRLO1.1.1
CHIX
26
705.5
16/12/2025 12:43:00
00505241229TRLO1.1.1
AQXE
25
705.5
16/12/2025 12:43:00
00505241232TRLO1.1.1
TRQX
26
705.5
16/12/2025 12:43:00
00505241231TRLO1.1.1
TRQX
231
705.5
16/12/2025 12:43:00
00505241230TRLO1.1.1
XLON
40
705.5
16/12/2025 12:44:55
00505241536TRLO1.1.1
XLON
167
705.5
16/12/2025 12:44:55
00505241537TRLO1.1.1
XLON
126
705.5
16/12/2025 12:46:49
00505241844TRLO1.1.1
BATE
40
705.5
16/12/2025 12:46:59
00505241880TRLO1.1.1
XLON
248
705.5
16/12/2025 12:46:59
00505241881TRLO1.1.1
XLON
26
705.5
16/12/2025 12:48:27
00505242121TRLO1.1.1
TRQX
20
705
16/12/2025 12:49:44
00505242291TRLO1.1.1
AQXE
56
706
16/12/2025 12:49:57
00505242316TRLO1.1.1
CHIX
40
705.5
16/12/2025 12:50:13
00505242376TRLO1.1.1
XLON
179
705.5
16/12/2025 12:50:13
00505242377TRLO1.1.1
XLON
127
705.5
16/12/2025 12:53:22
00505242939TRLO1.1.1
BATE
153
705
16/12/2025 12:53:35
00505243015TRLO1.1.1
XLON
9
705
16/12/2025 12:56:34
00505243657TRLO1.1.1
XLON
124
705
16/12/2025 12:56:34
00505243656TRLO1.1.1
XLON
24
706
16/12/2025 13:05:30
00505245308TRLO1.1.1
XLON
210
706
16/12/2025 13:05:30
00505245307TRLO1.1.1
XLON
14
706
16/12/2025 13:05:30
00505245309TRLO1.1.1
XLON
60
706.5
16/12/2025 13:05:38
00505245334TRLO1.1.1
CHIX
24
705.5
16/12/2025 13:06:07
00505245406TRLO1.1.1
BATE
23
705.5
16/12/2025 13:06:07
00505245408TRLO1.1.1
TRQX
27
705.5
16/12/2025 13:06:07
00505245409TRLO1.1.1
AQXE
102
705.5
16/12/2025 13:06:07
00505245407TRLO1.1.1
BATE
43
706
16/12/2025 13:10:49
00505246214TRLO1.1.1
CHIX
30
706.5
16/12/2025 13:14:04
00505246750TRLO1.1.1
XLON
100
706.5
16/12/2025 13:14:04
00505246751TRLO1.1.1
XLON
73
706.5
16/12/2025 13:14:04
00505246753TRLO1.1.1
XLON
154
706.5
16/12/2025 13:14:04
00505246752TRLO1.1.1
XLON
100
706.5
16/12/2025 13:16:12
00505247101TRLO1.1.1
XLON
31
706.5
16/12/2025 13:16:12
00505247102TRLO1.1.1
XLON
41
706.5
16/12/2025 13:16:12
00505247103TRLO1.1.1
XLON
164
706.5
16/12/2025 13:22:49
00505248366TRLO1.1.1
XLON
111
705.5
16/12/2025 13:25:00
00505248676TRLO1.1.1
BATE
148
705.5
16/12/2025 13:25:00
00505248675TRLO1.1.1
BATE
22
705.5
16/12/2025 13:25:00
00505248677TRLO1.1.1
AQXE
26
705.5
16/12/2025 13:25:00
00505248678TRLO1.1.1
TRQX
30
705.5
16/12/2025 13:25:00
00505248679TRLO1.1.1
TRQX
134
706
16/12/2025 13:27:01
00505249131TRLO1.1.1
XLON
50
706
16/12/2025 13:27:05
00505249143TRLO1.1.1
CHIX
76
705.5
16/12/2025 13:28:10
00505249423TRLO1.1.1
BATE
266
706.5
16/12/2025 13:36:31
00505251568TRLO1.1.1
XLON
2
706
16/12/2025 13:38:42
00505252182TRLO1.1.1
BATE
134
706
16/12/2025 13:38:42
00505252181TRLO1.1.1
BATE
178
705
16/12/2025 13:39:53
00505252410TRLO1.1.1
XLON
33
705
16/12/2025 13:41:35
00505252767TRLO1.1.1
CHIX
30
705
16/12/2025 13:41:35
00505252768TRLO1.1.1
CHIX
32
704.5
16/12/2025 13:41:51
00505252832TRLO1.1.1
TRQX
29
704.5
16/12/2025 13:42:10
00505252970TRLO1.1.1
AQXE
51
705
16/12/2025 13:42:43
00505253096TRLO1.1.1
XLON
85
705
16/12/2025 13:42:43
00505253097TRLO1.1.1
XLON
160
704.5
16/12/2025 13:45:01
00505253646TRLO1.1.1
XLON
100
705
16/12/2025 13:45:49
00505253828TRLO1.1.1
BATE
34
705
16/12/2025 13:45:49
00505253829TRLO1.1.1
BATE
142
704.5
16/12/2025 13:47:00
00505254257TRLO1.1.1
XLON
140
704.5
16/12/2025 13:49:28
00505254984TRLO1.1.1
XLON
105
705
16/12/2025 13:49:39
00505255013TRLO1.1.1
BATE
68
704.5
16/12/2025 13:50:33
00505255190TRLO1.1.1
CHIX
29
704.5
16/12/2025 13:50:40
00505255239TRLO1.1.1
AQXE
154
704.5
16/12/2025 13:51:21
00505255418TRLO1.1.1
XLON
35
704.5
16/12/2025 13:51:48
00505255554TRLO1.1.1
TRQX
65
703.5
16/12/2025 13:53:31
00505256100TRLO1.1.1
XLON
123
703.5
16/12/2025 13:53:31
00505256101TRLO1.1.1
XLON
125
704.5
16/12/2025 13:55:58
00505256728TRLO1.1.1
BATE
55
704.5
16/12/2025 13:56:10
00505256769TRLO1.1.1
CHIX
23
704.5
16/12/2025 13:57:14
00505257019TRLO1.1.1
TRQX
103
704
16/12/2025 13:58:02
00505257314TRLO1.1.1
XLON
172
704
16/12/2025 13:58:02
00505257313TRLO1.1.1
XLON
2
704.5
16/12/2025 13:59:22
00505257611TRLO1.1.1
AQXE
28
704.5
16/12/2025 13:59:22
00505257610TRLO1.1.1
AQXE
125
704
16/12/2025 14:00:31
00505257867TRLO1.1.1
XLON
117
704.5
16/12/2025 14:02:01
00505258464TRLO1.1.1
BATE
14
704.5
16/12/2025 14:02:01
00505258465TRLO1.1.1
BATE
154
704
16/12/2025 14:02:34
00505258670TRLO1.1.1
XLON
58
704.5
16/12/2025 14:03:14
00505258813TRLO1.1.1
CHIX
182
704
16/12/2025 14:04:42
00505259339TRLO1.1.1
XLON
23
704.5
16/12/2025 14:05:57
00505259633TRLO1.1.1
TRQX
7
704.5
16/12/2025 14:05:57
00505259634TRLO1.1.1
TRQX
11
704.5
16/12/2025 14:06:02
00505259650TRLO1.1.1
AQXE
17
704.5
16/12/2025 14:06:02
00505259651TRLO1.1.1
AQXE
101
704.5
16/12/2025 14:06:35
00505259809TRLO1.1.1
XLON
3
704.5
16/12/2025 14:06:35
00505259810TRLO1.1.1
XLON
20
704.5
16/12/2025 14:06:35
00505259811TRLO1.1.1
XLON
124
704
16/12/2025 14:07:25
00505260006TRLO1.1.1
BATE
75
704.5
16/12/2025 14:08:41
00505260304TRLO1.1.1
XLON
30
704.5
16/12/2025 14:08:41
00505260305TRLO1.1.1
XLON
151
704
16/12/2025 14:10:37
00505260659TRLO1.1.1
BATE
38
704.5
16/12/2025 14:10:42
00505260676TRLO1.1.1
XLON
81
704.5
16/12/2025 14:10:42
00505260675TRLO1.1.1
XLON
64
704.5
16/12/2025 14:10:48
00505260704TRLO1.1.1
CHIX
24
704
16/12/2025 14:11:45
00505260931TRLO1.1.1
AQXE
2
704.5
16/12/2025 14:12:48
00505261153TRLO1.1.1
XLON
106
704.5
16/12/2025 14:12:48
00505261154TRLO1.1.1
XLON
18
704.5
16/12/2025 14:12:48
00505261157TRLO1.1.1
XLON
38
704.5
16/12/2025 14:12:48
00505261155TRLO1.1.1
XLON
112
704.5
16/12/2025 14:12:48
00505261156TRLO1.1.1
XLON
35
704.5
16/12/2025 14:14:03
00505261519TRLO1.1.1
TRQX
123
704
16/12/2025 14:14:06
00505261526TRLO1.1.1
BATE
81
704.5
16/12/2025 14:15:01
00505261761TRLO1.1.1
XLON
106
704.5
16/12/2025 14:15:01
00505261762TRLO1.1.1
XLON
10
704.5
16/12/2025 14:15:01
00505261763TRLO1.1.1
XLON
67
704.5
16/12/2025 14:15:02
00505261772TRLO1.1.1
CHIX
247
704
16/12/2025 14:16:54
00505262554TRLO1.1.1
XLON
35
704
16/12/2025 14:17:52
00505262832TRLO1.1.1
TRQX
8
704.5
16/12/2025 14:18:57
00505263010TRLO1.1.1
AQXE
14
704.5
16/12/2025 14:18:57
00505263011TRLO1.1.1
AQXE
88
704
16/12/2025 14:19:35
00505263155TRLO1.1.1
XLON
11
704
16/12/2025 14:19:35
00505263157TRLO1.1.1
XLON
91
704
16/12/2025 14:19:35
00505263156TRLO1.1.1
XLON
19
703.5
16/12/2025 14:23:32
00505263957TRLO1.1.1
BATE
11
703.5
16/12/2025 14:24:43
00505264213TRLO1.1.1
XLON
1
703.5
16/12/2025 14:24:43
00505264215TRLO1.1.1
XLON
11
703.5
16/12/2025 14:24:43
00505264214TRLO1.1.1
XLON
98
703.5
16/12/2025 14:26:23
00505264648TRLO1.1.1
BATE
27
704
16/12/2025 14:27:27
00505264891TRLO1.1.1
TRQX
11
704
16/12/2025 14:28:51
00505265249TRLO1.1.1
AQXE
13
704
16/12/2025 14:28:52
00505265254TRLO1.1.1
AQXE
134
703.5
16/12/2025 14:30:17
00505266563TRLO1.1.1
XLON
149
703.5
16/12/2025 14:30:17
00505266562TRLO1.1.1
BATE
18
704
16/12/2025 14:30:24
00505266682TRLO1.1.1
CHIX
45
704
16/12/2025 14:30:24
00505266680TRLO1.1.1
CHIX
31
704.5
16/12/2025 14:31:14
00505267666TRLO1.1.1
AQXE
86
705
16/12/2025 14:31:30
00505267860TRLO1.1.1
XLON
270
705.5
16/12/2025 14:31:46
00505268136TRLO1.1.1
XLON
144
706
16/12/2025 14:33:35
00505269980TRLO1.1.1
XLON
144
706
16/12/2025 14:33:39
00505270014TRLO1.1.1
XLON
193
706
16/12/2025 14:33:39
00505270016TRLO1.1.1
XLON
400
706
16/12/2025 14:33:39
00505270015TRLO1.1.1
XLON
78
706
16/12/2025 14:35:57
00505272087TRLO1.1.1
XLON
100
706
16/12/2025 14:35:57
00505272088TRLO1.1.1
XLON
145
706
16/12/2025 14:35:57
00505272089TRLO1.1.1
XLON
145
706
16/12/2025 14:35:57
00505272090TRLO1.1.1
XLON
28
706
16/12/2025 14:37:17
00505273235TRLO1.1.1
AQXE
31
706
16/12/2025 14:37:17
00505273236TRLO1.1.1
AQXE
66
706
16/12/2025 14:37:17
00505273238TRLO1.1.1
CHIX
90
706
16/12/2025 14:37:17
00505273237TRLO1.1.1
CHIX
192
706
16/12/2025 14:37:17
00505273239TRLO1.1.1
XLON
35
705.5
16/12/2025 14:38:56
00505275215TRLO1.1.1
XLON
12
706
16/12/2025 14:39:25
00505275873TRLO1.1.1
AQXE
11
706
16/12/2025 14:39:25
00505275874TRLO1.1.1
AQXE
77
706
16/12/2025 14:39:32
00505276112TRLO1.1.1
CHIX
1
706
16/12/2025 14:39:32
00505276113TRLO1.1.1
AQXE
553
706.5
16/12/2025 14:40:32
00505277417TRLO1.1.1
BATE
154
707.5
16/12/2025 14:41:02
00505278070TRLO1.1.1
BATE
34
707.5
16/12/2025 14:41:02
00505278072TRLO1.1.1
TRQX
88
707.5
16/12/2025 14:41:02
00505278071TRLO1.1.1
TRQX
233
707.5
16/12/2025 14:41:22
00505278485TRLO1.1.1
XLON
142
707.5
16/12/2025 14:41:22
00505278486TRLO1.1.1
XLON
50
709
16/12/2025 14:43:52
00505280703TRLO1.1.1
XLON
70
709
16/12/2025 14:43:52
00505280702TRLO1.1.1
XLON
196
709
16/12/2025 14:43:52
00505280704TRLO1.1.1
XLON
123
708.5
16/12/2025 14:44:14
00505281033TRLO1.1.1
BATE
69
708.5
16/12/2025 14:45:15
00505281520TRLO1.1.1
CHIX
25
708.5
16/12/2025 14:46:05
00505282200TRLO1.1.1
BATE
127
708.5
16/12/2025 14:46:05
00505282199TRLO1.1.1
BATE
24
708.5
16/12/2025 14:46:05
00505282201TRLO1.1.1
AQXE
212
708.5
16/12/2025 14:46:05
00505282202TRLO1.1.1
XLON
1
710
16/12/2025 14:50:11
00505285147TRLO1.1.1
XLON
33
710
16/12/2025 14:50:11
00505285144TRLO1.1.1
XLON
124
710
16/12/2025 14:50:11
00505285145TRLO1.1.1
XLON
134
710
16/12/2025 14:50:11
00505285146TRLO1.1.1
XLON
138
710
16/12/2025 14:51:39
00505286055TRLO1.1.1
BATE
30
710
16/12/2025 14:51:39
00505286057TRLO1.1.1
TRQX
254
710
16/12/2025 14:51:39
00505286056TRLO1.1.1
XLON
18
710
16/12/2025 14:53:06
00505286906TRLO1.1.1
AQXE
76
710
16/12/2025 14:53:06
00505286905TRLO1.1.1
CHIX
248
710
16/12/2025 14:53:06
00505286907TRLO1.1.1
XLON
12
710
16/12/2025 14:53:07
00505286916TRLO1.1.1
AQXE
32
710
16/12/2025 14:53:44
00505287316TRLO1.1.1
TRQX
143
710
16/12/2025 14:53:44
00505287319TRLO1.1.1
BATE
139
709.5
16/12/2025 14:55:16
00505288261TRLO1.1.1
XLON
55
709.5
16/12/2025 14:55:32
00505288430TRLO1.1.1
CHIX
26
709.5
16/12/2025 14:55:50
00505288545TRLO1.1.1
AQXE
124
710
16/12/2025 14:56:47
00505289248TRLO1.1.1
XLON
157
710
16/12/2025 14:56:47
00505289249TRLO1.1.1
XLON
31
710
16/12/2025 14:56:47
00505289250TRLO1.1.1
TRQX
59
710
16/12/2025 14:58:02
00505290080TRLO1.1.1
CHIX
125
710
16/12/2025 14:58:02
00505290081TRLO1.1.1
BATE
39
710.5
16/12/2025 14:59:27
00505291227TRLO1.1.1
XLON
44
710.5
16/12/2025 14:59:27
00505291226TRLO1.1.1
XLON
105
710.5
16/12/2025 14:59:27
00505291225TRLO1.1.1
XLON
81
710.5
16/12/2025 14:59:27
00505291228TRLO1.1.1
XLON
46
710.5
16/12/2025 14:59:27
00505291232TRLO1.1.1
XLON
18
710.5
16/12/2025 14:59:28
00505291236TRLO1.1.1
XLON
124
710.5
16/12/2025 15:01:01
00505292689TRLO1.1.1
BATE
243
710
16/12/2025 15:01:01
00505292690TRLO1.1.1
XLON
28
710
16/12/2025 15:02:02
00505293479TRLO1.1.1
AQXE
30
710
16/12/2025 15:02:02
00505293480TRLO1.1.1
TRQX
156
709.5
16/12/2025 15:02:39
00505294012TRLO1.1.1
XLON
43
710
16/12/2025 15:03:08
00505294329TRLO1.1.1
BATE
70
710
16/12/2025 15:03:08
00505294330TRLO1.1.1
BATE
36
710
16/12/2025 15:04:17
00505295167TRLO1.1.1
TRQX
62
710
16/12/2025 15:04:55
00505295490TRLO1.1.1
CHIX
148
710
16/12/2025 15:05:06
00505295617TRLO1.1.1
BATE
7
710
16/12/2025 15:05:09
00505295730TRLO1.1.1
XLON
25
710
16/12/2025 15:05:09
00505295729TRLO1.1.1
XLON
91
710
16/12/2025 15:05:09
00505295731TRLO1.1.1
XLON
26
710
16/12/2025 15:05:09
00505295732TRLO1.1.1
XLON
27
709.5
16/12/2025 15:05:15
00505295784TRLO1.1.1
AQXE
179
709
16/12/2025 15:06:57
00505296686TRLO1.1.1
XLON
27
709.5
16/12/2025 15:07:51
00505297176TRLO1.1.1
TRQX
124
709.5
16/12/2025 15:08:00
00505297255TRLO1.1.1
BATE
20
709.5
16/12/2025 15:08:49
00505297572TRLO1.1.1
XLON
107
709.5
16/12/2025 15:08:49
00505297571TRLO1.1.1
XLON
145
709
16/12/2025 15:09:00
00505297651TRLO1.1.1
XLON
10
709.5
16/12/2025 15:09:02
00505297674TRLO1.1.1
AQXE
19
709.5
16/12/2025 15:09:02
00505297675TRLO1.1.1
AQXE
52
709
16/12/2025 15:09:35
00505297994TRLO1.1.1
CHIX
11
709
16/12/2025 15:09:35
00505297995TRLO1.1.1
CHIX
11
709.5
16/12/2025 15:10:47
00505298695TRLO1.1.1
BATE
74
709.5
16/12/2025 15:10:47
00505298694TRLO1.1.1
BATE
41
709.5
16/12/2025 15:10:47
00505298696TRLO1.1.1
BATE
126
709
16/12/2025 15:11:06
00505298962TRLO1.1.1
XLON
5
709.5
16/12/2025 15:11:13
00505299040TRLO1.1.1
AQXE
17
709.5
16/12/2025 15:11:13
00505299039TRLO1.1.1
AQXE
72
709
16/12/2025 15:12:42
00505299865TRLO1.1.1
XLON
186
709
16/12/2025 15:12:42
00505299866TRLO1.1.1
XLON
36
709.5
16/12/2025 15:14:00
00505300677TRLO1.1.1
TRQX
61
709
16/12/2025 15:14:20
00505300850TRLO1.1.1
CHIX
107
709
16/12/2025 15:14:30
00505300942TRLO1.1.1
BATE
138
709
16/12/2025 15:14:35
00505300978TRLO1.1.1
XLON
138
709
16/12/2025 15:14:35
00505300979TRLO1.1.1
XLON
4
709.5
16/12/2025 15:14:37
00505301010TRLO1.1.1
AQXE
20
709.5
16/12/2025 15:14:37
00505301009TRLO1.1.1
AQXE
138
708.5
16/12/2025 15:14:54
00505301148TRLO1.1.1
XLON
242
708.5
16/12/2025 15:14:54
00505301149TRLO1.1.1
XLON
128
705.5
16/12/2025 15:15:17
00505301507TRLO1.1.1
XLON
33
705
16/12/2025 15:16:11
00505302053TRLO1.1.1
TRQX
20
705
16/12/2025 15:16:27
00505302171TRLO1.1.1
BATE
105
705
16/12/2025 15:16:27
00505302170TRLO1.1.1
BATE
27
704
16/12/2025 15:17:16
00505302728TRLO1.1.1
XLON
28
704
16/12/2025 15:17:16
00505302730TRLO1.1.1
XLON
93
704
16/12/2025 15:17:16
00505302729TRLO1.1.1
XLON
75
703.5
16/12/2025 15:17:26
00505302811TRLO1.1.1
CHIX
60
704.5
16/12/2025 15:19:26
00505303946TRLO1.1.1
XLON
67
704.5
16/12/2025 15:19:26
00505303945TRLO1.1.1
XLON
16
704.5
16/12/2025 15:19:26
00505303947TRLO1.1.1
XLON
138
705
16/12/2025 15:20:06
00505304280TRLO1.1.1
BATE
13
704.5
16/12/2025 15:20:41
00505304742TRLO1.1.1
XLON
22
704.5
16/12/2025 15:20:41
00505304740TRLO1.1.1
AQXE
128
704.5
16/12/2025 15:20:41
00505304743TRLO1.1.1
XLON
128
704.5
16/12/2025 15:20:41
00505304744TRLO1.1.1
XLON
69
704.5
16/12/2025 15:21:03
00505304969TRLO1.1.1
CHIX
33
704
16/12/2025 15:21:10
00505305026TRLO1.1.1
TRQX
38
704.5
16/12/2025 15:22:29
00505305782TRLO1.1.1
XLON
27
704.5
16/12/2025 15:22:29
00505305785TRLO1.1.1
XLON
29
704.5
16/12/2025 15:22:29
00505305783TRLO1.1.1
XLON
60
704.5
16/12/2025 15:22:29
00505305784TRLO1.1.1
XLON
143
705
16/12/2025 15:22:33
00505305826TRLO1.1.1
BATE
27
704.5
16/12/2025 15:22:47
00505305937TRLO1.1.1
AQXE
60
705
16/12/2025 15:24:35
00505307283TRLO1.1.1
XLON
64
705
16/12/2025 15:24:35
00505307284TRLO1.1.1
XLON
9
705
16/12/2025 15:24:35
00505307286TRLO1.1.1
XLON
145
705
16/12/2025 15:24:35
00505307285TRLO1.1.1
XLON
128
704.5
16/12/2025 15:25:21
00505307763TRLO1.1.1
BATE
60
705
16/12/2025 15:26:41
00505308617TRLO1.1.1
XLON
98
705
16/12/2025 15:26:41
00505308618TRLO1.1.1
XLON
24
704
16/12/2025 15:27:12
00505308969TRLO1.1.1
TRQX
46
704
16/12/2025 15:28:08
00505309815TRLO1.1.1
CHIX
11
704
16/12/2025 15:28:08
00505309816TRLO1.1.1
CHIX
15
704
16/12/2025 15:28:08
00505309817TRLO1.1.1
CHIX
26
704.5
16/12/2025 15:28:14
00505309907TRLO1.1.1
AQXE
155
704
16/12/2025 15:28:35
00505310123TRLO1.1.1
XLON
100
704.5
16/12/2025 15:29:18
00505310578TRLO1.1.1
BATE
146
703.5
16/12/2025 15:30:00
00505310874TRLO1.1.1
XLON
33
704
16/12/2025 15:33:03
00505312591TRLO1.1.1
TRQX
24
704.5
16/12/2025 15:33:04
00505312612TRLO1.1.1
AQXE
54
703.5
16/12/2025 15:33:37
00505312856TRLO1.1.1
CHIX
112
704
16/12/2025 15:34:23
00505313256TRLO1.1.1
XLON
130
704
16/12/2025 15:34:23
00505313255TRLO1.1.1
XLON
29
704
16/12/2025 15:34:28
00505313281TRLO1.1.1
XLON
125
704
16/12/2025 15:34:28
00505313280TRLO1.1.1
XLON
11
704.5
16/12/2025 15:34:49
00505313455TRLO1.1.1
BATE
31
704.5
16/12/2025 15:34:49
00505313454TRLO1.1.1
BATE
84
704.5
16/12/2025 15:34:49
00505313456TRLO1.1.1
BATE
11
704
16/12/2025 15:36:53
00505315216TRLO1.1.1
XLON
58
704
16/12/2025 15:36:53
00505315228TRLO1.1.1
CHIX
11
704
16/12/2025 15:36:53
00505315229TRLO1.1.1
XLON
11
704.5
16/12/2025 15:38:10
00505315840TRLO1.1.1
BATE
60
704.5
16/12/2025 15:38:10
00505315839TRLO1.1.1
BATE
70
704.5
16/12/2025 15:38:10
00505315841TRLO1.1.1
BATE
36
704
16/12/2025 15:38:53
00505316200TRLO1.1.1
TRQX
11
704
16/12/2025 15:38:54
00505316207TRLO1.1.1
AQXE
17
704
16/12/2025 15:38:54
00505316208TRLO1.1.1
AQXE
148
704
16/12/2025 15:38:54
00505316209TRLO1.1.1
XLON
159
703.5
16/12/2025 15:40:04
00505316816TRLO1.1.1
XLON
51
703
16/12/2025 15:40:20
00505316991TRLO1.1.1
CHIX
21
703.5
16/12/2025 15:42:23
00505317910TRLO1.1.1
BATE
119
703.5
16/12/2025 15:42:23
00505317911TRLO1.1.1
BATE
132
703.5
16/12/2025 15:43:13
00505318280TRLO1.1.1
XLON
28
703.5
16/12/2025 15:45:11
00505319566TRLO1.1.1
AQXE
122
703.5
16/12/2025 15:45:25
00505319798TRLO1.1.1
BATE
68
703.5
16/12/2025 15:45:27
00505319824TRLO1.1.1
XLON
111
703.5
16/12/2025 15:45:27
00505319823TRLO1.1.1
XLON
145
703.5
16/12/2025 15:45:27
00505319825TRLO1.1.1
XLON
24
704
16/12/2025 15:45:51
00505320375TRLO1.1.1
TRQX
138
703
16/12/2025 15:46:26
00505320787TRLO1.1.1
XLON
138
703
16/12/2025 15:46:26
00505320788TRLO1.1.1
XLON
76
703.5
16/12/2025 15:48:46
00505322189TRLO1.1.1
CHIX
31
704
16/12/2025 15:49:07
00505322374TRLO1.1.1
TRQX
29
703.5
16/12/2025 15:49:08
00505322391TRLO1.1.1
AQXE
99
703.5
16/12/2025 15:49:35
00505322665TRLO1.1.1
BATE
23
703.5
16/12/2025 15:49:35
00505322666TRLO1.1.1
BATE
252
703.5
16/12/2025 15:50:16
00505323061TRLO1.1.1
XLON
152
703.5
16/12/2025 15:50:16
00505323062TRLO1.1.1
XLON
152
703
16/12/2025 15:50:45
00505323310TRLO1.1.1
XLON
100
703.5
16/12/2025 15:52:07
00505324098TRLO1.1.1
BATE
61
702.5
16/12/2025 15:52:10
00505324139TRLO1.1.1
CHIX
133
703
16/12/2025 15:54:11
00505324991TRLO1.1.1
XLON
171
703
16/12/2025 15:54:11
00505324992TRLO1.1.1
XLON
29
703.5
16/12/2025 15:54:20
00505325045TRLO1.1.1
AQXE
146
703.5
16/12/2025 15:55:23
00505325633TRLO1.1.1
BATE
34
703.5
16/12/2025 15:56:24
00505326093TRLO1.1.1
TRQX
10
703.5
16/12/2025 15:56:34
00505326164TRLO1.1.1
XLON
238
703.5
16/12/2025 15:56:34
00505326165TRLO1.1.1
XLON
63
703.5
16/12/2025 15:57:51
00505326891TRLO1.1.1
CHIX
11
703.5
16/12/2025 15:58:53
00505327405TRLO1.1.1
XLON
38
703.5
16/12/2025 15:58:53
00505327404TRLO1.1.1
XLON
81
703.5
16/12/2025 15:58:53
00505327406TRLO1.1.1
XLON
49
704
16/12/2025 16:01:23
00505329139TRLO1.1.1
XLON
156
704
16/12/2025 16:01:23
00505329138TRLO1.1.1
XLON
155
704
16/12/2025 16:01:23
00505329140TRLO1.1.1
XLON
60
705
16/12/2025 16:07:35
00505332588TRLO1.1.1
XLON
37
705
16/12/2025 16:07:35
00505332590TRLO1.1.1
XLON
79
705
16/12/2025 16:07:35
00505332589TRLO1.1.1
XLON
683
705
16/12/2025 16:07:35
00505332591TRLO1.1.1
XLON
74
704.5
16/12/2025 16:07:36
00505332613TRLO1.1.1
CHIX
74
704.5
16/12/2025 16:08:04
00505332916TRLO1.1.1
CHIX
11
704.5
16/12/2025 16:11:05
00505335080TRLO1.1.1
AQXE
156
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335399TRLO1.1.1
BATE
98
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335401TRLO1.1.1
BATE
133
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335402TRLO1.1.1
BATE
208
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335400TRLO1.1.1
BATE
22
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335403TRLO1.1.1
AQXE
28
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335404TRLO1.1.1
AQXE
28
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335407TRLO1.1.1
AQXE
125
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335405TRLO1.1.1
XLON
132
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335406TRLO1.1.1
XLON
49
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335409TRLO1.1.1
TRQX
187
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335408TRLO1.1.1
XLON
32
704.5
16/12/2025 16:11:32
00505335410TRLO1.1.1
TRQX
66
704.5
16/12/2025 16:12:56
00505336157TRLO1.1.1
CHIX
36
704.5
16/12/2025 16:13:13
00505336365TRLO1.1.1
TRQX
141
704.5
16/12/2025 16:14:16
00505336997TRLO1.1.1
XLON
391
705
16/12/2025 16:15:02
00505337511TRLO1.1.1
BATE
156
705
16/12/2025 16:15:04
00505337539TRLO1.1.1
CHIX
740
705
16/12/2025 16:16:20
00505338474TRLO1.1.1
XLON
88
704.5
16/12/2025 16:16:22
00505338484TRLO1.1.1
TRQX
20
704.5
16/12/2025 16:16:27
00505338530TRLO1.1.1
AQXE
19
704.5
16/12/2025 16:16:27
00505338531TRLO1.1.1
AQXE
58
704.5
16/12/2025 16:16:27
00505338532TRLO1.1.1
AQXE
18
704.5
16/12/2025 16:17:02
00505338974TRLO1.1.1
BATE
37
705
16/12/2025 16:17:02
00505338976TRLO1.1.1
BATE
178
705
16/12/2025 16:17:02
00505338975TRLO1.1.1
BATE
58
705
16/12/2025 16:17:53
00505339472TRLO1.1.1
CHIX
622
705
16/12/2025 16:18:49
00505340145TRLO1.1.1
XLON
111
705
16/12/2025 16:19:23
00505340449TRLO1.1.1
BATE
64
705
16/12/2025 16:20:25
00505341179TRLO1.1.1
XLON
119
705
16/12/2025 16:20:25
00505341180TRLO1.1.1
XLON
1
705
16/12/2025 16:20:34
00505341264TRLO1.1.1
XLON
23
705
16/12/2025 16:20:36
00505341311TRLO1.1.1
XLON
55
705.5
16/12/2025 16:21:33
00505342006TRLO1.1.1
CHIX
114
705
16/12/2025 16:21:51
00505342189TRLO1.1.1
BATE
19
705
16/12/2025 16:23:03
00505342957TRLO1.1.1
XLON
82
705
16/12/2025 16:23:03
00505342959TRLO1.1.1
XLON
77
705
16/12/2025 16:23:47
00505343474TRLO1.1.1
BATE
7
705
16/12/2025 16:24:01
00505343599TRLO1.1.1
CHIX
12
705
16/12/2025 16:24:01
00505343600TRLO1.1.1
CHIX
3
705
16/12/2025 16:24:01
00505343601TRLO1.1.1
CHIX
23
704.5
16/12/2025 16:24:01
00505343602TRLO1.1.1
XLON
535
705
16/12/2025 16:25:44
00505344911TRLO1.1.1
XLON
19
705
16/12/2025 16:25:49
00505344976TRLO1.1.1
BATE
24
705
16/12/2025 16:25:49
00505344977TRLO1.1.1
BATE
48
705
16/12/2025 16:25:54
00505345022TRLO1.1.1
AQXE
28
704
16/12/2025 16:27:55
00505346288TRLO1.1.1
TRQX
105
704
16/12/2025 16:27:55
00505346290TRLO1.1.1
XLON
30
704
16/12/2025 16:27:55
00505346291TRLO1.1.1
TRQX
33
704
16/12/2025 16:28:11
00505346395TRLO1.1.1
XLON