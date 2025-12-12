Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 12
www.bodycote.com
12 December 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
11 December 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
44,000
Highest price paid per share (pence per share):
686.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
673.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
679.70p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,750,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,560,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,706,102 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
168
680.5
11/12/2025 08:05:23
00504206588TRLO1.1.1
XLON
120
681.5
11/12/2025 08:08:50
00504207706TRLO1.1.1
BATE
186
681.5
11/12/2025 08:09:49
00504208038TRLO1.1.1
XLON
43
681.5
11/12/2025 08:10:49
00504208586TRLO1.1.1
CHIX
19
682
11/12/2025 08:14:36
00504209509TRLO1.1.1
TRQX
1
683.5
11/12/2025 08:17:56
00504210851TRLO1.1.1
BATE
120
683.5
11/12/2025 08:17:56
00504210852TRLO1.1.1
BATE
372
684
11/12/2025 08:22:03
00504212357TRLO1.1.1
XLON
23
684.5
11/12/2025 08:27:30
00504214093TRLO1.1.1
BATE
72
684.5
11/12/2025 08:27:30
00504214094TRLO1.1.1
BATE
92
684
11/12/2025 08:27:45
00504214194TRLO1.1.1
XLON
100
684
11/12/2025 08:27:45
00504214193TRLO1.1.1
XLON
29
683.5
11/12/2025 08:30:11
00504215059TRLO1.1.1
CHIX
43
683.5
11/12/2025 08:30:11
00504215058TRLO1.1.1
CHIX
167
683.5
11/12/2025 08:33:09
00504215989TRLO1.1.1
XLON
104
683.5
11/12/2025 08:36:20
00504217009TRLO1.1.1
BATE
29
684
11/12/2025 08:40:02
00504218338TRLO1.1.1
TRQX
32
684
11/12/2025 08:40:02
00504218339TRLO1.1.1
TRQX
10
683.5
11/12/2025 08:41:32
00504218832TRLO1.1.1
XLON
193
683.5
11/12/2025 08:42:24
00504219138TRLO1.1.1
XLON
42
682.5
11/12/2025 08:44:10
00504219705TRLO1.1.1
CHIX
16
682.5
11/12/2025 08:44:15
00504219726TRLO1.1.1
TRQX
110
683
11/12/2025 08:44:19
00504219752TRLO1.1.1
XLON
74
683
11/12/2025 08:44:19
00504219753TRLO1.1.1
XLON
8
683.5
11/12/2025 08:44:27
00504219782TRLO1.1.1
BATE
110
684
11/12/2025 08:44:27
00504219783TRLO1.1.1
BATE
211
683
11/12/2025 08:49:04
00504221246TRLO1.1.1
XLON
34
683.5
11/12/2025 08:50:18
00504221692TRLO1.1.1
CHIX
101
683.5
11/12/2025 08:51:27
00504222081TRLO1.1.1
XLON
156
684
11/12/2025 08:56:05
00504223599TRLO1.1.1
BATE
156
684
11/12/2025 08:56:05
00504223600TRLO1.1.1
XLON
36
684
11/12/2025 08:56:09
00504223630TRLO1.1.1
CHIX
94
684
11/12/2025 08:58:05
00504224494TRLO1.1.1
BATE
50
684
11/12/2025 08:58:33
00504224689TRLO1.1.1
XLON
70
684
11/12/2025 08:58:33
00504224688TRLO1.1.1
XLON
72
684
11/12/2025 08:58:33
00504224690TRLO1.1.1
XLON
7
684.5
11/12/2025 09:01:11
00504225860TRLO1.1.1
CHIX
33
684.5
11/12/2025 09:01:11
00504225861TRLO1.1.1
CHIX
21
684.5
11/12/2025 09:01:53
00504226035TRLO1.1.1
XLON
157
684.5
11/12/2025 09:01:53
00504226036TRLO1.1.1
XLON
35
684.5
11/12/2025 09:04:17
00504226897TRLO1.1.1
CHIX
196
683.5
11/12/2025 09:05:04
00504227180TRLO1.1.1
XLON
119
684
11/12/2025 09:07:11
00504227973TRLO1.1.1
BATE
42
684.5
11/12/2025 09:11:28
00504229688TRLO1.1.1
CHIX
95
684.5
11/12/2025 09:12:05
00504230012TRLO1.1.1
BATE
2
684.5
11/12/2025 09:12:21
00504230099TRLO1.1.1
BATE
163
683.5
11/12/2025 09:14:21
00504231232TRLO1.1.1
XLON
19
683
11/12/2025 09:15:03
00504231583TRLO1.1.1
TRQX
37
683
11/12/2025 09:15:03
00504231579TRLO1.1.1
TRQX
19
683
11/12/2025 09:15:03
00504231587TRLO1.1.1
TRQX
136
683
11/12/2025 09:16:37
00504232484TRLO1.1.1
XLON
101
684
11/12/2025 09:22:15
00504234955TRLO1.1.1
BATE
2
684
11/12/2025 09:22:47
00504235133TRLO1.1.1
CHIX
10
684
11/12/2025 09:22:47
00504235134TRLO1.1.1
CHIX
18
684
11/12/2025 09:22:47
00504235135TRLO1.1.1
CHIX
16
683
11/12/2025 09:24:25
00504235738TRLO1.1.1
TRQX
254
683
11/12/2025 09:24:25
00504235737TRLO1.1.1
XLON
36
683
11/12/2025 09:27:00
00504236716TRLO1.1.1
CHIX
54
682
11/12/2025 09:28:37
00504237478TRLO1.1.1
XLON
17
683
11/12/2025 09:29:06
00504237696TRLO1.1.1
TRQX
17
682.5
11/12/2025 09:29:10
00504237746TRLO1.1.1
AQXE
78
682.5
11/12/2025 09:29:10
00504237747TRLO1.1.1
AQXE
85
683.5
11/12/2025 09:34:08
00504239911TRLO1.1.1
AQXE
32
684
11/12/2025 09:34:15
00504239943TRLO1.1.1
CHIX
307
684
11/12/2025 09:34:15
00504239945TRLO1.1.1
XLON
17
683
11/12/2025 09:35:44
00504240764TRLO1.1.1
AQXE
120
683
11/12/2025 09:35:44
00504240765TRLO1.1.1
BATE
94
683
11/12/2025 09:38:03
00504241614TRLO1.1.1
BATE
160
683.5
11/12/2025 09:38:29
00504241794TRLO1.1.1
XLON
69
684.5
11/12/2025 09:47:09
00504246264TRLO1.1.1
XLON
77
684.5
11/12/2025 09:47:09
00504246263TRLO1.1.1
XLON
17
685
11/12/2025 09:49:25
00504247306TRLO1.1.1
AQXE
18
685
11/12/2025 09:56:57
00504251299TRLO1.1.1
AQXE
15
685
11/12/2025 10:02:01
00504253168TRLO1.1.1
AQXE
39
684.5
11/12/2025 10:02:26
00504253288TRLO1.1.1
CHIX
37
684.5
11/12/2025 10:02:26
00504253289TRLO1.1.1
CHIX
274
684.5
11/12/2025 10:02:26
00504253290TRLO1.1.1
XLON
17
684
11/12/2025 10:02:27
00504253292TRLO1.1.1
TRQX
20
684
11/12/2025 10:02:27
00504253291TRLO1.1.1
TRQX
54
684
11/12/2025 10:04:43
00504253945TRLO1.1.1
XLON
89
684
11/12/2025 10:04:43
00504253944TRLO1.1.1
XLON
7
684
11/12/2025 10:04:43
00504253946TRLO1.1.1
XLON
15
684
11/12/2025 10:06:02
00504254300TRLO1.1.1
TRQX
91
683
11/12/2025 10:06:15
00504254383TRLO1.1.1
BATE
110
683
11/12/2025 10:06:15
00504254384TRLO1.1.1
BATE
63
683.5
11/12/2025 10:09:37
00504255349TRLO1.1.1
XLON
88
683.5
11/12/2025 10:09:37
00504255348TRLO1.1.1
XLON
111
683.5
11/12/2025 10:12:23
00504256218TRLO1.1.1
BATE
18
684
11/12/2025 10:13:53
00504256668TRLO1.1.1
AQXE
26
684
11/12/2025 10:15:16
00504256960TRLO1.1.1
CHIX
16
684
11/12/2025 10:15:16
00504256961TRLO1.1.1
TRQX
32
683.5
11/12/2025 10:15:59
00504257190TRLO1.1.1
CHIX
70
684
11/12/2025 10:16:29
00504257327TRLO1.1.1
XLON
71
684
11/12/2025 10:16:29
00504257328TRLO1.1.1
XLON
66
684
11/12/2025 10:16:29
00504257329TRLO1.1.1
XLON
17
683.5
11/12/2025 10:21:37
00504258834TRLO1.1.1
TRQX
104
684
11/12/2025 10:22:20
00504259032TRLO1.1.1
BATE
23
684
11/12/2025 10:25:22
00504260052TRLO1.1.1
AQXE
196
683.5
11/12/2025 10:27:51
00504260605TRLO1.1.1
XLON
139
683.5
11/12/2025 10:30:02
00504261131TRLO1.1.1
XLON
15
683.5
11/12/2025 10:31:34
00504261804TRLO1.1.1
TRQX
35
683.5
11/12/2025 10:31:50
00504261848TRLO1.1.1
CHIX
98
684
11/12/2025 10:33:03
00504262144TRLO1.1.1
BATE
22
684
11/12/2025 10:33:03
00504262145TRLO1.1.1
BATE
145
683.5
11/12/2025 10:34:43
00504262589TRLO1.1.1
XLON
10
684
11/12/2025 10:35:37
00504262798TRLO1.1.1
AQXE
6
684
11/12/2025 10:35:37
00504262799TRLO1.1.1
AQXE
28
683.5
11/12/2025 10:36:03
00504262924TRLO1.1.1
CHIX
7
683.5
11/12/2025 10:37:12
00504263217TRLO1.1.1
CHIX
16
684
11/12/2025 10:42:10
00504264416TRLO1.1.1
AQXE
34
684
11/12/2025 10:44:34
00504265005TRLO1.1.1
CHIX
101
684
11/12/2025 10:44:34
00504265004TRLO1.1.1
BATE
16
684
11/12/2025 10:44:34
00504265007TRLO1.1.1
TRQX
76
684
11/12/2025 10:44:34
00504265006TRLO1.1.1
XLON
78
684
11/12/2025 10:46:52
00504265581TRLO1.1.1
XLON
138
684
11/12/2025 10:46:52
00504265582TRLO1.1.1
XLON
16
684
11/12/2025 10:47:23
00504265719TRLO1.1.1
TRQX
58
684
11/12/2025 10:50:55
00504266564TRLO1.1.1
BATE
46
684
11/12/2025 10:51:19
00504266679TRLO1.1.1
BATE
54
684.5
11/12/2025 10:56:48
00504268221TRLO1.1.1
XLON
5
684.5
11/12/2025 10:56:48
00504268224TRLO1.1.1
XLON
104
684.5
11/12/2025 10:56:48
00504268223TRLO1.1.1
XLON
125
684.5
11/12/2025 10:56:48
00504268222TRLO1.1.1
XLON
66
685
11/12/2025 11:00:51
00504269297TRLO1.1.1
BATE
20
685
11/12/2025 11:00:51
00504269299TRLO1.1.1
BATE
6
684.5
11/12/2025 11:01:46
00504269565TRLO1.1.1
CHIX
34
685
11/12/2025 11:03:50
00504270015TRLO1.1.1
CHIX
72
685.5
11/12/2025 11:19:22
00504273724TRLO1.1.1
XLON
300
685.5
11/12/2025 11:19:22
00504273725TRLO1.1.1
XLON
150
685
11/12/2025 11:19:39
00504273785TRLO1.1.1
BATE
44
685
11/12/2025 11:19:39
00504273786TRLO1.1.1
CHIX
25
684.5
11/12/2025 11:20:03
00504273988TRLO1.1.1
AQXE
92
685
11/12/2025 11:22:17
00504274585TRLO1.1.1
XLON
106
685
11/12/2025 11:22:17
00504274586TRLO1.1.1
XLON
112
685
11/12/2025 11:25:04
00504275115TRLO1.1.1
BATE
24
685
11/12/2025 11:25:31
00504275179TRLO1.1.1
XLON
86
685
11/12/2025 11:25:31
00504275178TRLO1.1.1
XLON
24
685
11/12/2025 11:25:31
00504275180TRLO1.1.1
XLON
46
685
11/12/2025 11:30:46
00504276259TRLO1.1.1
CHIX
226
684.5
11/12/2025 11:33:43
00504276963TRLO1.1.1
XLON
21
684.5
11/12/2025 11:33:43
00504276964TRLO1.1.1
TRQX
21
684.5
11/12/2025 11:33:43
00504276965TRLO1.1.1
TRQX
25
684.5
11/12/2025 11:35:14
00504277292TRLO1.1.1
AQXE
45
685
11/12/2025 11:37:18
00504277796TRLO1.1.1
CHIX
21
684.5
11/12/2025 11:37:44
00504277872TRLO1.1.1
TRQX
19
684.5
11/12/2025 11:40:04
00504278479TRLO1.1.1
AQXE
144
684.5
11/12/2025 11:40:05
00504278483TRLO1.1.1
XLON
256
684.5
11/12/2025 11:42:49
00504279143TRLO1.1.1
XLON
17
684.5
11/12/2025 11:43:17
00504279242TRLO1.1.1
TRQX
26
685
11/12/2025 11:44:55
00504279572TRLO1.1.1
XLON
102
685
11/12/2025 11:44:55
00504279573TRLO1.1.1
XLON
45
685
11/12/2025 11:45:59
00504279878TRLO1.1.1
CHIX
24
684.5
11/12/2025 11:48:14
00504280512TRLO1.1.1
AQXE
70
685
11/12/2025 11:48:36
00504280585TRLO1.1.1
XLON
6
685
11/12/2025 11:48:36
00504280587TRLO1.1.1
XLON
86
685
11/12/2025 11:48:36
00504280586TRLO1.1.1
XLON
20
684.5
11/12/2025 11:48:57
00504280662TRLO1.1.1
TRQX
134
684
11/12/2025 11:49:32
00504280820TRLO1.1.1
BATE
146
684
11/12/2025 11:49:32
00504280824TRLO1.1.1
BATE
35
684
11/12/2025 11:54:28
00504282048TRLO1.1.1
CHIX
108
684
11/12/2025 11:59:05
00504283216TRLO1.1.1
BATE
264
684
11/12/2025 11:59:43
00504283440TRLO1.1.1
XLON
34
684.5
11/12/2025 12:02:53
00504284255TRLO1.1.1
CHIX
3
684.5
11/12/2025 12:03:19
00504284344TRLO1.1.1
CHIX
20
684
11/12/2025 12:04:07
00504284523TRLO1.1.1
AQXE
228
686.5
11/12/2025 12:05:57
00504285031TRLO1.1.1
XLON
131
686.5
11/12/2025 12:06:32
00504285138TRLO1.1.1
BATE
21
685.5
11/12/2025 12:08:02
00504285387TRLO1.1.1
TRQX
23
686
11/12/2025 12:09:39
00504285833TRLO1.1.1
AQXE
23
685.5
11/12/2025 12:11:15
00504286557TRLO1.1.1
TRQX
42
685.5
11/12/2025 12:11:17
00504286563TRLO1.1.1
CHIX
144
685
11/12/2025 12:12:02
00504286754TRLO1.1.1
XLON
175
685
11/12/2025 12:14:30
00504287375TRLO1.1.1
XLON
50
684.5
11/12/2025 12:16:03
00504287681TRLO1.1.1
BATE
81
685
11/12/2025 12:16:03
00504287682TRLO1.1.1
BATE
18
684.5
11/12/2025 12:17:13
00504287849TRLO1.1.1
AQXE
134
684
11/12/2025 12:18:10
00504288160TRLO1.1.1
XLON
24
683
11/12/2025 12:21:56
00504288891TRLO1.1.1
TRQX
42
682
11/12/2025 12:22:38
00504289063TRLO1.1.1
CHIX
219
682
11/12/2025 12:23:53
00504289437TRLO1.1.1
XLON
152
682
11/12/2025 12:28:02
00504290307TRLO1.1.1
BATE
160
682
11/12/2025 12:28:02
00504290308TRLO1.1.1
XLON
4
682
11/12/2025 12:29:36
00504290706TRLO1.1.1
CHIX
45
682
11/12/2025 12:29:36
00504290707TRLO1.1.1
CHIX
7
682.5
11/12/2025 12:30:28
00504290910TRLO1.1.1
AQXE
14
683.5
11/12/2025 12:30:28
00504290912TRLO1.1.1
AQXE
21
682
11/12/2025 12:30:38
00504290937TRLO1.1.1
TRQX
196
682
11/12/2025 12:30:53
00504291042TRLO1.1.1
XLON
136
682
11/12/2025 12:31:52
00504291286TRLO1.1.1
BATE
22
682
11/12/2025 12:32:25
00504291395TRLO1.1.1
AQXE
43
682
11/12/2025 12:34:01
00504291718TRLO1.1.1
CHIX
262
682
11/12/2025 12:34:12
00504291752TRLO1.1.1
XLON
18
682
11/12/2025 12:34:40
00504291875TRLO1.1.1
TRQX
8
681.5
11/12/2025 12:36:43
00504292441TRLO1.1.1
XLON
19
682
11/12/2025 12:36:49
00504292458TRLO1.1.1
AQXE
68
681.5
11/12/2025 12:38:20
00504292977TRLO1.1.1
XLON
10
682
11/12/2025 12:38:54
00504293146TRLO1.1.1
BATE
113
682
11/12/2025 12:38:54
00504293147TRLO1.1.1
BATE
23
682
11/12/2025 12:40:50
00504293665TRLO1.1.1
TRQX
133
681.5
11/12/2025 12:41:18
00504293800TRLO1.1.1
XLON
31
682
11/12/2025 12:42:33
00504294115TRLO1.1.1
CHIX
18
682
11/12/2025 12:42:33
00504294116TRLO1.1.1
CHIX
151
681.5
11/12/2025 12:43:37
00504294331TRLO1.1.1
XLON
20
681.5
11/12/2025 12:44:32
00504294732TRLO1.1.1
AQXE
117
682
11/12/2025 12:46:04
00504295150TRLO1.1.1
BATE
20
682
11/12/2025 12:46:27
00504295239TRLO1.1.1
TRQX
35
682
11/12/2025 12:46:43
00504295309TRLO1.1.1
XLON
55
682
11/12/2025 12:46:43
00504295308TRLO1.1.1
XLON
1
682
11/12/2025 12:49:49
00504296167TRLO1.1.1
XLON
222
682
11/12/2025 12:49:49
00504296168TRLO1.1.1
XLON
48
682.5
11/12/2025 12:51:05
00504296435TRLO1.1.1
CHIX
82
682
11/12/2025 12:51:57
00504296667TRLO1.1.1
BATE
180
682
11/12/2025 12:54:01
00504297146TRLO1.1.1
XLON
20
682
11/12/2025 12:54:02
00504297163TRLO1.1.1
AQXE
20
682
11/12/2025 12:54:02
00504297164TRLO1.1.1
XLON
134
682
11/12/2025 12:57:24
00504298208TRLO1.1.1
BATE
25
682
11/12/2025 13:00:11
00504299044TRLO1.1.1
TRQX
20
682
11/12/2025 13:02:14
00504299637TRLO1.1.1
AQXE
54
682
11/12/2025 13:04:34
00504300215TRLO1.1.1
XLON
130
682
11/12/2025 13:04:34
00504300216TRLO1.1.1
XLON
104
682
11/12/2025 13:04:34
00504300217TRLO1.1.1
XLON
28
682
11/12/2025 13:04:42
00504300252TRLO1.1.1
CHIX
120
682
11/12/2025 13:07:23
00504300871TRLO1.1.1
BATE
19
682
11/12/2025 13:07:34
00504300901TRLO1.1.1
TRQX
66
682
11/12/2025 13:08:06
00504301070TRLO1.1.1
XLON
69
682
11/12/2025 13:08:06
00504301071TRLO1.1.1
XLON
43
681.5
11/12/2025 13:08:15
00504301095TRLO1.1.1
CHIX
18
682
11/12/2025 13:09:56
00504301785TRLO1.1.1
AQXE
51
681.5
11/12/2025 13:10:55
00504302088TRLO1.1.1
XLON
114
681.5
11/12/2025 13:13:59
00504303055TRLO1.1.1
BATE
201
681.5
11/12/2025 13:15:06
00504303290TRLO1.1.1
XLON
40
681.5
11/12/2025 13:15:16
00504303315TRLO1.1.1
CHIX
21
682
11/12/2025 13:21:55
00504305238TRLO1.1.1
AQXE
180
681
11/12/2025 13:22:16
00504305364TRLO1.1.1
XLON
25
681.5
11/12/2025 13:23:24
00504305657TRLO1.1.1
TRQX
40
681.5
11/12/2025 13:24:11
00504305834TRLO1.1.1
CHIX
140
681
11/12/2025 13:24:35
00504305898TRLO1.1.1
XLON
138
681.5
11/12/2025 13:25:51
00504306357TRLO1.1.1
BATE
21
681.5
11/12/2025 13:28:26
00504307007TRLO1.1.1
AQXE
17
683.5
11/12/2025 13:30:50
00504307648TRLO1.1.1
TRQX
44
683.5
11/12/2025 13:30:50
00504307647TRLO1.1.1
CHIX
330
683.5
11/12/2025 13:30:50
00504307649TRLO1.1.1
XLON
170
684
11/12/2025 13:34:33
00504308916TRLO1.1.1
XLON
100
684
11/12/2025 13:34:34
00504308922TRLO1.1.1
BATE
45
684
11/12/2025 13:36:28
00504309553TRLO1.1.1
CHIX
282
684.5
11/12/2025 13:37:37
00504309930TRLO1.1.1
XLON
134
685
11/12/2025 13:37:54
00504309993TRLO1.1.1
BATE
20
684.5
11/12/2025 13:38:29
00504310140TRLO1.1.1
TRQX
24
684.5
11/12/2025 13:38:29
00504310141TRLO1.1.1
TRQX
170
684.5
11/12/2025 13:40:43
00504310705TRLO1.1.1
XLON
126
684
11/12/2025 13:41:48
00504310987TRLO1.1.1
BATE
20
684
11/12/2025 13:42:15
00504311160TRLO1.1.1
AQXE
24
684
11/12/2025 13:42:15
00504311159TRLO1.1.1
AQXE
10
684
11/12/2025 13:42:38
00504311326TRLO1.1.1
TRQX
10
684
11/12/2025 13:42:45
00504311354TRLO1.1.1
TRQX
87
684.5
11/12/2025 13:44:04
00504311710TRLO1.1.1
XLON
15
684.5
11/12/2025 13:44:04
00504311712TRLO1.1.1
XLON
68
684.5
11/12/2025 13:44:04
00504311711TRLO1.1.1
XLON
53
684
11/12/2025 13:44:28
00504311780TRLO1.1.1
CHIX
50
684.5
11/12/2025 13:46:15
00504312226TRLO1.1.1
XLON
110
684.5
11/12/2025 13:46:15
00504312227TRLO1.1.1
XLON
25
684.5
11/12/2025 13:46:15
00504312229TRLO1.1.1
XLON
88
684.5
11/12/2025 13:46:15
00504312228TRLO1.1.1
XLON
20
684
11/12/2025 13:47:14
00504312469TRLO1.1.1
AQXE
20
684
11/12/2025 13:47:14
00504312471TRLO1.1.1
TRQX
112
684
11/12/2025 13:47:14
00504312470TRLO1.1.1
BATE
143
684
11/12/2025 13:48:13
00504312773TRLO1.1.1
XLON
18
684
11/12/2025 13:49:23
00504313073TRLO1.1.1
AQXE
42
683
11/12/2025 13:50:40
00504313378TRLO1.1.1
CHIX
145
682
11/12/2025 13:52:01
00504313798TRLO1.1.1
XLON
17
682
11/12/2025 13:52:01
00504313799TRLO1.1.1
XLON
78
683
11/12/2025 13:52:26
00504313889TRLO1.1.1
BATE
52
683
11/12/2025 13:52:26
00504313890TRLO1.1.1
BATE
27
683.5
11/12/2025 13:52:26
00504313891TRLO1.1.1
BATE
41
683.5
11/12/2025 13:53:28
00504314190TRLO1.1.1
CHIX
10
683.5
11/12/2025 13:56:24
00504315329TRLO1.1.1
TRQX
15
683.5
11/12/2025 13:56:24
00504315331TRLO1.1.1
TRQX
22
682.5
11/12/2025 13:59:51
00504316380TRLO1.1.1
AQXE
17
683.5
11/12/2025 14:00:19
00504316525TRLO1.1.1
TRQX
102
682.5
11/12/2025 14:02:15
00504317059TRLO1.1.1
BATE
13
682.5
11/12/2025 14:02:15
00504317061TRLO1.1.1
BATE
53
682.5
11/12/2025 14:02:15
00504317060TRLO1.1.1
CHIX
170
682.5
11/12/2025 14:02:15
00504317062TRLO1.1.1
XLON
170
682.5
11/12/2025 14:02:15
00504317063TRLO1.1.1
XLON
21
682.5
11/12/2025 14:02:33
00504317149TRLO1.1.1
AQXE
35
682.5
11/12/2025 14:04:12
00504317811TRLO1.1.1
CHIX
84
682.5
11/12/2025 14:04:24
00504317864TRLO1.1.1
BATE
70
682.5
11/12/2025 14:04:24
00504317865TRLO1.1.1
BATE
96
682.5
11/12/2025 14:04:34
00504317917TRLO1.1.1
XLON
76
682.5
11/12/2025 14:04:34
00504317918TRLO1.1.1
XLON
172
682.5
11/12/2025 14:06:22
00504318429TRLO1.1.1
XLON
21
683.5
11/12/2025 14:06:38
00504318490TRLO1.1.1
TRQX
30
682.5
11/12/2025 14:09:01
00504319152TRLO1.1.1
XLON
89
682.5
11/12/2025 14:09:01
00504319153TRLO1.1.1
XLON
140
682.5
11/12/2025 14:09:01
00504319154TRLO1.1.1
XLON
22
683
11/12/2025 14:11:41
00504320066TRLO1.1.1
TRQX
155
682.5
11/12/2025 14:11:53
00504320114TRLO1.1.1
BATE
247
682.5
11/12/2025 14:11:57
00504320159TRLO1.1.1
XLON
53
682.5
11/12/2025 14:13:00
00504320548TRLO1.1.1
CHIX
20
683
11/12/2025 14:14:24
00504320965TRLO1.1.1
TRQX
134
682.5
11/12/2025 14:14:40
00504321027TRLO1.1.1
BATE
42
682.5
11/12/2025 14:15:31
00504321275TRLO1.1.1
CHIX
172
682.5
11/12/2025 14:15:37
00504321306TRLO1.1.1
XLON
22
682
11/12/2025 14:18:03
00504322123TRLO1.1.1
AQXE
23
682
11/12/2025 14:18:03
00504322122TRLO1.1.1
AQXE
316
682
11/12/2025 14:18:13
00504322160TRLO1.1.1
XLON
19
682
11/12/2025 14:20:31
00504323002TRLO1.1.1
AQXE
41
682
11/12/2025 14:20:41
00504323061TRLO1.1.1
CHIX
62
682
11/12/2025 14:21:52
00504323487TRLO1.1.1
XLON
110
682
11/12/2025 14:21:52
00504323488TRLO1.1.1
XLON
24
682
11/12/2025 14:22:53
00504323880TRLO1.1.1
TRQX
6
680.5
11/12/2025 14:23:08
00504323970TRLO1.1.1
BATE
119
681
11/12/2025 14:23:08
00504323971TRLO1.1.1
BATE
25
677.5
11/12/2025 14:25:45
00504324856TRLO1.1.1
AQXE
59
677.5
11/12/2025 14:26:09
00504324992TRLO1.1.1
XLON
81
678
11/12/2025 14:26:09
00504324993TRLO1.1.1
XLON
116
678.5
11/12/2025 14:30:03
00504327593TRLO1.1.1
BATE
152
679
11/12/2025 14:30:31
00504328586TRLO1.1.1
XLON
48
680
11/12/2025 14:32:46
00504331011TRLO1.1.1
BATE
80
680
11/12/2025 14:32:46
00504331010TRLO1.1.1
BATE
346
679.5
11/12/2025 14:32:46
00504331012TRLO1.1.1
XLON
50
679.5
11/12/2025 14:32:48
00504331062TRLO1.1.1
CHIX
22
679
11/12/2025 14:32:48
00504331063TRLO1.1.1
TRQX
158
678
11/12/2025 14:34:05
00504332079TRLO1.1.1
XLON
25
678.5
11/12/2025 14:34:37
00504332564TRLO1.1.1
TRQX
116
679
11/12/2025 14:34:48
00504332709TRLO1.1.1
BATE
35
678
11/12/2025 14:35:25
00504333124TRLO1.1.1
CHIX
70
678.5
11/12/2025 14:36:00
00504333598TRLO1.1.1
XLON
214
678.5
11/12/2025 14:36:00
00504333599TRLO1.1.1
XLON
23
678.5
11/12/2025 14:36:55
00504334435TRLO1.1.1
TRQX
|
99
679
11/12/2025 14:37:27
00504334884TRLO1.1.1
BATE
14
678
11/12/2025 14:38:25
00504335670TRLO1.1.1
CHIX
40
678
11/12/2025 14:38:25
00504335671TRLO1.1.1
CHIX
16
677.5
11/12/2025 14:38:54
00504335968TRLO1.1.1
AQXE
22
677.5
11/12/2025 14:38:54
00504335966TRLO1.1.1
AQXE
22
677.5
11/12/2025 14:38:54
00504335967TRLO1.1.1
AQXE
303
677.5
11/12/2025 14:39:35
00504336610TRLO1.1.1
XLON
49
677.5
11/12/2025 14:41:02
00504338089TRLO1.1.1
BATE
72
677.5
11/12/2025 14:41:03
00504338102TRLO1.1.1
BATE
41
677.5
11/12/2025 14:41:06
00504338217TRLO1.1.1
CHIX
23
677.5
11/12/2025 14:42:07
00504339201TRLO1.1.1
TRQX
39
678
11/12/2025 14:43:49
00504340653TRLO1.1.1
CHIX
61
678.5
11/12/2025 14:45:24
00504341884TRLO1.1.1
XLON
|
129
678.5
11/12/2025 14:45:24
00504341885TRLO1.1.1
XLON
18
678.5
11/12/2025 14:47:04
00504343389TRLO1.1.1
TRQX
50
678.5
11/12/2025 14:47:12
00504343520TRLO1.1.1
CHIX
53
678.5
11/12/2025 14:47:27
00504343802TRLO1.1.1
XLON
133
678.5
11/12/2025 14:47:27
00504343801TRLO1.1.1
XLON
136
678.5
11/12/2025 14:50:27
00504346029TRLO1.1.1
BATE
34
679
11/12/2025 14:52:00
00504347099TRLO1.1.1
CHIX
20
678.5
11/12/2025 14:53:02
00504348080TRLO1.1.1
TRQX
23
678.5
11/12/2025 14:53:02
00504348079TRLO1.1.1
TRQX
160
678.5
11/12/2025 14:53:02
00504348078TRLO1.1.1
BATE
28
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355477TRLO1.1.1
BATE
106
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355476TRLO1.1.1
BATE
42
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355478TRLO1.1.1
CHIX
85
|
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355564TRLO1.1.1
XLON
186
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355562TRLO1.1.1
XLON
209
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355563TRLO1.1.1
XLON
21
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355566TRLO1.1.1
XLON
149
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355565TRLO1.1.1
XLON
19
678.5
11/12/2025 14:54:08
00504355567TRLO1.1.1
AQXE
42
678.5
11/12/2025 14:54:11
00504355736TRLO1.1.1
XLON
11
678.5
11/12/2025 14:54:12
00504355967TRLO1.1.1
AQXE
20
678.5
11/12/2025 14:54:12
00504355966TRLO1.1.1
AQXE
40
678.5
11/12/2025 14:54:12
00504355968TRLO1.1.1
AQXE
13
678.5
11/12/2025 14:54:12
00504355969TRLO1.1.1
XLON
44
679.5
11/12/2025 14:58:07
00504367073TRLO1.1.1
CHIX
21
679
11/12/2025 14:58:09
00504367119TRLO1.1.1
TRQX
207
679
11/12/2025 14:58:09
00504367120TRLO1.1.1
XLON
78
679
11/12/2025 14:58:09
00504367123TRLO1.1.1
XLON
79
679
11/12/2025 14:58:09
00504367121TRLO1.1.1
XLON
100
679
11/12/2025 14:58:09
00504367122TRLO1.1.1
XLON
194
679
11/12/2025 14:58:09
00504367124TRLO1.1.1
XLON
136
679.5
11/12/2025 14:58:32
00504368156TRLO1.1.1
BATE
150
679
11/12/2025 15:00:01
00504371234TRLO1.1.1
BATE
182
679.5
11/12/2025 15:00:01
00504371235TRLO1.1.1
XLON
25
679
11/12/2025 15:00:04
00504371506TRLO1.1.1
AQXE
51
679
11/12/2025 15:00:14
00504372093TRLO1.1.1
CHIX
25
679
11/12/2025 15:00:32
00504373025TRLO1.1.1
TRQX
33
678.5
11/12/2025 15:01:26
00504374884TRLO1.1.1
XLON
157
678.5
11/12/2025 15:01:26
00504374883TRLO1.1.1
XLON
25
678
|
11/12/2025 15:01:27
00504374892TRLO1.1.1
AQXE
23
677.5
11/12/2025 15:02:12
00504376340TRLO1.1.1
XLON
203
677.5
11/12/2025 15:02:12
00504376339TRLO1.1.1
XLON
21
678
11/12/2025 15:02:40
00504377293TRLO1.1.1
TRQX
42
678
11/12/2025 15:03:06
00504377925TRLO1.1.1
CHIX
21
678
11/12/2025 15:03:10
00504378051TRLO1.1.1
AQXE
108
677.5
11/12/2025 15:03:18
00504378183TRLO1.1.1
BATE
20
678
11/12/2025 15:04:49
00504379812TRLO1.1.1
TRQX
67
677.5
11/12/2025 15:04:58
00504380002TRLO1.1.1
XLON
88
677.5
11/12/2025 15:04:58
00504380003TRLO1.1.1
XLON
118
677.5
11/12/2025 15:04:58
00504380001TRLO1.1.1
BATE
170
677.5
11/12/2025 15:04:58
00504380004TRLO1.1.1
XLON
21
677.5
11/12/2025 15:05:22
00504380516TRLO1.1.1
AQXE
42
677.5
11/12/2025 15:05:59
00504380987TRLO1.1.1
CHIX
311
676.5
11/12/2025 15:07:25
00504382396TRLO1.1.1
XLON
144
676.5
11/12/2025 15:08:16
00504383370TRLO1.1.1
BATE
2
676.5
11/12/2025 15:08:22
00504383469TRLO1.1.1
TRQX
6
677
11/12/2025 15:09:34
00504392068TRLO1.1.1
AQXE
10
677.5
11/12/2025 15:09:34
00504392069TRLO1.1.1
AQXE
8
677.5
11/12/2025 15:09:34
00504392077TRLO1.1.1
AQXE
133
676.5
11/12/2025 15:10:15
00504397015TRLO1.1.1
XLON
40
676.5
11/12/2025 15:10:15
00504397016TRLO1.1.1
XLON
22
676.5
11/12/2025 15:10:40
00504398979TRLO1.1.1
TRQX
24
676.5
11/12/2025 15:10:40
00504398980TRLO1.1.1
TRQX
1
676.5
11/12/2025 15:10:40
00504398981TRLO1.1.1
XLON
50
676.5
11/12/2025 15:10:41
00504399010TRLO1.1.1
CHIX
132
676.5
11/12/2025 15:11:18
00504402072TRLO1.1.1
BATE
110
676.5
11/12/2025 15:14:29
00504411554TRLO1.1.1
BATE
162
676.5
11/12/2025 15:14:29
00504411555TRLO1.1.1
XLON
6
676.5
11/12/2025 15:14:34
00504411998TRLO1.1.1
XLON
133
676.5
11/12/2025 15:14:34
00504411999TRLO1.1.1
XLON
23
676.5
11/12/2025 15:14:35
00504412069TRLO1.1.1
XLON
100
676.5
11/12/2025 15:14:35
00504412068TRLO1.1.1
XLON
18
676.5
11/12/2025 15:14:42
00504412341TRLO1.1.1
CHIX
34
676.5
11/12/2025 15:14:42
00504412342TRLO1.1.1
CHIX
25
677.5
11/12/2025 15:15:06
00504413389TRLO1.1.1
AQXE
17
677.5
11/12/2025 15:17:02
00504417120TRLO1.1.1
AQXE
240
676.5
11/12/2025 15:17:03
00504417147TRLO1.1.1
XLON
20
677.5
11/12/2025 15:19:27
00504421224TRLO1.1.1
AQXE
21
677.5
11/12/2025 15:21:44
00504424531TRLO1.1.1
AQXE
46
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426432TRLO1.1.1
CHIX
144
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426433TRLO1.1.1
BATE
177
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426434TRLO1.1.1
BATE
43
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426435TRLO1.1.1
CHIX
46
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426436TRLO1.1.1
CHIX
52
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426437TRLO1.1.1
CHIX
5
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426439TRLO1.1.1
XLON
22
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426440TRLO1.1.1
TRQX
37
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426438TRLO1.1.1
TRQX
21
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426443TRLO1.1.1
XLON
22
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426442TRLO1.1.1
TRQX
160
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426444TRLO1.1.1
XLON
200
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426441TRLO1.1.1
XLON
160
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426445TRLO1.1.1
XLON
251
676.5
11/12/2025 15:22:53
00504426446TRLO1.1.1
XLON
22
677
11/12/2025 15:23:40
00504427381TRLO1.1.1
AQXE
22
677
11/12/2025 15:27:10
00504434871TRLO1.1.1
AQXE
36
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451585TRLO1.1.1
CHIX
131
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451583TRLO1.1.1
BATE
150
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451584TRLO1.1.1
BATE
5
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451589TRLO1.1.1
XLON
21
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451588TRLO1.1.1
TRQX
23
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451587TRLO1.1.1
TRQX
40
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451586TRLO1.1.1
CHIX
168
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451591TRLO1.1.1
XLON
206
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451592TRLO1.1.1
XLON
304
676.5
11/12/2025 15:30:15
00504451590TRLO1.1.1
XLON
23
676.5
11/12/2025 15:31:11
00504454386TRLO1.1.1
AQXE
43
676
11/12/2025 15:32:04
00504456631TRLO1.1.1
XLON
111
676
11/12/2025 15:32:11
00504456969TRLO1.1.1
XLON
57
676
11/12/2025 15:32:11
00504456970TRLO1.1.1
XLON
106
676
11/12/2025 15:32:11
00504456971TRLO1.1.1
XLON
1
676
11/12/2025 15:33:28
00504460128TRLO1.1.1
TRQX
16
676
11/12/2025 15:33:28
00504460127TRLO1.1.1
TRQX
137
676
11/12/2025 15:33:28
00504460126TRLO1.1.1
BATE
22
675.5
11/12/2025 15:34:43
00504462465TRLO1.1.1
XLON
132
675.5
11/12/2025 15:34:43
00504462464TRLO1.1.1
XLON
56
675.5
11/12/2025 15:35:35
00504463774TRLO1.1.1
BATE
66
675.5
11/12/2025 15:35:35
00504463775TRLO1.1.1
BATE
45
677
11/12/2025 15:38:03
00504467231TRLO1.1.1
CHIX
20
677
11/12/2025 15:38:03
00504467234TRLO1.1.1
TRQX
23
677
11/12/2025 15:38:03
00504467232TRLO1.1.1
AQXE
36
677
11/12/2025 15:38:03
00504467233TRLO1.1.1
XLON
198
677
11/12/2025 15:38:03
00504467235TRLO1.1.1
XLON
177
676
11/12/2025 15:40:45
00504470860TRLO1.1.1
XLON
39
676
11/12/2025 15:40:49
00504470923TRLO1.1.1
CHIX
79
676.5
11/12/2025 15:41:36
00504472138TRLO1.1.1
BATE
5
676.5
11/12/2025 15:41:36
00504472140TRLO1.1.1
BATE
47
676.5
11/12/2025 15:41:36
00504472139TRLO1.1.1
BATE
24
676.5
11/12/2025 15:42:41
00504473015TRLO1.1.1
TRQX
256
674.5
11/12/2025 15:43:19
00504473687TRLO1.1.1
XLON
12
675
11/12/2025 15:44:10
00504474758TRLO1.1.1
AQXE
7
676
11/12/2025 15:44:10
00504474759TRLO1.1.1
AQXE
16
675
11/12/2025 15:44:38
00504475466TRLO1.1.1
TRQX
154
674.5
11/12/2025 15:45:59
00504477145TRLO1.1.1
XLON
55
675
11/12/2025 15:47:21
00504478553TRLO1.1.1
BATE
84
675
11/12/2025 15:47:21
00504478554TRLO1.1.1
BATE
23
675
11/12/2025 15:47:28
00504478727TRLO1.1.1
AQXE
41
674.5
11/12/2025 15:47:43
00504478975TRLO1.1.1
CHIX
11
674.5
11/12/2025 15:47:43
00504478976TRLO1.1.1
CHIX
160
674.5
11/12/2025 15:47:45
00504478995TRLO1.1.1
XLON
136
673.5
11/12/2025 15:50:07
00504482185TRLO1.1.1
BATE
6
674
11/12/2025 15:50:12
00504482298TRLO1.1.1
AQXE
13
674
11/12/2025 15:50:12
00504482299TRLO1.1.1
AQXE
28
673.5
11/12/2025 15:50:16
00504482415TRLO1.1.1
CHIX
52
673.5
11/12/2025 15:52:14
00504484636TRLO1.1.1
CHIX
21
673.5
11/12/2025 15:53:02
00504485557TRLO1.1.1
TRQX
22
674
11/12/2025 15:55:33
00504487771TRLO1.1.1
AQXE
42
674
11/12/2025 15:55:57
00504488163TRLO1.1.1
XLON
109
674
11/12/2025 15:55:57
00504488164TRLO1.1.1
XLON
89
674
11/12/2025 15:55:58
00504488166TRLO1.1.1
XLON
358
674
11/12/2025 15:55:58
00504488165TRLO1.1.1
XLON
10
675
11/12/2025 15:57:58
00504490576TRLO1.1.1
CHIX
40
675
11/12/2025 15:57:58
00504490575TRLO1.1.1
CHIX
11
675.5
11/12/2025 15:59:50
00504492623TRLO1.1.1
TRQX
12
675.5
11/12/2025 15:59:50
00504492625TRLO1.1.1
TRQX
11
675.5
11/12/2025 15:59:52
00504492694TRLO1.1.1
XLON
264
675.5
11/12/2025 15:59:52
00504492695TRLO1.1.1
XLON
141
676
11/12/2025 16:00:39
00504494331TRLO1.1.1
BATE
44
676
11/12/2025 16:00:52
00504494747TRLO1.1.1
CHIX
25
675.5
11/12/2025 16:02:20
00504495964TRLO1.1.1
AQXE
128
675.5
11/12/2025 16:02:20
00504495965TRLO1.1.1
BATE
186
676
11/12/2025 16:02:20
00504495966TRLO1.1.1
XLON
16
675.5
11/12/2025 16:02:20
00504495968TRLO1.1.1
TRQX
20
675.5
11/12/2025 16:02:20
00504495967TRLO1.1.1
TRQX
206
675.5
11/12/2025 16:02:20
00504495969TRLO1.1.1
XLON
43
675
11/12/2025 16:04:34
00504498471TRLO1.1.1
XLON
75
675
11/12/2025 16:05:40
00504499494TRLO1.1.1
BATE
125
675
11/12/2025 16:05:40
00504499493TRLO1.1.1
BATE
57
675
11/12/2025 16:05:40
00504499496TRLO1.1.1
XLON
72
675
11/12/2025 16:05:40
00504499495TRLO1.1.1
BATE
72
675
11/12/2025 16:05:48
00504499682TRLO1.1.1
XLON
20
675
11/12/2025 16:05:48
00504499683TRLO1.1.1
TRQX
20
675
11/12/2025 16:05:48
00504499684TRLO1.1.1
TRQX
71
675
11/12/2025 16:05:48
00504499685TRLO1.1.1
XLON
42
675
11/12/2025 16:05:48
00504499688TRLO1.1.1
XLON
6
675
11/12/2025 16:06:45
00504500590TRLO1.1.1
CHIX
22
675
11/12/2025 16:06:45
00504500588TRLO1.1.1
AQXE
25
675
11/12/2025 16:06:45
00504500589TRLO1.1.1
AQXE
148
676
11/12/2025 16:11:40
00504506703TRLO1.1.1
XLON
172
676
11/12/2025 16:11:40
00504506701TRLO1.1.1
XLON
276
676
11/12/2025 16:11:40
00504506702TRLO1.1.1
XLON
144
675.5
11/12/2025 16:11:40
00504506705TRLO1.1.1
BATE
10
675.5
11/12/2025 16:11:40
00504506707TRLO1.1.1
CHIX
45
675.5
11/12/2025 16:11:40
00504506708TRLO1.1.1
CHIX
46
675.5
11/12/2025 16:11:40
00504506706TRLO1.1.1
CHIX
20
675.5
11/12/2025 16:11:40
00504506716TRLO1.1.1
TRQX
22
675.5
11/12/2025 16:11:40
00504506715TRLO1.1.1
AQXE
132
675
11/12/2025 16:12:44
00504507707TRLO1.1.1
BATE
169
675
11/12/2025 16:12:44
00504507708TRLO1.1.1
XLON
20
675.5
11/12/2025 16:13:53
00504509314TRLO1.1.1
TRQX
83
675
11/12/2025 16:15:02
00504510801TRLO1.1.1
BATE
177
675
11/12/2025 16:15:02
00504510802TRLO1.1.1
CHIX
143
675
11/12/2025 16:15:02
00504510804TRLO1.1.1
XLON
154
675
11/12/2025 16:15:02
00504510805TRLO1.1.1
XLON
296
675
11/12/2025 16:15:02
00504510803TRLO1.1.1
BATE
22
675.5
11/12/2025 16:15:06
00504510940TRLO1.1.1
AQXE
38
675.5
11/12/2025 16:15:06
00504510939TRLO1.1.1
AQXE
28
675.5
11/12/2025 16:15:57
00504511945TRLO1.1.1
TRQX
40
675.5
11/12/2025 16:15:57
00504511944TRLO1.1.1
TRQX
164
676
11/12/2025 16:17:00
00504513003TRLO1.1.1
XLON
11
675.5
11/12/2025 16:17:16
00504513329TRLO1.1.1
AQXE
48
676
11/12/2025 16:17:29
00504513696TRLO1.1.1
CHIX
680
675
11/12/2025 16:17:33
00504513784TRLO1.1.1
XLON
8
675
11/12/2025 16:17:54
00504514156TRLO1.1.1
BATE
3
675
11/12/2025 16:18:25
00504514782TRLO1.1.1
BATE
1
675
11/12/2025 16:19:06
00504515591TRLO1.1.1
TRQX
112
675.5
11/12/2025 16:19:32
00504516203TRLO1.1.1
XLON
200
675.5
11/12/2025 16:19:32
00504516202TRLO1.1.1
XLON
38
675.5
11/12/2025 16:19:44
00504516423TRLO1.1.1
AQXE
40
675.5
11/12/2025 16:19:58
00504516751TRLO1.1.1
CHIX
8
675
11/12/2025 16:19:58
00504516775TRLO1.1.1
BATE
1
675
11/12/2025 16:19:58
00504516779TRLO1.1.1
BATE
45
675
11/12/2025 16:20:22
00504517262TRLO1.1.1
BATE
182
675
11/12/2025 16:20:22
00504517261TRLO1.1.1
BATE
4
675
11/12/2025 16:21:18
00504518507TRLO1.1.1
TRQX
34
675
11/12/2025 16:21:18
00504518508TRLO1.1.1
TRQX
79
675
11/12/2025 16:21:21
00504518539TRLO1.1.1
XLON
61
675
11/12/2025 16:21:21
00504518540TRLO1.1.1
XLON
19
675.5
11/12/2025 16:22:30
00504520267TRLO1.1.1
AQXE
51
675
11/12/2025 16:22:52
00504520800TRLO1.1.1
BATE
64
675
11/12/2025 16:22:52
00504520799TRLO1.1.1
BATE
166
674.5
11/12/2025 16:23:03
00504521009TRLO1.1.1
XLON
35
674.5
11/12/2025 16:23:09
00504521129TRLO1.1.1
CHIX
16
675
11/12/2025 16:23:50
00504522113TRLO1.1.1
TRQX
10
675
11/12/2025 16:24:40
00504523260TRLO1.1.1
AQXE
51
675
11/12/2025 16:25:01
00504523846TRLO1.1.1
BATE
7
675
11/12/2025 16:25:48
00504524812TRLO1.1.1
TRQX
19
674.5
11/12/2025 16:26:18
00504525671TRLO1.1.1
CHIX
32
674
11/12/2025 16:27:00
00504526436TRLO1.1.1
XLON
90
674
11/12/2025 16:29:04
00504527933TRLO1.1.1
XLON
91
674
11/12/2025 16:29:09
00504528063TRLO1.1.1
XLON
82
674
11/12/2025 16:29:10
00504528079TRLO1.1.1
XLON
67
674
11/12/2025 16:29:11
00504528120TRLO1.1.1
XLON