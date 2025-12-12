Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 12

Bodycotewww.bodycote.com

12 December 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

11 December 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

44,000

Highest price paid per share (pence per share):

686.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

673.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

679.70p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,750,070 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,560,334 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 17,706,102 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

168

680.5

11/12/2025 08:05:23

00504206588TRLO1.1.1

XLON

120

681.5

11/12/2025 08:08:50

00504207706TRLO1.1.1

BATE

186

681.5

11/12/2025 08:09:49

00504208038TRLO1.1.1

XLON

43

681.5

11/12/2025 08:10:49

00504208586TRLO1.1.1

CHIX

19

682

11/12/2025 08:14:36

00504209509TRLO1.1.1

TRQX

1

683.5

11/12/2025 08:17:56

00504210851TRLO1.1.1

BATE

120

683.5

11/12/2025 08:17:56

00504210852TRLO1.1.1

BATE

372

684

11/12/2025 08:22:03

00504212357TRLO1.1.1

XLON

23

684.5

11/12/2025 08:27:30

00504214093TRLO1.1.1

BATE

72

684.5

11/12/2025 08:27:30

00504214094TRLO1.1.1

BATE

92

684

11/12/2025 08:27:45

00504214194TRLO1.1.1

XLON

100

684

11/12/2025 08:27:45

00504214193TRLO1.1.1

XLON

29

683.5

11/12/2025 08:30:11

00504215059TRLO1.1.1

CHIX

43

683.5

11/12/2025 08:30:11

00504215058TRLO1.1.1

CHIX

167

683.5

11/12/2025 08:33:09

00504215989TRLO1.1.1

XLON

104

683.5

11/12/2025 08:36:20

00504217009TRLO1.1.1

BATE

29

684

11/12/2025 08:40:02

00504218338TRLO1.1.1

TRQX

32

684

11/12/2025 08:40:02

00504218339TRLO1.1.1

TRQX

10

683.5

11/12/2025 08:41:32

00504218832TRLO1.1.1

XLON

193

683.5

11/12/2025 08:42:24

00504219138TRLO1.1.1

XLON

42

682.5

11/12/2025 08:44:10

00504219705TRLO1.1.1

CHIX

16

682.5

11/12/2025 08:44:15

00504219726TRLO1.1.1

TRQX

110

683

11/12/2025 08:44:19

00504219752TRLO1.1.1

XLON

74

683

11/12/2025 08:44:19

00504219753TRLO1.1.1

XLON

8

683.5

11/12/2025 08:44:27

00504219782TRLO1.1.1

BATE

110

684

11/12/2025 08:44:27

00504219783TRLO1.1.1

BATE

211

683

11/12/2025 08:49:04

00504221246TRLO1.1.1

XLON

34

683.5

11/12/2025 08:50:18

00504221692TRLO1.1.1

CHIX

101

683.5

11/12/2025 08:51:27

00504222081TRLO1.1.1

XLON

156

684

11/12/2025 08:56:05

00504223599TRLO1.1.1

BATE

156

684

11/12/2025 08:56:05

00504223600TRLO1.1.1

XLON

36

684

11/12/2025 08:56:09

00504223630TRLO1.1.1

CHIX

94

684

11/12/2025 08:58:05

00504224494TRLO1.1.1

BATE

50

684

11/12/2025 08:58:33

00504224689TRLO1.1.1

XLON

70

684

11/12/2025 08:58:33

00504224688TRLO1.1.1

XLON

72

684

11/12/2025 08:58:33

00504224690TRLO1.1.1

XLON

7

684.5

11/12/2025 09:01:11

00504225860TRLO1.1.1

CHIX

33

684.5

11/12/2025 09:01:11

00504225861TRLO1.1.1

CHIX

21

684.5

11/12/2025 09:01:53

00504226035TRLO1.1.1

XLON

157

684.5

11/12/2025 09:01:53

00504226036TRLO1.1.1

XLON

35

684.5

11/12/2025 09:04:17

00504226897TRLO1.1.1

CHIX

196

683.5

11/12/2025 09:05:04

00504227180TRLO1.1.1

XLON

119

684

11/12/2025 09:07:11

00504227973TRLO1.1.1

BATE

42

684.5

11/12/2025 09:11:28

00504229688TRLO1.1.1

CHIX

95

684.5

11/12/2025 09:12:05

00504230012TRLO1.1.1

BATE

2

684.5

11/12/2025 09:12:21

00504230099TRLO1.1.1

BATE

163

683.5

11/12/2025 09:14:21

00504231232TRLO1.1.1

XLON

19

683

11/12/2025 09:15:03

00504231583TRLO1.1.1

TRQX

37

683

11/12/2025 09:15:03

00504231579TRLO1.1.1

TRQX

19

683

11/12/2025 09:15:03

00504231587TRLO1.1.1

TRQX

136

683

11/12/2025 09:16:37

00504232484TRLO1.1.1

XLON

101

684

11/12/2025 09:22:15

00504234955TRLO1.1.1

BATE

2

684

11/12/2025 09:22:47

00504235133TRLO1.1.1

CHIX

10

684

11/12/2025 09:22:47

00504235134TRLO1.1.1

CHIX

18

684

11/12/2025 09:22:47

00504235135TRLO1.1.1

CHIX

16

683

11/12/2025 09:24:25

00504235738TRLO1.1.1

TRQX

254

683

11/12/2025 09:24:25

00504235737TRLO1.1.1

XLON

36

683

11/12/2025 09:27:00

00504236716TRLO1.1.1

CHIX

54

682

11/12/2025 09:28:37

00504237478TRLO1.1.1

XLON

17

683

11/12/2025 09:29:06

00504237696TRLO1.1.1

TRQX

17

682.5

11/12/2025 09:29:10

00504237746TRLO1.1.1

AQXE

78

682.5

11/12/2025 09:29:10

00504237747TRLO1.1.1

AQXE

85

683.5

11/12/2025 09:34:08

00504239911TRLO1.1.1

AQXE

32

684

11/12/2025 09:34:15

00504239943TRLO1.1.1

CHIX

307

684

11/12/2025 09:34:15

00504239945TRLO1.1.1

XLON

17

683

11/12/2025 09:35:44

00504240764TRLO1.1.1

AQXE

120

683

11/12/2025 09:35:44

00504240765TRLO1.1.1

BATE

94

683

11/12/2025 09:38:03

00504241614TRLO1.1.1

BATE

160

683.5

11/12/2025 09:38:29

00504241794TRLO1.1.1

XLON

69

684.5

11/12/2025 09:47:09

00504246264TRLO1.1.1

XLON

77

684.5

11/12/2025 09:47:09

00504246263TRLO1.1.1

XLON

17

685

11/12/2025 09:49:25

00504247306TRLO1.1.1

AQXE

18

685

11/12/2025 09:56:57

00504251299TRLO1.1.1

AQXE

15

685

11/12/2025 10:02:01

00504253168TRLO1.1.1

AQXE

39

684.5

11/12/2025 10:02:26

00504253288TRLO1.1.1

CHIX

37

684.5

11/12/2025 10:02:26

00504253289TRLO1.1.1

CHIX

274

684.5

11/12/2025 10:02:26

00504253290TRLO1.1.1

XLON

17

684

11/12/2025 10:02:27

00504253292TRLO1.1.1

TRQX

20

684

11/12/2025 10:02:27

00504253291TRLO1.1.1

TRQX

54

684

11/12/2025 10:04:43

00504253945TRLO1.1.1

XLON

89

684

11/12/2025 10:04:43

00504253944TRLO1.1.1

XLON

7

684

11/12/2025 10:04:43

00504253946TRLO1.1.1

XLON

15

684

11/12/2025 10:06:02

00504254300TRLO1.1.1

TRQX

91

683

11/12/2025 10:06:15

00504254383TRLO1.1.1

BATE

110

683

11/12/2025 10:06:15

00504254384TRLO1.1.1

BATE

63

683.5

11/12/2025 10:09:37

00504255349TRLO1.1.1

XLON

88

683.5

11/12/2025 10:09:37

00504255348TRLO1.1.1

XLON

111

683.5

11/12/2025 10:12:23

00504256218TRLO1.1.1

BATE

18

684

11/12/2025 10:13:53

00504256668TRLO1.1.1

AQXE

26

684

11/12/2025 10:15:16

00504256960TRLO1.1.1

CHIX

16

684

11/12/2025 10:15:16

00504256961TRLO1.1.1

TRQX

32

683.5

11/12/2025 10:15:59

00504257190TRLO1.1.1

CHIX

70

684

11/12/2025 10:16:29

00504257327TRLO1.1.1

XLON

71

684

11/12/2025 10:16:29

00504257328TRLO1.1.1

XLON

66

684

11/12/2025 10:16:29

00504257329TRLO1.1.1

XLON

17

683.5

11/12/2025 10:21:37

00504258834TRLO1.1.1

TRQX

104

684

11/12/2025 10:22:20

00504259032TRLO1.1.1

BATE

23

684

11/12/2025 10:25:22

00504260052TRLO1.1.1

AQXE

196

683.5

11/12/2025 10:27:51

00504260605TRLO1.1.1

XLON

139

683.5

11/12/2025 10:30:02

00504261131TRLO1.1.1

XLON

15

683.5

11/12/2025 10:31:34

00504261804TRLO1.1.1

TRQX

35

683.5

11/12/2025 10:31:50

00504261848TRLO1.1.1

CHIX

98

684

11/12/2025 10:33:03

00504262144TRLO1.1.1

BATE

22

684

11/12/2025 10:33:03

00504262145TRLO1.1.1

BATE

145

683.5

11/12/2025 10:34:43

00504262589TRLO1.1.1

XLON

10

684

11/12/2025 10:35:37

00504262798TRLO1.1.1

AQXE

6

684

11/12/2025 10:35:37

00504262799TRLO1.1.1

AQXE

28

683.5

11/12/2025 10:36:03

00504262924TRLO1.1.1

CHIX

7

683.5

11/12/2025 10:37:12

00504263217TRLO1.1.1

CHIX

16

684

11/12/2025 10:42:10

00504264416TRLO1.1.1

AQXE

34

684

11/12/2025 10:44:34

00504265005TRLO1.1.1

CHIX

101

684

11/12/2025 10:44:34

00504265004TRLO1.1.1

BATE

16

684

11/12/2025 10:44:34

00504265007TRLO1.1.1

TRQX

76

684

11/12/2025 10:44:34

00504265006TRLO1.1.1

XLON

78

684

11/12/2025 10:46:52

00504265581TRLO1.1.1

XLON

138

684

11/12/2025 10:46:52

00504265582TRLO1.1.1

XLON

16

684

11/12/2025 10:47:23

00504265719TRLO1.1.1

TRQX

58

684

11/12/2025 10:50:55

00504266564TRLO1.1.1

BATE

46

684

11/12/2025 10:51:19

00504266679TRLO1.1.1

BATE

54

684.5

11/12/2025 10:56:48

00504268221TRLO1.1.1

XLON

5

684.5

11/12/2025 10:56:48

00504268224TRLO1.1.1

XLON

104

684.5

11/12/2025 10:56:48

00504268223TRLO1.1.1

XLON

125

684.5

11/12/2025 10:56:48

00504268222TRLO1.1.1

XLON

66

685

11/12/2025 11:00:51

00504269297TRLO1.1.1

BATE

20

685

11/12/2025 11:00:51

00504269299TRLO1.1.1

BATE

6

684.5

11/12/2025 11:01:46

00504269565TRLO1.1.1

CHIX

34

685

11/12/2025 11:03:50

00504270015TRLO1.1.1

CHIX

72

685.5

11/12/2025 11:19:22

00504273724TRLO1.1.1

XLON

300

685.5

11/12/2025 11:19:22

00504273725TRLO1.1.1

XLON

150

685

11/12/2025 11:19:39

00504273785TRLO1.1.1

BATE

44

685

11/12/2025 11:19:39

00504273786TRLO1.1.1

CHIX

25

684.5

11/12/2025 11:20:03

00504273988TRLO1.1.1

AQXE

92

685

11/12/2025 11:22:17

00504274585TRLO1.1.1

XLON

106

685

11/12/2025 11:22:17

00504274586TRLO1.1.1

XLON

112

685

11/12/2025 11:25:04

00504275115TRLO1.1.1

BATE

24

685

11/12/2025 11:25:31

00504275179TRLO1.1.1

XLON

86

685

11/12/2025 11:25:31

00504275178TRLO1.1.1

XLON

24

685

11/12/2025 11:25:31

00504275180TRLO1.1.1

XLON

46

685

11/12/2025 11:30:46

00504276259TRLO1.1.1

CHIX

226

684.5

11/12/2025 11:33:43

00504276963TRLO1.1.1

XLON

21

684.5

11/12/2025 11:33:43

00504276964TRLO1.1.1

TRQX

21

684.5

11/12/2025 11:33:43

00504276965TRLO1.1.1

TRQX

25

684.5

11/12/2025 11:35:14

00504277292TRLO1.1.1

AQXE

45

685

11/12/2025 11:37:18

00504277796TRLO1.1.1

CHIX

21

684.5

11/12/2025 11:37:44

00504277872TRLO1.1.1

TRQX

19

684.5

11/12/2025 11:40:04

00504278479TRLO1.1.1

AQXE

144

684.5

11/12/2025 11:40:05

00504278483TRLO1.1.1

XLON

256

684.5

11/12/2025 11:42:49

00504279143TRLO1.1.1

XLON

17

684.5

11/12/2025 11:43:17

00504279242TRLO1.1.1

TRQX

26

685

11/12/2025 11:44:55

00504279572TRLO1.1.1

XLON

102

685

11/12/2025 11:44:55

00504279573TRLO1.1.1

XLON

45

685

11/12/2025 11:45:59

00504279878TRLO1.1.1

CHIX

24

684.5

11/12/2025 11:48:14

00504280512TRLO1.1.1

AQXE

70

685

11/12/2025 11:48:36

00504280585TRLO1.1.1

XLON

6

685

11/12/2025 11:48:36

00504280587TRLO1.1.1

XLON

86

685

11/12/2025 11:48:36

00504280586TRLO1.1.1

XLON

20

684.5

11/12/2025 11:48:57

00504280662TRLO1.1.1

TRQX

134

684

11/12/2025 11:49:32

00504280820TRLO1.1.1

BATE

146

684

11/12/2025 11:49:32

00504280824TRLO1.1.1

BATE

35

684

11/12/2025 11:54:28

00504282048TRLO1.1.1

CHIX

108

684

11/12/2025 11:59:05

00504283216TRLO1.1.1

BATE

264

684

11/12/2025 11:59:43

00504283440TRLO1.1.1

XLON

34

684.5

11/12/2025 12:02:53

00504284255TRLO1.1.1

CHIX

3

684.5

11/12/2025 12:03:19

00504284344TRLO1.1.1

CHIX

20

684

11/12/2025 12:04:07

00504284523TRLO1.1.1

AQXE

228

686.5

11/12/2025 12:05:57

00504285031TRLO1.1.1

XLON

131

686.5

11/12/2025 12:06:32

00504285138TRLO1.1.1

BATE

21

685.5

11/12/2025 12:08:02

00504285387TRLO1.1.1

TRQX

23

686

11/12/2025 12:09:39

00504285833TRLO1.1.1

AQXE

23

685.5

11/12/2025 12:11:15

00504286557TRLO1.1.1

TRQX

42

685.5

11/12/2025 12:11:17

00504286563TRLO1.1.1

CHIX

144

685

11/12/2025 12:12:02

00504286754TRLO1.1.1

XLON

175

685

11/12/2025 12:14:30

00504287375TRLO1.1.1

XLON

50

684.5

11/12/2025 12:16:03

00504287681TRLO1.1.1

BATE

81

685

11/12/2025 12:16:03

00504287682TRLO1.1.1

BATE

18

684.5

11/12/2025 12:17:13

00504287849TRLO1.1.1

AQXE

134

684

11/12/2025 12:18:10

00504288160TRLO1.1.1

XLON

24

683

11/12/2025 12:21:56

00504288891TRLO1.1.1

TRQX

42

682

11/12/2025 12:22:38

00504289063TRLO1.1.1

CHIX

219

682

11/12/2025 12:23:53

00504289437TRLO1.1.1

XLON

152

682

11/12/2025 12:28:02

00504290307TRLO1.1.1

BATE

160

682

11/12/2025 12:28:02

00504290308TRLO1.1.1

XLON

4

682

11/12/2025 12:29:36

00504290706TRLO1.1.1

CHIX

45

682

11/12/2025 12:29:36

00504290707TRLO1.1.1

CHIX

7

682.5

11/12/2025 12:30:28

00504290910TRLO1.1.1

AQXE

14

683.5

11/12/2025 12:30:28

00504290912TRLO1.1.1

AQXE

21

682

11/12/2025 12:30:38

00504290937TRLO1.1.1

TRQX

196

682

11/12/2025 12:30:53

00504291042TRLO1.1.1

XLON

136

682

11/12/2025 12:31:52

00504291286TRLO1.1.1

BATE

22

682

11/12/2025 12:32:25

00504291395TRLO1.1.1

AQXE

43

682

11/12/2025 12:34:01

00504291718TRLO1.1.1

CHIX

262

682

11/12/2025 12:34:12

00504291752TRLO1.1.1

XLON

18

682

11/12/2025 12:34:40

00504291875TRLO1.1.1

TRQX

8

681.5

11/12/2025 12:36:43

00504292441TRLO1.1.1

XLON

19

682

11/12/2025 12:36:49

00504292458TRLO1.1.1

AQXE

68

681.5

11/12/2025 12:38:20

00504292977TRLO1.1.1

XLON

10

682

11/12/2025 12:38:54

00504293146TRLO1.1.1

BATE

113

682

11/12/2025 12:38:54

00504293147TRLO1.1.1

BATE

23

682

11/12/2025 12:40:50

00504293665TRLO1.1.1

TRQX

133

681.5

11/12/2025 12:41:18

00504293800TRLO1.1.1

XLON

31

682

11/12/2025 12:42:33

00504294115TRLO1.1.1

CHIX

18

682

11/12/2025 12:42:33

00504294116TRLO1.1.1

CHIX

151

681.5

11/12/2025 12:43:37

00504294331TRLO1.1.1

XLON

20

681.5

11/12/2025 12:44:32

00504294732TRLO1.1.1

AQXE

117

682

11/12/2025 12:46:04

00504295150TRLO1.1.1

BATE

20

682

11/12/2025 12:46:27

00504295239TRLO1.1.1

TRQX

35

682

11/12/2025 12:46:43

00504295309TRLO1.1.1

XLON

55

682

11/12/2025 12:46:43

00504295308TRLO1.1.1

XLON

1

682

11/12/2025 12:49:49

00504296167TRLO1.1.1

XLON

222

682

11/12/2025 12:49:49

00504296168TRLO1.1.1

XLON

48

682.5

11/12/2025 12:51:05

00504296435TRLO1.1.1

CHIX

82

682

11/12/2025 12:51:57

00504296667TRLO1.1.1

BATE

180

682

11/12/2025 12:54:01

00504297146TRLO1.1.1

XLON

20

682

11/12/2025 12:54:02

00504297163TRLO1.1.1

AQXE

20

682

11/12/2025 12:54:02

00504297164TRLO1.1.1

XLON

134

682

11/12/2025 12:57:24

00504298208TRLO1.1.1

BATE

25

682

11/12/2025 13:00:11

00504299044TRLO1.1.1

TRQX

20

682

11/12/2025 13:02:14

00504299637TRLO1.1.1

AQXE

54

682

11/12/2025 13:04:34

00504300215TRLO1.1.1

XLON

130

682

11/12/2025 13:04:34

00504300216TRLO1.1.1

XLON

104

682

11/12/2025 13:04:34

00504300217TRLO1.1.1

XLON

28

682

11/12/2025 13:04:42

00504300252TRLO1.1.1

CHIX

120

682

11/12/2025 13:07:23

00504300871TRLO1.1.1

BATE

19

682

11/12/2025 13:07:34

00504300901TRLO1.1.1

TRQX

66

682

11/12/2025 13:08:06

00504301070TRLO1.1.1

XLON

69

682

11/12/2025 13:08:06

00504301071TRLO1.1.1

XLON

43

681.5

11/12/2025 13:08:15

00504301095TRLO1.1.1

CHIX

18

682

11/12/2025 13:09:56

00504301785TRLO1.1.1

AQXE

51

681.5

11/12/2025 13:10:55

00504302088TRLO1.1.1

XLON

114

681.5

11/12/2025 13:13:59

00504303055TRLO1.1.1

BATE

201

681.5

11/12/2025 13:15:06

00504303290TRLO1.1.1

XLON

40

681.5

11/12/2025 13:15:16

00504303315TRLO1.1.1

CHIX

21

682

11/12/2025 13:21:55

00504305238TRLO1.1.1

AQXE

180

681

11/12/2025 13:22:16

00504305364TRLO1.1.1

XLON

25

681.5

11/12/2025 13:23:24

00504305657TRLO1.1.1

TRQX

40

681.5

11/12/2025 13:24:11

00504305834TRLO1.1.1

CHIX

140

681

11/12/2025 13:24:35

00504305898TRLO1.1.1

XLON

138

681.5

11/12/2025 13:25:51

00504306357TRLO1.1.1

BATE

21

681.5

11/12/2025 13:28:26

00504307007TRLO1.1.1

AQXE

17

683.5

11/12/2025 13:30:50

00504307648TRLO1.1.1

TRQX

44

683.5

11/12/2025 13:30:50

00504307647TRLO1.1.1

CHIX

330

683.5

11/12/2025 13:30:50

00504307649TRLO1.1.1

XLON

170

684

11/12/2025 13:34:33

00504308916TRLO1.1.1

XLON

100

684

11/12/2025 13:34:34

00504308922TRLO1.1.1

BATE

45

684

11/12/2025 13:36:28

00504309553TRLO1.1.1

CHIX

282

684.5

11/12/2025 13:37:37

00504309930TRLO1.1.1

XLON

134

685

11/12/2025 13:37:54

00504309993TRLO1.1.1

BATE

20

684.5

11/12/2025 13:38:29

00504310140TRLO1.1.1

TRQX

24

684.5

11/12/2025 13:38:29

00504310141TRLO1.1.1

TRQX

170

684.5

11/12/2025 13:40:43

00504310705TRLO1.1.1

XLON

126

684

11/12/2025 13:41:48

00504310987TRLO1.1.1

BATE

20

684

11/12/2025 13:42:15

00504311160TRLO1.1.1

AQXE

24

684

11/12/2025 13:42:15

00504311159TRLO1.1.1

AQXE

10

684

11/12/2025 13:42:38

00504311326TRLO1.1.1

TRQX

10

684

11/12/2025 13:42:45

00504311354TRLO1.1.1

TRQX

87

684.5

11/12/2025 13:44:04

00504311710TRLO1.1.1

XLON

15

684.5

11/12/2025 13:44:04

00504311712TRLO1.1.1

XLON

68

684.5

11/12/2025 13:44:04

00504311711TRLO1.1.1

XLON

53

684

11/12/2025 13:44:28

00504311780TRLO1.1.1

CHIX

50

684.5

11/12/2025 13:46:15

00504312226TRLO1.1.1

XLON

110

684.5

11/12/2025 13:46:15

00504312227TRLO1.1.1

XLON

25

684.5

11/12/2025 13:46:15

00504312229TRLO1.1.1

XLON

88

684.5

11/12/2025 13:46:15

00504312228TRLO1.1.1

XLON

20

684

11/12/2025 13:47:14

00504312469TRLO1.1.1

AQXE

20

684

11/12/2025 13:47:14

00504312471TRLO1.1.1

TRQX

112

684

11/12/2025 13:47:14

00504312470TRLO1.1.1

BATE

143

684

11/12/2025 13:48:13

00504312773TRLO1.1.1

XLON

18

684

11/12/2025 13:49:23

00504313073TRLO1.1.1

AQXE

42

683

11/12/2025 13:50:40

00504313378TRLO1.1.1

CHIX

145

682

11/12/2025 13:52:01

00504313798TRLO1.1.1

XLON

17

682

11/12/2025 13:52:01

00504313799TRLO1.1.1

XLON

78

683

11/12/2025 13:52:26

00504313889TRLO1.1.1

BATE

52

683

11/12/2025 13:52:26

00504313890TRLO1.1.1

BATE

27

683.5

11/12/2025 13:52:26

00504313891TRLO1.1.1

BATE

41

683.5

11/12/2025 13:53:28

00504314190TRLO1.1.1

CHIX

10

683.5

11/12/2025 13:56:24

00504315329TRLO1.1.1

TRQX

15

683.5

11/12/2025 13:56:24

00504315331TRLO1.1.1

TRQX

22

682.5

11/12/2025 13:59:51

00504316380TRLO1.1.1

AQXE

17

683.5

11/12/2025 14:00:19

00504316525TRLO1.1.1

TRQX

102

682.5

11/12/2025 14:02:15

00504317059TRLO1.1.1

BATE

13

682.5

11/12/2025 14:02:15

00504317061TRLO1.1.1

BATE

53

682.5

11/12/2025 14:02:15

00504317060TRLO1.1.1

CHIX

170

682.5

11/12/2025 14:02:15

00504317062TRLO1.1.1

XLON

170

682.5

11/12/2025 14:02:15

00504317063TRLO1.1.1

XLON

21

682.5

11/12/2025 14:02:33

00504317149TRLO1.1.1

AQXE

35

682.5

11/12/2025 14:04:12

00504317811TRLO1.1.1

CHIX

84

682.5

11/12/2025 14:04:24

00504317864TRLO1.1.1

BATE

70

682.5

11/12/2025 14:04:24

00504317865TRLO1.1.1

BATE

96

682.5

11/12/2025 14:04:34

00504317917TRLO1.1.1

XLON

76

682.5

11/12/2025 14:04:34

00504317918TRLO1.1.1

XLON

172

682.5

11/12/2025 14:06:22

00504318429TRLO1.1.1

XLON

21

683.5

11/12/2025 14:06:38

00504318490TRLO1.1.1

TRQX

30

682.5

11/12/2025 14:09:01

00504319152TRLO1.1.1

XLON

89

682.5

11/12/2025 14:09:01

00504319153TRLO1.1.1

XLON

140

682.5

11/12/2025 14:09:01

00504319154TRLO1.1.1

XLON

22

683

11/12/2025 14:11:41

00504320066TRLO1.1.1

TRQX

155

682.5

11/12/2025 14:11:53

00504320114TRLO1.1.1

BATE

247

682.5

11/12/2025 14:11:57

00504320159TRLO1.1.1

XLON

53

682.5

11/12/2025 14:13:00

00504320548TRLO1.1.1

CHIX

20

683

11/12/2025 14:14:24

00504320965TRLO1.1.1

TRQX

134

682.5

11/12/2025 14:14:40

00504321027TRLO1.1.1

BATE

42

682.5

11/12/2025 14:15:31

00504321275TRLO1.1.1

CHIX

172

682.5

11/12/2025 14:15:37

00504321306TRLO1.1.1

XLON

22

682

11/12/2025 14:18:03

00504322123TRLO1.1.1

AQXE

23

682

11/12/2025 14:18:03

00504322122TRLO1.1.1

AQXE

316

682

11/12/2025 14:18:13

00504322160TRLO1.1.1

XLON

19

682

11/12/2025 14:20:31

00504323002TRLO1.1.1

AQXE

41

682

11/12/2025 14:20:41

00504323061TRLO1.1.1

CHIX

62

682

11/12/2025 14:21:52

00504323487TRLO1.1.1

XLON

110

682

11/12/2025 14:21:52

00504323488TRLO1.1.1

XLON

24

682

11/12/2025 14:22:53

00504323880TRLO1.1.1

TRQX

6

680.5

11/12/2025 14:23:08

00504323970TRLO1.1.1

BATE

119

681

11/12/2025 14:23:08

00504323971TRLO1.1.1

BATE

25

677.5

11/12/2025 14:25:45

00504324856TRLO1.1.1

AQXE

59

677.5

11/12/2025 14:26:09

00504324992TRLO1.1.1

XLON

81

678

11/12/2025 14:26:09

00504324993TRLO1.1.1

XLON

116

678.5

11/12/2025 14:30:03

00504327593TRLO1.1.1

BATE

152

679

11/12/2025 14:30:31

00504328586TRLO1.1.1

XLON

48

680

11/12/2025 14:32:46

00504331011TRLO1.1.1

BATE

80

680

11/12/2025 14:32:46

00504331010TRLO1.1.1

BATE

346

679.5

11/12/2025 14:32:46

00504331012TRLO1.1.1

XLON

50

679.5

11/12/2025 14:32:48

00504331062TRLO1.1.1

CHIX

22

679

11/12/2025 14:32:48

00504331063TRLO1.1.1

TRQX

158

678

11/12/2025 14:34:05

00504332079TRLO1.1.1

XLON

25

678.5

11/12/2025 14:34:37

00504332564TRLO1.1.1

TRQX

116

679

11/12/2025 14:34:48

00504332709TRLO1.1.1

BATE

35

678

11/12/2025 14:35:25

00504333124TRLO1.1.1

CHIX

70

678.5

11/12/2025 14:36:00

00504333598TRLO1.1.1

XLON

214

678.5

11/12/2025 14:36:00

00504333599TRLO1.1.1

XLON

23

678.5

11/12/2025 14:36:55

00504334435TRLO1.1.1

TRQX

99

679

11/12/2025 14:37:27

00504334884TRLO1.1.1

BATE

14

678

11/12/2025 14:38:25

00504335670TRLO1.1.1

CHIX

40

678

11/12/2025 14:38:25

00504335671TRLO1.1.1

CHIX

16

677.5

11/12/2025 14:38:54

00504335968TRLO1.1.1

AQXE

22

677.5

11/12/2025 14:38:54

00504335966TRLO1.1.1

AQXE

22

677.5

11/12/2025 14:38:54

00504335967TRLO1.1.1

AQXE

303

677.5

11/12/2025 14:39:35

00504336610TRLO1.1.1

XLON

49

677.5

11/12/2025 14:41:02

00504338089TRLO1.1.1

BATE

72

677.5

11/12/2025 14:41:03

00504338102TRLO1.1.1

BATE

41

677.5

11/12/2025 14:41:06

00504338217TRLO1.1.1

CHIX

23

677.5

11/12/2025 14:42:07

00504339201TRLO1.1.1

TRQX

39

678

11/12/2025 14:43:49

00504340653TRLO1.1.1

CHIX

61

678.5

11/12/2025 14:45:24

00504341884TRLO1.1.1

XLON

129

678.5

11/12/2025 14:45:24

00504341885TRLO1.1.1

XLON

18

678.5

11/12/2025 14:47:04

00504343389TRLO1.1.1

TRQX

50

678.5

11/12/2025 14:47:12

00504343520TRLO1.1.1

CHIX

53

678.5

11/12/2025 14:47:27

00504343802TRLO1.1.1

XLON

133

678.5

11/12/2025 14:47:27

00504343801TRLO1.1.1

XLON

136

678.5

11/12/2025 14:50:27

00504346029TRLO1.1.1

BATE

34

679

11/12/2025 14:52:00

00504347099TRLO1.1.1

CHIX

20

678.5

11/12/2025 14:53:02

00504348080TRLO1.1.1

TRQX

23

678.5

11/12/2025 14:53:02

00504348079TRLO1.1.1

TRQX

160

678.5

11/12/2025 14:53:02

00504348078TRLO1.1.1

BATE

28

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355477TRLO1.1.1

BATE

106

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355476TRLO1.1.1

BATE

42

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355478TRLO1.1.1

CHIX

85

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355564TRLO1.1.1

XLON

186

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355562TRLO1.1.1

XLON

209

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355563TRLO1.1.1

XLON

21

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355566TRLO1.1.1

XLON

149

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355565TRLO1.1.1

XLON

19

678.5

11/12/2025 14:54:08

00504355567TRLO1.1.1

AQXE

42

678.5

11/12/2025 14:54:11

00504355736TRLO1.1.1

XLON

11

678.5

11/12/2025 14:54:12

00504355967TRLO1.1.1

AQXE

20

678.5

11/12/2025 14:54:12

00504355966TRLO1.1.1

AQXE

40

678.5

11/12/2025 14:54:12

00504355968TRLO1.1.1

AQXE

13

678.5

11/12/2025 14:54:12

00504355969TRLO1.1.1

XLON

44

679.5

11/12/2025 14:58:07

00504367073TRLO1.1.1

CHIX

21

679

11/12/2025 14:58:09

00504367119TRLO1.1.1

TRQX

207

679

11/12/2025 14:58:09

00504367120TRLO1.1.1

XLON

78

679

11/12/2025 14:58:09

00504367123TRLO1.1.1

XLON

79

679

11/12/2025 14:58:09

00504367121TRLO1.1.1

XLON

100

679

11/12/2025 14:58:09

00504367122TRLO1.1.1

XLON

194

679

11/12/2025 14:58:09

00504367124TRLO1.1.1

XLON

136

679.5

11/12/2025 14:58:32

00504368156TRLO1.1.1

BATE

150

679

11/12/2025 15:00:01

00504371234TRLO1.1.1

BATE

182

679.5

11/12/2025 15:00:01

00504371235TRLO1.1.1

XLON

25

679

11/12/2025 15:00:04

00504371506TRLO1.1.1

AQXE

51

679

11/12/2025 15:00:14

00504372093TRLO1.1.1

CHIX

25

679

11/12/2025 15:00:32

00504373025TRLO1.1.1

TRQX

33

678.5

11/12/2025 15:01:26

00504374884TRLO1.1.1

XLON

157

678.5

11/12/2025 15:01:26

00504374883TRLO1.1.1

XLON

25

678

11/12/2025 15:01:27

00504374892TRLO1.1.1

AQXE

23

677.5

11/12/2025 15:02:12

00504376340TRLO1.1.1

XLON

203

677.5

11/12/2025 15:02:12

00504376339TRLO1.1.1

XLON

21

678

11/12/2025 15:02:40

00504377293TRLO1.1.1

TRQX

42

678

11/12/2025 15:03:06

00504377925TRLO1.1.1

CHIX

21

678

11/12/2025 15:03:10

00504378051TRLO1.1.1

AQXE

108

677.5

11/12/2025 15:03:18

00504378183TRLO1.1.1

BATE

20

678

11/12/2025 15:04:49

00504379812TRLO1.1.1

TRQX

67

677.5

11/12/2025 15:04:58

00504380002TRLO1.1.1

XLON

88

677.5

11/12/2025 15:04:58

00504380003TRLO1.1.1

XLON

118

677.5

11/12/2025 15:04:58

00504380001TRLO1.1.1

BATE

170

677.5

11/12/2025 15:04:58

00504380004TRLO1.1.1

XLON

21

677.5

11/12/2025 15:05:22

00504380516TRLO1.1.1

AQXE

42

677.5

11/12/2025 15:05:59

00504380987TRLO1.1.1

CHIX

311

676.5

11/12/2025 15:07:25

00504382396TRLO1.1.1

XLON

144

676.5

11/12/2025 15:08:16

00504383370TRLO1.1.1

BATE

2

676.5

11/12/2025 15:08:22

00504383469TRLO1.1.1

TRQX

6

677

11/12/2025 15:09:34

00504392068TRLO1.1.1

AQXE

10

677.5

11/12/2025 15:09:34

00504392069TRLO1.1.1

AQXE

8

677.5

11/12/2025 15:09:34

00504392077TRLO1.1.1

AQXE

133

676.5

11/12/2025 15:10:15

00504397015TRLO1.1.1

XLON

40

676.5

11/12/2025 15:10:15

00504397016TRLO1.1.1

XLON

22

676.5

11/12/2025 15:10:40

00504398979TRLO1.1.1

TRQX

24

676.5

11/12/2025 15:10:40

00504398980TRLO1.1.1

TRQX

1

676.5

11/12/2025 15:10:40

00504398981TRLO1.1.1

XLON

50

676.5

11/12/2025 15:10:41

00504399010TRLO1.1.1

CHIX

132

676.5

11/12/2025 15:11:18

00504402072TRLO1.1.1

BATE

110

676.5

11/12/2025 15:14:29

00504411554TRLO1.1.1

BATE

162

676.5

11/12/2025 15:14:29

00504411555TRLO1.1.1

XLON

6

676.5

11/12/2025 15:14:34

00504411998TRLO1.1.1

XLON

133

676.5

11/12/2025 15:14:34

00504411999TRLO1.1.1

XLON

23

676.5

11/12/2025 15:14:35

00504412069TRLO1.1.1

XLON

100

676.5

11/12/2025 15:14:35

00504412068TRLO1.1.1

XLON

18

676.5

11/12/2025 15:14:42

00504412341TRLO1.1.1

CHIX

34

676.5

11/12/2025 15:14:42

00504412342TRLO1.1.1

CHIX

25

677.5

11/12/2025 15:15:06

00504413389TRLO1.1.1

AQXE

17

677.5

11/12/2025 15:17:02

00504417120TRLO1.1.1

AQXE

240

676.5

11/12/2025 15:17:03

00504417147TRLO1.1.1

XLON

20

677.5

11/12/2025 15:19:27

00504421224TRLO1.1.1

AQXE

21

677.5

11/12/2025 15:21:44

00504424531TRLO1.1.1

AQXE

46

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426432TRLO1.1.1

CHIX

144

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426433TRLO1.1.1

BATE

177

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426434TRLO1.1.1

BATE

43

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426435TRLO1.1.1

CHIX

46

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426436TRLO1.1.1

CHIX

52

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426437TRLO1.1.1

CHIX

5

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426439TRLO1.1.1

XLON

22

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426440TRLO1.1.1

TRQX

37

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426438TRLO1.1.1

TRQX

21

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426443TRLO1.1.1

XLON

22

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426442TRLO1.1.1

TRQX

160

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426444TRLO1.1.1

XLON

200

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426441TRLO1.1.1

XLON

160

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426445TRLO1.1.1

XLON

251

676.5

11/12/2025 15:22:53

00504426446TRLO1.1.1

XLON

22

677

11/12/2025 15:23:40

00504427381TRLO1.1.1

AQXE

22

677

11/12/2025 15:27:10

00504434871TRLO1.1.1

AQXE

36

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451585TRLO1.1.1

CHIX

131

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451583TRLO1.1.1

BATE

150

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451584TRLO1.1.1

BATE

5

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451589TRLO1.1.1

XLON

21

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451588TRLO1.1.1

TRQX

23

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451587TRLO1.1.1

TRQX

40

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451586TRLO1.1.1

CHIX

168

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451591TRLO1.1.1

XLON

206

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451592TRLO1.1.1

XLON

304

676.5

11/12/2025 15:30:15

00504451590TRLO1.1.1

XLON

23

676.5

11/12/2025 15:31:11

00504454386TRLO1.1.1

AQXE

43

676

11/12/2025 15:32:04

00504456631TRLO1.1.1

XLON

111

676

11/12/2025 15:32:11

00504456969TRLO1.1.1

XLON

57

676

11/12/2025 15:32:11

00504456970TRLO1.1.1

XLON

106

676

11/12/2025 15:32:11

00504456971TRLO1.1.1

XLON

1

676

11/12/2025 15:33:28

00504460128TRLO1.1.1

TRQX

16

676

11/12/2025 15:33:28

00504460127TRLO1.1.1

TRQX

137

676

11/12/2025 15:33:28

00504460126TRLO1.1.1

BATE

22

675.5

11/12/2025 15:34:43

00504462465TRLO1.1.1

XLON

132

675.5

11/12/2025 15:34:43

00504462464TRLO1.1.1

XLON

56

675.5

11/12/2025 15:35:35

00504463774TRLO1.1.1

BATE

66

675.5

11/12/2025 15:35:35

00504463775TRLO1.1.1

BATE

45

677

11/12/2025 15:38:03

00504467231TRLO1.1.1

CHIX

20

677

11/12/2025 15:38:03

00504467234TRLO1.1.1

TRQX

23

677

11/12/2025 15:38:03

00504467232TRLO1.1.1

AQXE

36

677

11/12/2025 15:38:03

00504467233TRLO1.1.1

XLON

198

677

11/12/2025 15:38:03

00504467235TRLO1.1.1

XLON

177

676

11/12/2025 15:40:45

00504470860TRLO1.1.1

XLON

39

676

11/12/2025 15:40:49

00504470923TRLO1.1.1

CHIX

79

676.5

11/12/2025 15:41:36

00504472138TRLO1.1.1

BATE

5

676.5

11/12/2025 15:41:36

00504472140TRLO1.1.1

BATE

47

676.5

11/12/2025 15:41:36

00504472139TRLO1.1.1

BATE

24

676.5

11/12/2025 15:42:41

00504473015TRLO1.1.1

TRQX

256

674.5

11/12/2025 15:43:19

00504473687TRLO1.1.1

XLON

12

675

11/12/2025 15:44:10

00504474758TRLO1.1.1

AQXE

7

676

11/12/2025 15:44:10

00504474759TRLO1.1.1

AQXE

16

675

11/12/2025 15:44:38

00504475466TRLO1.1.1

TRQX

154

674.5

11/12/2025 15:45:59

00504477145TRLO1.1.1

XLON

55

675

11/12/2025 15:47:21

00504478553TRLO1.1.1

BATE

84

675

11/12/2025 15:47:21

00504478554TRLO1.1.1

BATE

23

675

11/12/2025 15:47:28

00504478727TRLO1.1.1

AQXE

41

674.5

11/12/2025 15:47:43

00504478975TRLO1.1.1

CHIX

11

674.5

11/12/2025 15:47:43

00504478976TRLO1.1.1

CHIX

160

674.5

11/12/2025 15:47:45

00504478995TRLO1.1.1

XLON

136

673.5

11/12/2025 15:50:07

00504482185TRLO1.1.1

BATE

6

674

11/12/2025 15:50:12

00504482298TRLO1.1.1

AQXE

13

674

11/12/2025 15:50:12

00504482299TRLO1.1.1

AQXE

28

673.5

11/12/2025 15:50:16

00504482415TRLO1.1.1

CHIX

52

673.5

11/12/2025 15:52:14

00504484636TRLO1.1.1

CHIX

21

673.5

11/12/2025 15:53:02

00504485557TRLO1.1.1

TRQX

22

674

11/12/2025 15:55:33

00504487771TRLO1.1.1

AQXE

42

674

11/12/2025 15:55:57

00504488163TRLO1.1.1

XLON

109

674

11/12/2025 15:55:57

00504488164TRLO1.1.1

XLON

89

674

11/12/2025 15:55:58

00504488166TRLO1.1.1

XLON

358

674

11/12/2025 15:55:58

00504488165TRLO1.1.1

XLON

10

675

11/12/2025 15:57:58

00504490576TRLO1.1.1

CHIX

40

675

11/12/2025 15:57:58

00504490575TRLO1.1.1

CHIX

11

675.5

11/12/2025 15:59:50

00504492623TRLO1.1.1

TRQX

12

675.5

11/12/2025 15:59:50

00504492625TRLO1.1.1

TRQX

11

675.5

11/12/2025 15:59:52

00504492694TRLO1.1.1

XLON

264

675.5

11/12/2025 15:59:52

00504492695TRLO1.1.1

XLON

141

676

11/12/2025 16:00:39

00504494331TRLO1.1.1

BATE

44

676

11/12/2025 16:00:52

00504494747TRLO1.1.1

CHIX

25

675.5

11/12/2025 16:02:20

00504495964TRLO1.1.1

AQXE

128

675.5

11/12/2025 16:02:20

00504495965TRLO1.1.1

BATE

186

676

11/12/2025 16:02:20

00504495966TRLO1.1.1

XLON

16

675.5

11/12/2025 16:02:20

00504495968TRLO1.1.1

TRQX

20

675.5

11/12/2025 16:02:20

00504495967TRLO1.1.1

TRQX

206

675.5

11/12/2025 16:02:20

00504495969TRLO1.1.1

XLON

43

675

11/12/2025 16:04:34

00504498471TRLO1.1.1

XLON

75

675

11/12/2025 16:05:40

00504499494TRLO1.1.1

BATE

125

675

11/12/2025 16:05:40

00504499493TRLO1.1.1

BATE

57

675

11/12/2025 16:05:40

00504499496TRLO1.1.1

XLON

72

675

11/12/2025 16:05:40

00504499495TRLO1.1.1

BATE

72

675

11/12/2025 16:05:48

00504499682TRLO1.1.1

XLON

20

675

11/12/2025 16:05:48

00504499683TRLO1.1.1

TRQX

20

675

11/12/2025 16:05:48

00504499684TRLO1.1.1

TRQX

71

675

11/12/2025 16:05:48

00504499685TRLO1.1.1

XLON

42

675

11/12/2025 16:05:48

00504499688TRLO1.1.1

XLON

6

675

11/12/2025 16:06:45

00504500590TRLO1.1.1

CHIX

22

675

11/12/2025 16:06:45

00504500588TRLO1.1.1

AQXE

25

675

11/12/2025 16:06:45

00504500589TRLO1.1.1

AQXE

148

676

11/12/2025 16:11:40

00504506703TRLO1.1.1

XLON

172

676

11/12/2025 16:11:40

00504506701TRLO1.1.1

XLON

276

676

11/12/2025 16:11:40

00504506702TRLO1.1.1

XLON

144

675.5

11/12/2025 16:11:40

00504506705TRLO1.1.1

BATE

10

675.5

11/12/2025 16:11:40

00504506707TRLO1.1.1

CHIX

45

675.5

11/12/2025 16:11:40

00504506708TRLO1.1.1

CHIX

46

675.5

11/12/2025 16:11:40

00504506706TRLO1.1.1

CHIX

20

675.5

11/12/2025 16:11:40

00504506716TRLO1.1.1

TRQX

22

675.5

11/12/2025 16:11:40

00504506715TRLO1.1.1

AQXE

132

675

11/12/2025 16:12:44

00504507707TRLO1.1.1

BATE

169

675

11/12/2025 16:12:44

00504507708TRLO1.1.1

XLON

20

675.5

11/12/2025 16:13:53

00504509314TRLO1.1.1

TRQX

83

675

11/12/2025 16:15:02

00504510801TRLO1.1.1

BATE

177

675

11/12/2025 16:15:02

00504510802TRLO1.1.1

CHIX

143

675

11/12/2025 16:15:02

00504510804TRLO1.1.1

XLON

154

675

11/12/2025 16:15:02

00504510805TRLO1.1.1

XLON

296

675

11/12/2025 16:15:02

00504510803TRLO1.1.1

BATE

22

675.5

11/12/2025 16:15:06

00504510940TRLO1.1.1

AQXE

38

675.5

11/12/2025 16:15:06

00504510939TRLO1.1.1

AQXE

28

675.5

11/12/2025 16:15:57

00504511945TRLO1.1.1

TRQX

40

675.5

11/12/2025 16:15:57

00504511944TRLO1.1.1

TRQX

164

676

11/12/2025 16:17:00

00504513003TRLO1.1.1

XLON

11

675.5

11/12/2025 16:17:16

00504513329TRLO1.1.1

AQXE

48

676

11/12/2025 16:17:29

00504513696TRLO1.1.1

CHIX

680

675

11/12/2025 16:17:33

00504513784TRLO1.1.1

XLON

8

675

11/12/2025 16:17:54

00504514156TRLO1.1.1

BATE

3

675

11/12/2025 16:18:25

00504514782TRLO1.1.1

BATE

1

675

11/12/2025 16:19:06

00504515591TRLO1.1.1

TRQX

112

675.5

11/12/2025 16:19:32

00504516203TRLO1.1.1

XLON

200

675.5

11/12/2025 16:19:32

00504516202TRLO1.1.1

XLON

38

675.5

11/12/2025 16:19:44

00504516423TRLO1.1.1

AQXE

40

675.5

11/12/2025 16:19:58

00504516751TRLO1.1.1

CHIX

8

675

11/12/2025 16:19:58

00504516775TRLO1.1.1

BATE

1

675

11/12/2025 16:19:58

00504516779TRLO1.1.1

BATE

45

675

11/12/2025 16:20:22

00504517262TRLO1.1.1

BATE

182

675

11/12/2025 16:20:22

00504517261TRLO1.1.1

BATE

4

675

11/12/2025 16:21:18

00504518507TRLO1.1.1

TRQX

34

675

11/12/2025 16:21:18

00504518508TRLO1.1.1

TRQX

79

675

11/12/2025 16:21:21

00504518539TRLO1.1.1

XLON

61

675

11/12/2025 16:21:21

00504518540TRLO1.1.1

XLON

19

675.5

11/12/2025 16:22:30

00504520267TRLO1.1.1

AQXE

51

675

11/12/2025 16:22:52

00504520800TRLO1.1.1

BATE

64

675

11/12/2025 16:22:52

00504520799TRLO1.1.1

BATE

166

674.5

11/12/2025 16:23:03

00504521009TRLO1.1.1

XLON

35

674.5

11/12/2025 16:23:09

00504521129TRLO1.1.1

CHIX

16

675

11/12/2025 16:23:50

00504522113TRLO1.1.1

TRQX

10

675

11/12/2025 16:24:40

00504523260TRLO1.1.1

AQXE

51

675

11/12/2025 16:25:01

00504523846TRLO1.1.1

BATE

7

675

11/12/2025 16:25:48

00504524812TRLO1.1.1

TRQX

19

674.5

11/12/2025 16:26:18

00504525671TRLO1.1.1

CHIX

32

674

11/12/2025 16:27:00

00504526436TRLO1.1.1

XLON

90

674

11/12/2025 16:29:04

00504527933TRLO1.1.1

XLON

91

674

11/12/2025 16:29:09

00504528063TRLO1.1.1

XLON

82

674

11/12/2025 16:29:10

00504528079TRLO1.1.1

XLON

67

674

11/12/2025 16:29:11

00504528120TRLO1.1.1

XLON


