BMW hat zuletzt einen Gang hochgeschaltet - und wir waren im richtigen Moment investiert: Mit dem Call-Optionsschein UP9H0E auf die BMW-Aktie haben wir 70 % Rendite im Börsendienst erzielt. Rückenwind kam von einem belastbaren Nachrichtenmix: ein solider Zwischenbericht, Rückenstärkung für die Premium-Modelle und eine klar kommunizierte Produkt-Roadmap. Herzstück: die "Neue Klasse" - BMWs nächste Fahrzeuggeneration mit neuer E-Antriebstechnik und stärkerer Software-Ausrichtung. Dazu läuft der Aufbau ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.