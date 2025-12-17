Die Allianz-Aktie ist charttechnisch ausgebrochen. Doch wann ist das Kaufsignal wirklich belastbar - und wie sollten Anleger jetzt vorgehen? Nach monatelanger Seitwärtsbewegung zwischen rund 330 Euro und 380 Euro sorgt die Allianz-Aktie für neue charttechnische Fantasie. Der jüngste Ausbruch trifft dabei auf ein solides fundamentales Umfeld: Operativ läuft es diesem DAX-Dividendentitel derzeit überzeugend. Die (chart-) technische Lage lässt den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE