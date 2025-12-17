Die PUMA-Aktien haben sich in den letzten Wochen gestärkt, angetrieben von Übernahmegerüchten und selektiven positiven Impulsen, jedoch nicht durch eine breit angelegte Verbesserung der Fundamentaldaten im Sektor. Makroökonomische Indikatoren deuten auf ein stabiles, aber nicht beschleunigendes Verbraucherumfeld hin, wobei aktuelle Einzelhandelsdaten aus den USA und Asien Widerstandsfähigkeit zeigen, jedoch mit begrenzter nachfragegetriebenen Unterstützung. Der Übergang des nordamerikanischen Legwear-Geschäfts von der PUMA United-Joint-Venture zu einem Lizenzmodell ist ein entscheidender Treiber für die Änderungen im Vergleich zu unseren bisherigen Schätzungen und sollte im Kontext des Wholesale-Resets betrachtet werden. Obwohl dies die ausgewiesenen Umsätze reduziert, verbessert es die Kapitalintensität, die Sichtbarkeit des Cashflows und die Working-Capital-Dynamik ab 2026. Angesichts einer niedrigeren Modellvolatilität erhöhen wir unser DCF-basiertes Kursziel auf 21,00 EUR (von 19,00 EUR) und bekräftigen die Empfehlung HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se





© 2025 mwb research