tk nucera hat die Ergebnisse für GJ25 veröffentlicht, die den vorläufigen Zahlen entsprechen. Der Umsatz ging leicht zurück, während der Gewinn verbessert werden konnte. Green Hydrogen (gH2) zeigte kurzfristige Schwäche, da Altprojekte ausliefen und neue Aufträge nur begrenzt hereinkamen. Im Gegensatz dazu blieb das Chlor Alkali (CA)-Segment stabil und erwirtschaftete verlässliche Cashflows. Der Auftragseingang verlangsamte sich insgesamt, besonders bei gH2. Für GJ26 erwartet das Unternehmen einen Rückgang des Konzernumsatzes und moderate Gewinne, was vor allem die Umsetzung des bestehenden Auftragsbestands widerspiegelt. CA dürfte stabil bleiben, während gH2 voraussichtlich weiterhin schwächelt. Dank starker Liquidität und eines soliden CA-Segments ist tk nucera gut positioniert, um durch den schwachen Zyklus zu navigieren, mit möglichen neuen Aufträgen in GJ26, sobald Machbarkeitsstudien für neue Projekte voranschreiten. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von EUR 10,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa





