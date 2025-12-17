DAX startet freundlich, Amazon und Volkswagen im Blick

Makroökonomischer Überblick
Japans Handelsbilanz überrascht mit einem Überschuss von 322,2 Mrd. JPY im November. Es ist das erste Plus seit Juni und liegt deutlich über den Erwartungen. In Großbritannien bremst die Inflation: Mit 3,2 Prozent erreicht die Teuerungsrate den niedrigsten Stand seit acht Monaten und bleibt unter den Prognosen. Das stärkt die Hoffnung auf eine Lockerung geldpolitischer Zwänge.
Meistgehandelte Aktien
Amazon präsentiert sich vorbörslich im Plus. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche Milliardeninvestition in OpenAI. Der US-Konzern will seine KI-Strategie offenbar mit mindestens zehn Milliarden US-Dollar untermauern und setzt dabei auf eigene Trainium-Chips. Damit positioniert sich Amazon gegen die Dominanz von Nvidia und verschafft sich Rückenwind im Wettbewerb um KI-Infrastruktur.
Volkswagen zeigt sich leicht schwächer. Die Batteriezelltochter PowerCo prüft externe Finanzierungsquellen, nachdem der Konzern sein Budget gekürzt hat. Parallel startet in Salzgitter die erste Zellproduktion für künftige Elektro-Modelle. Die Fertigung gilt als Meilenstein, wird jedoch von Kapitalfragen begleitet, die den Kurs belasten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG65JX
|22,18
|21928,899666 Punkte
|10,68
|Open End
|Silber
|Bull
|UN27SU
|8,6
|55,835702 USD
|6,62
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2406
|7,83
|24903,88246 Punkte
|33,13
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14XX
|8,16
|23339,301224 Punkte
|28,62
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG2LDF
|16,80
|25797,884416 Punkte
|14,96
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2025; 10:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tesla Inc.
|Call
|HC7LYX
|2,11
|500,00 USD
|9,33
|14.01.2026
|Silber
|Call
|UN0F8F
|7,15
|60,50 USD
|5,72
|20.03.2026
|IBM Corp.
|Call
|UN02JG
|2,52
|320,00 USD
|5,11
|16.09.2026
|Tesla Inc.
|Call
|UN249E
|3,76
|500,00 USD
|5,85
|18.02.2026
|TUI AG
|Call
|UG4VBA
|0,65
|9,00 EUR
|7,11
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2025; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|NASDAQ 100
|Long
|HD3214
|14,29
|16759,594624 Punkte
|3
|Open End
|Südzucker AG
|Long
|UG3X7M
|6,58
|4,813811 EUR
|2
|Open End
|Bayer AG
|Long
|HD3K76
|11,92
|17,532276 EUR
|2
|Open End
|Qiagen N.V.
|Long
|HD3EFQ
|4,86
|25,33218 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|12,74
|20067,106971 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2025; 10:20 Uhr;
