DAX startet freundlich, Amazon und Volkswagen im Blick

Zur Wochenmitte zeigt sich der deutsche Leitindex mit positiver Grundstimmung, begleitet von leichten Zugewinnen an den US-Börsen. Der Nikkei präsentiert sich nahezu unbewegt und sorgt für einen ruhigen Kontrast zum europäischen Auftakt.

Makroökonomischer Überblick

Japans Handelsbilanz überrascht mit einem Überschuss von 322,2 Mrd. JPY im November. Es ist das erste Plus seit Juni und liegt deutlich über den Erwartungen. In Großbritannien bremst die Inflation: Mit 3,2 Prozent erreicht die Teuerungsrate den niedrigsten Stand seit acht Monaten und bleibt unter den Prognosen. Das stärkt die Hoffnung auf eine Lockerung geldpolitischer Zwänge. Meistgehandelte Aktien Amazon präsentiert sich vorbörslich im Plus. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche Milliardeninvestition in OpenAI. Der US-Konzern will seine KI-Strategie offenbar mit mindestens zehn Milliarden US-Dollar untermauern und setzt dabei auf eigene Trainium-Chips. Damit positioniert sich Amazon gegen die Dominanz von Nvidia und verschafft sich Rückenwind im Wettbewerb um KI-Infrastruktur. Volkswagen zeigt sich leicht schwächer. Die Batteriezelltochter PowerCo prüft externe Finanzierungsquellen, nachdem der Konzern sein Budget gekürzt hat. Parallel startet in Salzgitter die erste Zellproduktion für künftige Elektro-Modelle. Die Fertigung gilt als Meilenstein, wird jedoch von Kapitalfragen begleitet, die den Kurs belasten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/X-DAX Bull UG65JX 22,18 21928,899666 Punkte 10,68 Open End Silber Bull UN27SU 8,6 55,835702 USD 6,62 Open End DAX/X-DAX Bear UG2406 7,83 24903,88246 Punkte 33,13 Open End DAX Bull UN14XX 8,16 23339,301224 Punkte 28,62 Open End DAX/X-DAX Bull UG2LDF 16,80 25797,884416 Punkte 14,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HC7LYX 2,11 500,00 USD 9,33 14.01.2026 Silber Call UN0F8F 7,15 60,50 USD 5,72 20.03.2026 IBM Corp. Call UN02JG 2,52 320,00 USD 5,11 16.09.2026 Tesla Inc. Call UN249E 3,76 500,00 USD 5,85 18.02.2026 TUI AG Call UG4VBA 0,65 9,00 EUR 7,11 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NASDAQ 100 Long HD3214 14,29 16759,594624 Punkte 3 Open End Südzucker AG Long UG3X7M 6,58 4,813811 EUR 2 Open End Bayer AG Long HD3K76 11,92 17,532276 EUR 2 Open End Qiagen N.V. Long HD3EFQ 4,86 25,33218 EUR 3 Open End DAX Long HD6SGF 12,74 20067,106971 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!