Die Jahresendrallye 2025 fällt wohl aus; zumindest im Dax. Während die Jahresendrallye an anderer Stelle (Stichwort Silber) tobt, schließt sich für den Dax so langsam das Zeitfenster.Die ersten dürften bereits damit beginnen, sich vom Börsenjahr 2025 in Richtung Ferien und Urlaub zu verabschieden. Am gestrigen Dienstag (16. Dezember) standen die eminent wichtigen US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Marktakteure. Nach Wochen des "Blindflugs" gab ...

