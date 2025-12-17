Werden Amazons Chips zur ernstzunehmenden Konkurrenz für Nvidia & Co?



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Laut aktuellen Medienberichten verhandelt Amazon über eine Investition von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Im Rahmen des möglichen Deals könnte Amazon OpenAI auch seine Rechenleistung zur Verfügung stellen. Besonders interessant an dieser Partnerschaft ist, dass OpenAI plant, die KI-Chips von Amazon zu nutzen, um Modelle wie ChatGPT zu betreiben. Dieser Schritt passt zu OpenAIs Strategie, die Hardware für das Training und den Betrieb seiner Modelle weiter zu diversifizieren.



Ob sich Amazons Trainium-Chips als ernstzunehmende Konkurrenz für etablierte Anbieter wie Nvidia entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch definitiv eine Entwicklung, die im Bereich KI-Hardware aufmerksam verfolgt werden sollte.



Die Amazon-Aktie reagierte am Mittwochmorgen mit einem Plus von rund 1,5 Prozent.









Kennen Sie schon die HSBC-Zertifikate-Masterclass?



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













