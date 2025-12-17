Eigentlich galt der Netflix-Deal als sicher, doch dann funkte Rivale Paramount Skydance dazwischen. In einem feindlichen Übernahmeangebot bot der Konzern den Warner-Aktionären direkt 30 Dollar je Aktie in bar. Warner Bros. rät seinen Aktionären nun, das Angebot abzulehnen und am Deal mit Netflix festzuhalten.Paramount-Skydance-CEO David Ellison argumentierte, der Deal entspreche einer Bewertung von 108,4 Milliarden Dollar, sei attraktiver als das Netflix-Angebot und habe bessere Chancen auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär