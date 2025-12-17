New York - Im Tauziehen um Warner Brothers Discovery stellt sich der Hollywood-Riese gegen eine Übernahme durch den Rivalen Paramount Skydance. Die Führungsspitze veröffentlichte am Mittwoch eine formale Antwort, in der sie ihren Aktionären empfahl, das «unaufgefordert» unterbreitete Angebot nicht anzunehmen. Dieses sei unangebracht und bleibe hinter der Offerte von Netflix zurück. Der Vorstand empfehle einstimmig das Angebot der Streamingplattform. ...

