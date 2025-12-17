Ende November sackte die Nucera-Aktie auf ein neues Allzeittief ab. Doch seitdem hat sich der Kurs des Wasserstoffkonzerns wieder um über +10% berappelt. Wird die Nucera-Aktie derzeit unter ihrem Wert an der Börse gehandelt und sollten Anleger hier einsteigen? Zahlen für das letzte Geschäftsjahr Bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich noch kurz die Zahlen von Nucera für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr vorstellen. Der Umsatz des Elektrolyseurherstellers ...

