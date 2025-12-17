Zürich - Weihnachten ist in der Schweiz ein Fest der Nähe - es geht um Gemeinschaft, Harmonie und Zeit mit den Liebsten. Geschenke gehören dazu, genauso wie die Freude am Verschenken. Aktuell steht die wichtigste Shoppingzeit des Jahres an. Wie kauft die Schweiz ein? Laut von Amazon beauftragten Studien setzt man beim Schenken auf smarte Tools, Komfort und gute Deals. Grosszügig, aber bewusstFast drei Viertel (74 %) der Schweizer Käuferinnen und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.