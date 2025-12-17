© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nvidia plant den Bau der größten Serverfarm Israels und übernimmt das KI-Unternehmen SchedMD. Was bedeutet das für die Zukunft des Unternehmens und welche Auswirkungen hat das auf den Aktienkurs?Laut Calcalist plant Nvidia, in den kommenden Tagen den Bau der größten Serverfarm Israels bekannt zu geben. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Immobilienunternehmen über die Anmietung eines Rechenzentrums, das derzeit im Industriegebiet Mevo Carmel in der Nähe von Yokneam gebaut wird. Die Infrastruktur für die Serverfarm wird etwa 1,5 Milliarden NIS (ca. 465 Millionen US-Dollar) kosten. Nvidia plant zudem, in die benötigte Computerausrüstung zu investieren, …