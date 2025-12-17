Der deutsche-französische Panzerhersteller KNDS hat für das Jahr 2026 einen Börsengang in Aussicht gestellt. Die Bewertung soll bei 20 Milliarden Euro liegen. Was das für Rheinmetall bedeutet. Der Panzerhersteller KNDS strebt im kommenden Jahr den Börsengang an. Geplant sei eine Doppelnotiz in Paris und in Frankfurt, abhängig von den Marktbedingungen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam mit. Eine formelle Ankündigung, die sogenannte "Intention to float", steht allerdings noch aus. Normalerweise ...

